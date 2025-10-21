"Peu d'équipes ont tenté cela contre eux" : Nicky Hayen espère semer le doute dans l'esprit du Bayern

"Peu d'équipes ont tenté cela contre eux" : Nicky Hayen espère semer le doute dans l'esprit du Bayern
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Vu la tâche qui attend le Club demain à Munich, le coach belge voudra la jouer à l'audace. Les Brugeois espèrent semer le doute dans l'esprit des Bavarois et ainsi tenter de les surprendre.

Le Club Bruges se prépare pour ce choc de Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Après la conférence de presse de Vincent Kompany (lire ICI), c'était au tour de Nicky Hayen de partager son ressenti avant le match de demain. 

L'entraîneur brugeois semble avoir un plan précis en tête, et souhaite jouer avec audace pour semer le doute chez son adversaire : "Beaucoup d'équipes ont montré trop de respect lors des derniers matchs contre le Bayern", a déclaré Hayen.

Semer le doute dans l'esprit du Bayern

"Peu d'équipes ont osé tenter de les déstabiliser. Si vous y parvenez, vous pouvez créer des opportunités. C'est ce que nous allons essayer de faire", poursuit le coach Blauw & Zwart.

"Cela reste un privilège d'être ici. C'est impressionnant ici, même la salle de presse. Mais nous regardons aussi au-delà des circonstances. Pour moi, c'est une motivation supplémentaire. Demain, ce qui comptera, c'est ce qui se passera entre les quatre lignes", explique-t-il.

Harry Kane est en pleine forme, tout comme l'ensemble de l'équipe : "Le Bayern est un club de classe mondiale. Harry Kane n'a que deux jambes, tout comme nous. Nous ferons donc de notre mieux pour l'empêcher de marquer, mais c'est l'un des meilleurs attaquants au monde", conclut Nicky Hayen, qui se méfie de l'attaquant anglais.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Bayern Munich - FC Bruges en live sur Walfoot.be à partir de 21:00 (22/10).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
Bayern Munich
Nicky Hayen

Plus de news

"La confiance de notre côté" : Christos Tzolis se projette vers son match de rêve à Munich

"La confiance de notre côté" : Christos Tzolis se projette vers son match de rêve à Munich

22:40
L'effectif n'est pas au complet : Bruges publie sa sélection pour le déplacement au Bayern

L'effectif n'est pas au complet : Bruges publie sa sélection pour le déplacement au Bayern

15:00
Promise David a tout tenté, la défense en souffrance : les notes de l'Union contre l'Inter

Promise David a tout tenté, la défense en souffrance : les notes de l'Union contre l'Inter

23:23
2
La qualification en dépend : la mission la plus importante du Club de Bruges au Bayern

La qualification en dépend : la mission la plus importante du Club de Bruges au Bayern

17:00
"Je reste supporter d'Anderlecht" : Vincent Kompany a hâte de retrouver Bruges mais reste Mauve dans son coeur

"Je reste supporter d'Anderlecht" : Vincent Kompany a hâte de retrouver Bruges mais reste Mauve dans son coeur

20:00
Soirée dingue en C1, pluie de buts et grosses surprises : le Napoli de KDB humilié

Soirée dingue en C1, pluie de buts et grosses surprises : le Napoli de KDB humilié

23:10
Course improbable au titre de meilleur buteur : trois candidats tirent leur épingle du jeu

Course improbable au titre de meilleur buteur : trois candidats tirent leur épingle du jeu

23:00
La touche Hubert...avant la touche Inter : l'Union à nouveau punie au Lotto Park

La touche Hubert...avant la touche Inter : l'Union à nouveau punie au Lotto Park

22:52
1
"Il sait bien chanter et danser, mais..." : Antonio Conte évoque la situation de l'ancien Brugeois Noa Lang

"Il sait bien chanter et danser, mais..." : Antonio Conte évoque la situation de l'ancien Brugeois Noa Lang

21:00
"Kevin De Bruyne a des qualités exceptionnelles, l'un des plus grands footballeurs de tous les temps"

"Kevin De Bruyne a des qualités exceptionnelles, l'un des plus grands footballeurs de tous les temps"

22:00
Retour en Serie A pour Joshua Zirkzee ? Un club du top serait en pôle pour relancer l'ex-Anderlechtois

Retour en Serie A pour Joshua Zirkzee ? Un club du top serait en pôle pour relancer l'ex-Anderlechtois

22:20
Retournement de situation : Seraing accusé d'avoir provoqué les "réactions hostiles des supporters du Patro"

Retournement de situation : Seraing accusé d'avoir provoqué les "réactions hostiles des supporters du Patro"

21:46
Qui sera titulaire à Bruges au retour de Simon Mignolet ? "Il existe un soutien mutuel"

Qui sera titulaire à Bruges au retour de Simon Mignolet ? "Il existe un soutien mutuel"

12:20
Excellente nouvelle en provenance de Monaco pour Sébastien Pocognoli

Excellente nouvelle en provenance de Monaco pour Sébastien Pocognoli

20:40
Matz Sels connait son nouvel entraineur : un visage bien connu de Premier League arrive à Nottingham Forest

Matz Sels connait son nouvel entraineur : un visage bien connu de Premier League arrive à Nottingham Forest

20:20
La JPL bat un record de valeur marchande : l'Union, le Club et Malines impressionnent, Anderlecht pas du tout

La JPL bat un record de valeur marchande : l'Union, le Club et Malines impressionnent, Anderlecht pas du tout

19:00
Défaite douloureuse, final dramatique en Youth League : l'Union laisse filer un bel exploit contre l'Inter

Défaite douloureuse, final dramatique en Youth League : l'Union laisse filer un bel exploit contre l'Inter

19:30
"L'Ajax ne veut pas de cette politique" : Jorthy Mokio devra revoir ses conditions pour rester à Amsterdam

"L'Ajax ne veut pas de cette politique" : Jorthy Mokio devra revoir ses conditions pour rester à Amsterdam

18:20
La relève arrive : à seulement 16 ans, un nouveau talent belge s'entraîne avec l'équipe A de la Juventus

La relève arrive : à seulement 16 ans, un nouveau talent belge s'entraîne avec l'équipe A de la Juventus

18:40
1
Jonas De Roeck, le prochain sur la liste ? Comment le Club NXT est aussi devenu une académie... de coachs

Jonas De Roeck, le prochain sur la liste ? Comment le Club NXT est aussi devenu une académie... de coachs

16:00
"Petit, je rêvais d'en jouer un" : Thibaut Courtois va entrer encore plus dans l'histoire du Real Madrid

"Petit, je rêvais d'en jouer un" : Thibaut Courtois va entrer encore plus dans l'histoire du Real Madrid

17:30
L'entraîneur qui va les remettre sur le toit de l'Europe ? Le Bayern renforce sa confiance en Vincent Kompany

L'entraîneur qui va les remettre sur le toit de l'Europe ? Le Bayern renforce sa confiance en Vincent Kompany

13:30
Un espoir belge de Pro League éloigné des terrains pendant deux mois

Un espoir belge de Pro League éloigné des terrains pendant deux mois

18:00
Un match de Challenger Pro League reporté à cause de la Coupe du monde U17 ?

Un match de Challenger Pro League reporté à cause de la Coupe du monde U17 ?

16:30
Qui revoilà : enfin des nouvelles de Loïc Lapoussin à Saint-Trond

Qui revoilà : enfin des nouvelles de Loïc Lapoussin à Saint-Trond

15:30
"Plus de peur que de mal" : très bonne nouvelle pour Anderlecht avant le déplacement à Charleroi

"Plus de peur que de mal" : très bonne nouvelle pour Anderlecht avant le déplacement à Charleroi

14:40
"De la manipulation" : Thibaut Courtois détruit le président de La Liga !

"De la manipulation" : Thibaut Courtois détruit le président de La Liga !

14:20
Une recrue inattendue : Anderlecht transfère... la maman de Nathan De Cat

Une recrue inattendue : Anderlecht transfère... la maman de Nathan De Cat

14:00
Avant l'Inter, Christian Burgess revient sur le départ de Sébastien Pocognoli et l'arrivée de David Hubert

Avant l'Inter, Christian Burgess revient sur le départ de Sébastien Pocognoli et l'arrivée de David Hubert

13:00
25 ans après Gerets et Anthuenis, un duel historique et un record pour les coachs belges en C1

25 ans après Gerets et Anthuenis, un duel historique et un record pour les coachs belges en C1

08:00
"Il n'a aucun impact" : un Diable Rouge vivement critiqué avant, déjà, sa dernière chance ?

"Il n'a aucun impact" : un Diable Rouge vivement critiqué avant, déjà, sa dernière chance ?

12:40
L'Union face au finaliste sortant : trois absents du côté de l'Inter

L'Union face au finaliste sortant : trois absents du côté de l'Inter

11:50
Bruges se lance dans la lutte pour un jeune attaquant déjà pisté par un autre club de Pro League

Bruges se lance dans la lutte pour un jeune attaquant déjà pisté par un autre club de Pro League

11:00
En Série A, faire ce qu'a fait David Hubert n'est pas permis : l'Italie ne comprend pas l'Union

En Série A, faire ce qu'a fait David Hubert n'est pas permis : l'Italie ne comprend pas l'Union

11:40
Avec un atout offensif surprenant : Genk est prêt pour une nouvelle grande soirée européenne

Avec un atout offensif surprenant : Genk est prêt pour une nouvelle grande soirée européenne

12:00
"Ce n'est pas l'idéal" : Stef Wils donne son avis sur les incidents de Standard - Antwerp

"Ce n'est pas l'idéal" : Stef Wils donne son avis sur les incidents de Standard - Antwerp

11:20
2

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 Journée 3
Kairat Almaty Kairat Almaty 0-0 Pafos FC Pafos FC
FC Barcelone FC Barcelone 6-1 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Union SG Union SG 0-4 Inter Inter
Newcastle Utd Newcastle Utd 3-0 SL Benfica SL Benfica
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 2-7 PSG PSG
Arsenal Arsenal 4-0 Atlético Madrid Atlético Madrid
PSV PSV 6-2 Napoli Napoli
Villarreal Villarreal 0-2 Manchester City Manchester City
FC Copenhague FC Copenhague 2-4 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 22/10 FK Qarabag FK Qarabag
Galatasaray Galatasaray 22/10 Bodo Glimt Bodo Glimt
Real Madrid Real Madrid 22/10 Juventus Juventus
Bayern Munich Bayern Munich 22/10 FC Bruges FC Bruges
Eintracht Francfort Eintracht Francfort 22/10 Liverpool Liverpool
Monaco Monaco 22/10 Tottenham Tottenham
Sporting Portugal Sporting Portugal 22/10 Marseille Marseille
Atalanta Atalanta 22/10 Slavia Prague Slavia Prague
Chelsea Chelsea 22/10 Ajax Ajax
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved