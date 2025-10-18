Un Anderlechtois avec les Diables à la Coupe du Monde 2026 ? "Le problème, c'est le sélectionneur"

Nathan De Cat a pris une importance considérable à Anderlecht. Pour Johan Boskamp, le garçon pourrait se consoler de sa non-participation au Mondial U17...avec la Coupe du Monde 2026.

Cette fois, plus de place au doute : Anderlecht a confirmé que Nathan De Cat ne se rendrait pas à la Coupe du Monde U17. Une décision qui fâche l'Union Belge mais qui confirme l'importance du blondinet dans le jeu anderlechtois.

Interrogé par Het Belang van Limburg, Johan Boskamp est partagé : “C'est dommage pour Catsie, mais il l'a un peu provoqué lui-même. En se développant si rapidement qu'ils ne peuvent déjà plus se passer de lui”.

Un développement fulgurant

L'ancien entraîneur des Mauves voit des perspectives pour De Cat à plus long terme. “S'il continue à se développer ainsi, il pourrait bien être pris en considération pour la Coupe du Monde l'été prochain".

Mais ce n'est pas gagné : “Le problème, c'est que vous avez un sélectionneur qui se repose plus sur les anciens que sur la jeune génération”, explique-t-il, faisant référence aux récentes sélections d'Axel Witsel et Michy Batshuayi.





Au-delà de ça, la concurrence est plutôt accrue au milieu de terrain. Des garçons comme Youri Tielemans et Amadou Onana sont incontournables dans la séléction s'ils ne sont pas blessés, Hans Vanaken et surtout Nicolas Raskin commencent à l'être également, sans oublier des garçons comme Orel Mangala, Roméo Lavia, Charles Vanhoutte ou Jorthy Mokio (qui peut évoluer à plusieurs positions).