Le groupe pensait avoir perdu sur tapis vert : comment le Standard a vécu ces trois jours fous

Le Standard n'a pas tremblé et a conservé jusqu'au bout son avantage contre l'Antwerp. Marco Ilaimaharitra est revenu sur cette rencontre qui ne ressemblait à aucune autre.

Trois jours après la furia de fin de match, c'est dans l'ambiance feutrée d'un Sclessin sans public (même si quelques supporters regardaient les dernières minutes à jouer à travers les grillages comme au temps de l'épidémie de coronavirus) que le Standard a finalement assuré sa victoire contre l'Antwerp.

"Jouer seulement quelques minutes dans un stade vide, ce n'était pas habituel", rigole Marco Ilaimaharitra au micro de DAZN. "Mais à partir du moment où l'on connaissait la décision de jouer ces dernières minutes à huis clos, il fallait se préparer mentalement".

Le mentalité plus que la tactique

"Avec mon expérience à Charleroi, je pensais que le match était perdu. Mais directement dans le vestiaire, on est venu nous dire qu'il y avait une possibilité qu'on finisse le match. Donc, on a rapidement tourné le bouton : si c'était possible, il fallait qu'on finisse le travail", poursuit-il.

"Ce n'était pas vraiment une question de tactique, c'était plus du mental, d'envie de garder ce score. Ce n'était que quelques minutes, il fallait s'arracher, tout simplement", conclut Ilaimaharitra.

Les circonstances le feraient presque oublier mais cette victoire est la première à domicile pour Vincent Euvrard, qui voit son équipe retrouver le chemin de la victoire après les défaites frustrantes contre le Club de Bruges et à Anderlecht.