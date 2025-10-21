"Peu d'équipes ont tenté cela contre eux" : Nicky Hayen espère semer le doute dans l'esprit du Bayern

Vu la tâche qui attend le Club demain à Munich, le coach belge voudra la jouer à l'audace. Les Brugeois espèrent semer le doute dans l'esprit des Bavarois et ainsi tenter de les surprendre.

Le Club Bruges se prépare pour ce choc de Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Après la conférence de presse de Vincent Kompany (lire ICI), c'était au tour de Nicky Hayen de partager son ressenti avant le match de demain.

L'entraîneur brugeois semble avoir un plan précis en tête, et souhaite jouer avec audace pour semer le doute chez son adversaire : "Beaucoup d'équipes ont montré trop de respect lors des derniers matchs contre le Bayern", a déclaré Hayen.

Semer le doute dans l'esprit du Bayern

"Peu d'équipes ont osé tenter de les déstabiliser. Si vous y parvenez, vous pouvez créer des opportunités. C'est ce que nous allons essayer de faire", poursuit le coach Blauw & Zwart.

"Cela reste un privilège d'être ici. C'est impressionnant ici, même la salle de presse. Mais nous regardons aussi au-delà des circonstances. Pour moi, c'est une motivation supplémentaire. Demain, ce qui comptera, c'est ce qui se passera entre les quatre lignes", explique-t-il.





Harry Kane est en pleine forme, tout comme l'ensemble de l'équipe : "Le Bayern est un club de classe mondiale. Harry Kane n'a que deux jambes, tout comme nous. Nous ferons donc de notre mieux pour l'empêcher de marquer, mais c'est l'un des meilleurs attaquants au monde", conclut Nicky Hayen, qui se méfie de l'attaquant anglais.