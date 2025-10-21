Avec un atout offensif surprenant : Genk est prêt pour une nouvelle grande soirée européenne

Tout le monde se souvient encore de l'explosion de joie de l'attaquant de Genk, Oh, lorsqu'il a marqué l'unique but de la rencontre sur le terrain des Rangers en Europa League. Avec la venue de Betis, Genk espère vivre à nouveau un grand moment sur la scène continentale.

Entre-temps, Genk a également connu une autre désillusion en Europe, avec cette défaite à domicile contre Ferencvaros. Qui sait, une rencontre face au Real Betis conviendra peut-être mieux à Genk. Oh est déjà prêt à marquer à nouveau. "Oui, c'est un beau match que nous allons jouer. Ce sera un beau défi pour nous. Nous attendons avec impatience ce prochain match", a-t-il déclaré après le partage au Cercle.

Après tout, on ne joue pas chaque semaine contre le cinquième de La Liga. C'est une occasion pour Genk de créer une surprise positive. Une possibilité pour Thorsten Fink est de faire soutenir Oh sur le flanc par Yaimar Medina. Les deux se sont trouvés à l'aveugle pendant la deuxième mi-temps au Jan Breydelstadion.

Oh et Medina se comprennent bien

"J'ai marqué sur une bonne passe de Medina", se souvient Oh. Le Sud-Coréen a été décisif au Jan Breydel avec un but et une passe décisive, et peut donc attendre avec confiance le duel contre Betis. Il entretient d'ailleurs une bonne relation avec Medina. "Oui, nous parlons souvent ensemble en dehors du terrain. Il me connaît bien et je le connais bien."

Néanmoins, la communication entre le Sud-Coréen et un Équatorien peut parfois être plus compliquée. "Bien sûr, nous avons déjà vécu la saison précédente ensemble. Au départ, il ne parlait pas anglais, mais je sais ce qu'il a dans le cœur." Au fil des mois, ils sont donc devenus de meilleurs coéquipiers, ce qui pourrait bien être profitable à Genk.

Heynen pense que Medina peut être utile

Bryan Heynen espère aussi que Medina aura un impact jeudi soir, si l'entraîneur le fait jouer. "Je pense qu'il a déjà montré lors de ce match européen sur le terrain des Rangers qu'il peut bien occuper ce poste d'ailier gauche. Il a un bon pied gauche et beaucoup de vitesse. C'est quelqu'un de très utile à ce poste."