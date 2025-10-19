🎥 Bruges légèrement désorienté à Louvain : "Il nous a fallu du temps pour comprendre"

Chafik Ouassal
| Commentaire
🎥 Bruges légèrement désorienté à Louvain : "Il nous a fallu du temps pour comprendre"
Photo: © photonews

Sans vraiment y mettre la manière, Bruges a fait le service minimum et surtout le nécessaire pour quitter Louvain avec les trois points, avant son difficile déplacement en Bavière pour y défier le Bayern.

Christos Tzolis a permis au Club de remporter trois points précieux contre OHL. Le match est resté longtemps bloqué sur un score de 0-0, mais le Grec a réussi à offrir la victoire à ses couleurs en plantant le seul but du match.

"C'était un match difficile, mais c'est une victoire importante. Je suis heureux de pouvoir apporter ma contribution avec mon quatrième but de la saison", a partagé le buteur via les canaux officiels du Club.

"OHL est un adversaire difficile. Notre première mi-temps n'était pas très bonne, mais ensuite nous avons changé de plan de jeu et nous méritions de marquer grâce à notre domination", poursuit le Grec.

Bruges désorienté suite au changement d'entraîneur ?

"Bruges s'est montré plus dominant en seconde mi-temps. Il nous a fallu longtemps avant de trouver la solution. L'adversaire avait un autre plan de jeu avec son nouvel entraîneur. Il nous a donc fallu du temps, pour chercher et comprendre comment ils jouaient. À la pause, nous nous sommes ressaisis et cela s'est vu aussi", poursuit le joueur.

Enfin, l'ailier de Bruges a encore eu des mots élogieux pour ses coéquipiers Blauw & Zwart : "Tout le monde s'est donné à 100%, y compris les remplaçants. Nous nous sommes aidés mutuellement pour mener à bien cette mission et remporter la mise."

FC Bruges
OH Louvain
Christos Tzolis

