"Je reste supporter d'Anderlecht" : Vincent Kompany a hâte de retrouver Bruges mais reste Mauve dans son coeur

Les Blauw & Zwart auront très fort à faire en Bavière où le Bayern attend les Belges de pied ferme. Bruges sera opposé à une formation qui est actuellement en très grande forme.

Retrouvailles au menu de cette semaine entre Bruges et Vincent Kompany, à l'occasion de la Ligue des Champions. Les troupes du Belge, qui vient de prolonger son bail à l'Allianz Arena (lire ICI), sont en pleine confiance et tournent à plein régime.

"Quand j'étais joueur, Anderlecht n'était jamais l'outsider face au Club mais quand j'étais entraîneur, c'était le cas. Mais je ne suis pas là pour critiquer Anderlecht ici. Je suis et je reste supporter", confiait l'ancien défenseur en conférence de presse.

Je reste supporter d'Anderlecht

"Bruges a bien travaillé ces dernières années, il mérite sa place, avec de bons joueurs, mais la situation peut changer. J'ai beaucoup de respect pour Vanaken et Mechele que je connais de l'équipe nationale. Mais aussi pour Forbs, que je connais de City, et Hayen qui a un parcours magnifique", salue le Bruxellois.

"Jouer contre une équipe belge est quelque chose de spécial. J'ai joué pour Anderlecht pendant toute ma jeunesse, il y a donc un sentiment de rivalité. Mais ce n'est pas Vincent Kompany contre le Club Bruges. Les joueurs doivent simplement jouer comme ils le font toujours. Ils n'ont pas cette dimension supplémentaire que je ressens pour ce match. Mais ce n'est pas moi qui joue", poursuit-il.





Prolonger le plaisir à Munich

"Sur le plan privé, je me sens très bien ici à Munich, mais aussi en termes de conditions de travail, je suis au bon endroit. Je peux parfaitement exercer mon métier ici. Il y a peu d'endroits meilleurs que le Bayern pour être entraîneur", salue-t-il en référence avec sa prolongation de contrat.

Vincent Kompany sera privé de Serge Gnabry mais peut compter sur un Harry Kane en très grande forme. L'Anglais en est déjà à 19 buts cette saison. Bruges le sait, le challenge sera costaud.