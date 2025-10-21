La qualification en dépend : la mission la plus importante du Club de Bruges au Bayern

Déplacement difficile au programme pour le Club de Bruges ce mercredi soir, au Bayern Munich. Pour les Blauw & Zwart, l'essentiel sera de concéder le moins de buts possible.

Le Bayern Munich de Vincent Kompany, qui vient de prolonger son contrat, est actuellement inarrêtable. Les Bavarois ont remporté leurs onze matchs officiels cette saison, marqué quarante fois et encaissé seulement neuf buts. Le Club fait donc face à un défi de taille.

Avec un match à domicile contre Barcelone début novembre et en décembre contre Arsenal, atteindre le top 24 en Ligue des Champions sera difficile pour les Brugeois. Bien que le déplacement à Munich soit sans doute le plus ardu.

La différence de buts sera importante pour le Club de Bruges

Obtenir quelque chose contre un Bayern invaincu serait un exploit pour le Club de Bruges et il semble donc qu'il y ait d'abord un autre objectif : éviter une déculottée. Les Blauw & Zwart doivent essayer de maintenir leur bonne différence de buts (+2).

Si le Club de Bruges veut se qualifier pour le top 24 après le Nouvel An avec une visite au Kairat Almaty et un match à domicile contre Marseille pour finir, la différence de buts sera probablement déterminante. La saison dernière, le Club a pu se qualifier grâce à une meilleure différence de buts que le Dinamo Zagreb.





Commencer la rencontre comme contre Louvain samedi passé est donc à éviter absolument pour les Blauw & Zwart. Une équipe comme le Bayern Munich saura en profiter avec des joueurs tels que Harry Kane, Luiz Diaz et Michael Olise. Dans ce cas, éviter une défaite sévère deviendra difficile.