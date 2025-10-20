Le départ de Wouter Vandenhaute solutionne tout : Marc Coucke prépare le retour d'un ancien de la maison

Le départ de Wouter Vandenhaute solutionne tout : Marc Coucke prépare le retour d'un ancien de la maison
Photo: © photonews
Après le retour de Michael Verschueren et de Kenneth Bornauw, Marc Coucke semble également rêver d'un autre visage connu à Anderlecht : Jean Kindermans.

Jean Kindermans a été licencié en 2023 après un conflit avec Wouter Vandenhaute, mais il restera pour longtemps encore le symbole du succès de la formation des jeunes Mauves. Le "plan Coucke" pourrait même lui valoir un retour par la grande porte à Neerpede.

Avec Michael Verschueren de retour comme président et Kenneth Bornauw comme CEO, le club veut retrouver de la stabilité et des hommes qui connaissent la maison. Et selon Het Laatste Nieuws, un retour de Kindermans figure également sur l'agenda à long terme. L'homme qui a contribué à l'éclosion de Romelu Lukaku, Youri Tielemans et Jérémy Doku est considéré comme le chaînon manquant du projet d'un Anderlecht renouvelé.

Il y a une place pour Kindermans à Anderlecht

Kindermans dirige depuis début 2024 le développement des jeunes à l'Antwerp en tant que CEO Youth, avec un contrat jusqu'en 2029. Un transfert immédiat semble donc exclu, mais Coucke aurait déjà sondé discrètement les possibilités. Un retour à Bruxelles n'est pas réaliste pour le moment, mais l'idée est clairement présente dans les hautes sphères anderlechtoises.

Dans l'organigramme actuel du Sporting, il y a d'ailleurs une place pour un comeback à Neerpede. Depuis le départ de Peter Verbeke (fin de cette année) et la réaffectation de Tim Borguet en Chief Sports Officer, il n'y a plus de chef établi pour le département jeunesse. Coucke souhaite combler ce vide à long terme avec un profil fort.

Dans ce scénario, Kindermans serait le choix logique : expérience, connaissance du club et des résultats qui font sa renommée. Il connaît l'ADN du club mieux que quiconque et bénéficie toujours de beaucoup de respect parmi les anciens joueurs et employés. Lukaku avait même qualifié son départ à l'époque de "page noire dans l'histoire d'Anderlecht".

