Un Anderlechtois avec les Diables à la Coupe du Monde 2026 ? "Le problème, c'est le sélectionneur"

Un Anderlechtois avec les Diables à la Coupe du Monde 2026 ? "Le problème, c'est le sélectionneur"
Photo: © photonews
Deviens fan de Anderlecht! 4300

Nathan De Cat a pris une importance considérable à Anderlecht. Pour Johan Boskamp, le garçon pourrait se consoler de sa non-participation au Mondial U17...avec la Coupe du Monde 2026.

Cette fois, plus de place au doute : Anderlecht a confirmé que Nathan De Cat ne se rendrait pas à la Coupe du Monde U17. Une décision qui fâche l'Union Belge mais qui confirme l'importance du blondinet dans le jeu anderlechtois.

Interrogé par Het Belang van Limburg, Johan Boskamp est partagé : “C'est dommage pour Catsie, mais il l'a un peu provoqué lui-même. En se développant si rapidement qu'ils ne peuvent déjà plus se passer de lui”.

Un développement fulgurant

L'ancien entraîneur des Mauves voit des perspectives pour De Cat à plus long terme. “S'il continue à se développer ainsi, il pourrait bien être pris en considération pour la Coupe du Monde l'été prochain".

Mais ce n'est pas gagné : “Le problème, c'est que vous avez un sélectionneur qui se repose plus sur les anciens que sur la jeune génération”, explique-t-il, faisant référence aux récentes sélections d'Axel Witsel et Michy Batshuayi.

Au-delà de ça, la concurrence est plutôt accrue au milieu de terrain. Des garçons comme Youri Tielemans et Amadou Onana sont incontournables dans la séléction s'ils ne sont pas blessés, Hans Vanaken et surtout Nicolas Raskin commencent à l'être également, sans oublier des garçons comme Orel Mangala, Roméo Lavia, Charles Vanhoutte ou Jorthy Mokio (qui peut évoluer à plusieurs positions).

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Nathan De Cat
Johan Boskamp

Plus de news

Ivan Leko retrouve l'un de ses bourreaux avec le Standard : "J'ai toujours été fan de lui"

Ivan Leko retrouve l'un de ses bourreaux avec le Standard : "J'ai toujours été fan de lui"

10:30
Ses clashs avec Preud'Homme, ses excès : un entraîneur de Pro League avoue tout, même les vestiaires à 40°C

Ses clashs avec Preud'Homme, ses excès : un entraîneur de Pro League avoue tout, même les vestiaires à 40°C

09:30
Besnik Hasi en est fan : "J'ai eu une bonne conversation avec lui et son entourage"

Besnik Hasi en est fan : "J'ai eu une bonne conversation avec lui et son entourage"

07:20
Besnik Hasi est revenu sur la décision difficile d'Anderlecht : "Nathan voulait y aller, mais..."

Besnik Hasi est revenu sur la décision difficile d'Anderlecht : "Nathan voulait y aller, mais..."

19:00
Un match arrêté, mais tout de même : les notes du Standard contre l'Antwerp Analyse

Un match arrêté, mais tout de même : les notes du Standard contre l'Antwerp

08:40
"C'était important" : la visite que David Hubert tenait à rendre avant de débuter à l'Union

"C'était important" : la visite que David Hubert tenait à rendre avant de débuter à l'Union

09:00
Le joueur a dû rentrer seul à l'aéroport : l'anecdote de Bruno Venanzi sur son premier mercato au Standard

Le joueur a dû rentrer seul à l'aéroport : l'anecdote de Bruno Venanzi sur son premier mercato au Standard

08:00
C'est donc cela le football de demain ? Quand ChatGPT devient agent de joueur

C'est donc cela le football de demain ? Quand ChatGPT devient agent de joueur

08:20
🎥 Rouge ou pas rouge ? Les supporters du Standard crient à l'injustice

🎥 Rouge ou pas rouge ? Les supporters du Standard crient à l'injustice

07:00
4
🎥 La seconde de retard fatale : un Diablotin part à la faute contre le PSG

🎥 La seconde de retard fatale : un Diablotin part à la faute contre le PSG

07:40
Bonne nouvelle pour Anderlecht : Besnik Hasi évoque le retour d'une recrue

Bonne nouvelle pour Anderlecht : Besnik Hasi évoque le retour d'une recrue

20:30
Marc Wilmots ne mâche pas ses mots après l'arrêt de Standard - Antwerp : "Les arbitres font n'importe quoi" Analyse

Marc Wilmots ne mâche pas ses mots après l'arrêt de Standard - Antwerp : "Les arbitres font n'importe quoi"

06:00
4
Folle fin de soirée à Sclessin : communiqué du Standard après l'arrêt du match contre l'Antwerp

Folle fin de soirée à Sclessin : communiqué du Standard après l'arrêt du match contre l'Antwerp

23:48
La rencontre entre le Standard et l'Antwerp n'est pas terminée : récit de la soirée et explications

La rencontre entre le Standard et l'Antwerp n'est pas terminée : récit de la soirée et explications

23:41
4
Challenger Pro League : la crise continue pour l'Olympic Charleroi, Beveren freiné par le Beerschot

Challenger Pro League : la crise continue pour l'Olympic Charleroi, Beveren freiné par le Beerschot

06:30
INCROYABLE : le match entre le Standard et l'Antwerp arrêté

INCROYABLE : le match entre le Standard et l'Antwerp arrêté

23:00
🎥 Ambiance électrique à Sclessin : un supporter du Standard bouscule un joueur de l'Antwerp

🎥 Ambiance électrique à Sclessin : un supporter du Standard bouscule un joueur de l'Antwerp

22:45
10
Ignoré par Rudi Garcia, Diego Moreira répond avec un grand match face au PSG

Ignoré par Rudi Garcia, Diego Moreira répond avec un grand match face au PSG

22:30
"Voilà ce que je veux" : Roméo Vermant montre qu'il n'est pas un joueur comme les autres

"Voilà ce que je veux" : Roméo Vermant montre qu'il n'est pas un joueur comme les autres

21:40
Vincent Kompany aurait donné son feu vert, mais les fans du Bayern crient au scandale

Vincent Kompany aurait donné son feu vert, mais les fans du Bayern crient au scandale

22:00
"Il est prêt" : Besnik Hasi confirme deux grands retours dans le groupe d'Anderlecht

"Il est prêt" : Besnik Hasi confirme deux grands retours dans le groupe d'Anderlecht

17:00
"L'Union ne l'a pas choisi pour ses chiffres" : un ancien Diable Rouge surpris par l'arrivée de David Hubert

"L'Union ne l'a pas choisi pour ses chiffres" : un ancien Diable Rouge surpris par l'arrivée de David Hubert

21:00
Même Messi et Ronaldo n'ont pas osé : la décision de Lamine Yamal étonne les fans

Même Messi et Ronaldo n'ont pas osé : la décision de Lamine Yamal étonne les fans

21:20
1
Rik De Mil veut renforcer son équipe : Charleroi suivrait un défenseur de Ligue 1

Rik De Mil veut renforcer son équipe : Charleroi suivrait un défenseur de Ligue 1

20:00
Le geste qui avait choqué les fans : le coach d'un Diable Rouge remet les choses au clair

Le geste qui avait choqué les fans : le coach d'un Diable Rouge remet les choses au clair

19:30
Nouveau coup dur pour Nicky Hayen : un autre titulaire du Club de Bruges probablement absent ce week-end

Nouveau coup dur pour Nicky Hayen : un autre titulaire du Club de Bruges probablement absent ce week-end

18:30
"Ajouter ma sauce à la recette" : le plan de David Hubert pour rendre l'Union encore meilleure

"Ajouter ma sauce à la recette" : le plan de David Hubert pour rendre l'Union encore meilleure

17:30
Le cycle recommence : des nouvelles de Julien Duranville

Le cycle recommence : des nouvelles de Julien Duranville

18:00
Théo Leoni le confirme : il aurait pu signer dans un autre club de Pro League cet été

Théo Leoni le confirme : il aurait pu signer dans un autre club de Pro League cet été

15:30
Vendu 8 millions par Malines, il s'entraîne à nouveau au KaVé et pourrait bientôt signer son contrat

Vendu 8 millions par Malines, il s'entraîne à nouveau au KaVé et pourrait bientôt signer son contrat

16:30
Rik de Mil sans détour sur l'intérêt de l'Union : "Je suis très déçu, Mehdi Bayat me l'avait promis"

Rik de Mil sans détour sur l'intérêt de l'Union : "Je suis très déçu, Mehdi Bayat me l'avait promis"

16:00
8
"Depuis le départ d'Alderweireld, on compte sur moi" : le nouveau leader de l'Anwerp doit monter le ton

"Depuis le départ d'Alderweireld, on compte sur moi" : le nouveau leader de l'Anwerp doit monter le ton

15:01
Encore une défense inédite : le Standard va aligner une... huitième ligne arrière différente en onze matchs

Encore une défense inédite : le Standard va aligner une... huitième ligne arrière différente en onze matchs

14:40
À Louvain, la fête est finie : "Je vais virer tous ceux qui ne veulent pas jouer"

À Louvain, la fête est finie : "Je vais virer tous ceux qui ne veulent pas jouer"

14:00
Des matchs de la Coupe du monde délocalisés ? La FIFA répond fermement à Donald Trump

Des matchs de la Coupe du monde délocalisés ? La FIFA répond fermement à Donald Trump

14:20
Des absents dans les deux camps : voici les compositions probables de Standard - Antwerp

Des absents dans les deux camps : voici les compositions probables de Standard - Antwerp

13:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 11
Standard Standard 1-0 Antwerp Antwerp
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 16:00 Westerlo Westerlo
OH Louvain OH Louvain 18:15 FC Bruges FC Bruges
Union SG Union SG 20:45 Charleroi Charleroi
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 19/10 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 19/10 KV Malines KV Malines
STVV STVV 19/10 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 19/10 La Gantoise La Gantoise
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved