En Série A, faire ce qu'a fait David Hubert n'est pas permis : l'Italie ne comprend pas l'Union

Photo: © photonews

En Italie, il est interdit pour un entraîneur de rejoindre un autre club du championnat lorsque l'on est encore sous contrat. L'arrivée de David Hubert à l'Union Saint-Gilloise a donc suscité pas mal d'interrogations.

"Il y a dix jours, je préparais encore la prochaine rencontre d'OHL. Je n'aurais jamais pensé affronter l'Inter en Ligue des Champions moins de deux semaines plus tard, et je ne les ai donc pas vraiment suivis", a reconnu David Hubert en conférence de presse ce lundi.

Son arrivée sur le banc de l'Union Saint-Gilloise a surpris tout le monde en Belgique. En Italie aussi, où les performances des pensionnaires du Parc Duden étaient scrutées par les suiveurs de l'Inter Milan avant cette rencontre de la troisième journée de Ligue des Champions.

En Italie, faire ce qu'a fait David Hubert n'est pas permis

Il faut dire que le règlement italien n'est pas le même qu'en Belgique. Là-bas, un entraîneur sous contrat avec un club de Serie A n’a pas le droit de rejoindre une autre équipe du championnat. Un "transfert" comme celui de David Hubert vers l’Union n’aurait donc jamais pu exister.

Cela a suscité la curiosité de la presse italienne, notamment de la Gazzetta dello Sport, qui a publié un long article ce mardi. Et le moins que l’on puisse écrire, c’est que l’Union Saint-Gilloise inspire à la fois respect et méfiance chez les Italiens. Et c'est aussi le cas dans le chef du coach de l'Inter.

"L’autre curiosité de l’Union réside dans la constitution de l’effectif. Celle-ci est réalisée systématiquement – du moins ces dernières saisons – par des algorithmes. Ce n’est plus une nouveauté dans le football actuel, même si la base de données plante souvent. Pas à Saint-Gilles : les chiffres fonctionnent à merveille."

"Une statistique ? Au cours des cinq dernières saisons, le club belge a engrangé plus de 125 millions d’euros (hors bonus, qui 'risquent' de devenir conséquents) grâce à des joueurs inconnus vendus à prix d’or. Ivanovic à Benfica, Boniface à Leverkusen, Undav à Brighton. Et la liste est vouée à s’allonger, avec notamment la star israélienne Khalaili, l’ailier Niang, l’attaquant David et le redoutable Florucz", prévient le quotidien.

Promise David utilisé pour envoyer une pique à Jonathan David

Et le journal poursuit : "La philosophie, du moins jusqu’à présent, n’a pas changé de Pocognoli à Hubert. Sur le terrain comme à la table des décisions. Car l’actuel entraîneur de Monaco est un ancien joueur né en 1987, et celui qui l’a remplacé est né en 1988. Le même concept : un jeune entraîneur avec du potentiel et des idées nouvelles."

"Et tactiquement, le plan est resté le même : une défense à trois avec de solides défenseurs centraux (dont Mac Allister, frère du milieu de terrain de Liverpool) et des latéraux offensifs, un duo de milieux musclés, un milieu offensif pur et une attaque à deux."

"Actuellement, les titulaires en attaque sont Florucz, considéré comme une surprise potentielle, et David, la prochaine révélation. Il partage le même nom et la même nationalité que David de la Juventus. Mais, contrairement au Bianconeri, il a déjà inscrit quatre buts en championnat et un en Ligue des Champions", peut-on encore lire. L’Italie se veut prudente.

Suis Union SG - Inter en live sur Walfoot.be à partir de 21:00.

