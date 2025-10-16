Le RSC Anderlecht a mis l'Union Belge en colère

Anderlecht a décidé de ne pas libérer Nathan De Cat pour la Coupe du Monde U17 au Qatar. Une décision qui partage, et qui ne plaît pas du tout à l'Union Belge.

Anderlecht a dû prendre une décision très difficile concernant Nathan De Cat. La jeune pépite de Neerpede a en effet été appelée par Bob Browaeys pour disputer la Coupe du Monde U17 au Qatar, sans surprise puisqu'il est l'une des pièces maîtresses de la sélection.

Mais le RSCA a décidé de ne pas libérer De Cat, devenu très important dans le onze Mauve & Blanc et l'un des premiers noms couchés sur sa feuille de match par Besnik Hasi. De Cat aurait manqué trois à quatre matchs de compétition s'il s'était rendu au Qatar.

Une décision qui partage : certains (dont nous, qui expliquions notre avis ici) comprennent, d'autres estiment qu'il est anormal qu'un club de l'envergure du RSC Anderlecht soit si dépendant d'un "ket" de 17 ans.

L'Union Belge furieuse de la décision d'Anderlecht

Ce qui est certain, c'est que l'Union Belge n'est pas ravie. Selon Het Laatste Nieuws, la fédération ne comprend pas bien pourquoi De Cat n'est pas autorisé à jouer pour son pays à un moment aussi important. Vincent Mannaert mettrait en effet un accent sérieux sur la création d'une mentalité de gagnant.

Les équipes de jeunes des Diables étaient autrefois plus axées sur la formation que sur la victoire, et cela devait changer. L'objectif au Mondial U17 est la gagne... et cela sera certainement difficile sans Nathan De Cat pour les gamins de Bob Browaeys. Mais cela serait certainement difficile aussi pour Anderlecht sans lui...