Une recrue inattendue : Anderlecht transfère... la maman de Nathan De Cat

Photo: © photonews
Après le "petit", la maman. Annelies Debakker arrive à Neerpede en provenance de Malines. Elle est la maman de Nathan De Cat.

Ces derniers temps, il y a beaucoup de mouvement dans les coulisses d'Anderlecht. Cette fois, les Mauves renforcent leur académie, à Neerpede, avec l'arrivée d'une nouvelle "Directrice des Opérations" : Annelies Debakker.

Si ce nom ne vous dit peut-être rien, elle est en réalité la maman d'un certain Nathan De Cat, nouveau patron de l'entrejeu des Mauves à seulement 17 ans.

Annelies Debakker arrive en provenance de Malines, où elle occupait un rôle important dans le département commercial, en tant que "B2B Sales Manager".

Elle avait commencé sa carrière en tant que professeur d'éducation physique à l'athénée de Willebroek, avant d'intégrer le monde commercial chez Nike, puis de rejoindre Malines. Le commercial, un département auquel elle ne devrait donc pas toucher à Anderlecht.

Le parallèle est amusant, puisque Nathan De Cat a aussi joué au football pendant une saison à Malines, à l'âge de six ans. Ce n'est que un peu plus tard qu'il a rejoint le Sporting d'Anderlecht.

