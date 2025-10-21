Défaite douloureuse, final dramatique en Youth League : l'Union laisse filer un bel exploit contre l'Inter

L'équipe U19 de l'Union Saint-Gilloise accueillait l'Inter en Youth League. Les jeunes Bruxellois étaient tout près de créer la surprise contre les Milanais, mais ils ont finalement dû s'incliner dans le temps additionnel.

L'Union U19 avait pourtant pris l'avantage de manière surprenante après une heure de jeu grâce à Keita, qui a conclu efficacement une excellente attaque des Bruxellois. Les Italiens semblaient incapables de réagir et l'équipe locale a tenu bon jusqu'à la toute fin du match.

À la 90+2e minute, l'Inter a finalement égalisé via Kukulis, qui a repris de la tête un centre au second poteau. L'égalisation a déstabilisé les jeunes Unionistes, et les choses ont empiré. À la 90+6e minute, Bovio a renversé la situation avec un tir dans le petit filet : 1-2.

L'Union reste bloquée à trois points

Une défaite particulièrement amère pour l'Union, qui avait longtemps espéré une belle victoire. Cette défaite tardive maintient l'Union à trois points en trois matchs dans la compétition. Avant cela, ils avaient battu Newcastle United, mais avait également perdu le match d'ouverture contre le PSV.

La prochaine journée s'annonce à nouveau difficile : l'Union se rendra à Madrid pour affronter l'Atlético. Les jeunes Unionistes tenteront de prendre leur revanche après ce final dramatique à Bruxelles.



