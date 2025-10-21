Valable, le but de Thorgan Hazard ? Jonathan Lardot et Serge Gumienny se contredisent

Tout le monde n'est pas d'accord avec l'annulation du but de Thorgan Hazard pour un hors-jeu d'Ilay Camara. Si le patron des arbitres Jonathan Lardot estime que Camara était bien en position illicite, ce n'est pas le cas de l'ancien arbitre professionnel Serge Gumienny.

L'arbitrage a encore fait couler beaucoup d'encre ce week-end. Au Stayen, le but de Thorgan Hazard a été annulé pour un hors-jeu d'Ilay Camara, mais les images diffusées par DAZN ne donnent pas de certitude. "D'après l'image VAR, il me semble qu'il n'y a pas du tout hors-jeu. Un joueur ne peut être hors-jeu que si une partie de son corps avec laquelle il peut marquer est en position irrégulière", explique Serge Gumienny dans Het Nieuwsblad.

L'ancien arbitre professionnel précise que le cliché en question ne montre que le bras de Camara devant le défenseur. "Or, on ne peut pas marquer avec un bras selon le règlement", poursuit Gumienny. "Un joueur ne peut donc en principe jamais être hors-jeu à cause d'un bras. C'est là un malentendu fondamental."

Valable ou pas, ce but de Thorgan Hazard ?

Gumienny déplore surtout que la VAR se soit immiscée dans cette phase. "La VAR doit corriger les erreurs flagrantes, pas trancher dans les zones d'ombre. Ce n'était pas une erreur claire, et les images ne donnent aucune certitude à 100%", tranche-t-il.

Selon lui, le but de Hazard aurait dû être validé. "Si la situation n'est pas noir ou blanc, la décision de l'arbitre sur le terrain doit rester. Ce principe semble totalement oublié ici." 

"STVV s'en sort bien", conclut Gumienny. "À mes yeux, c'était un but valable." Anderlecht s'est senti lésé après coup, mais Besnik Hasi a réagi calmement : "On ne peut rien y faire." Le patron des arbitres, Jonathan Lardot, avait quant à lui déclaré que le but devait bien être annulé.

Jupiler Pro League

 Journée 11
Standard Standard 1-0 Antwerp Antwerp
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Westerlo Westerlo
OH Louvain OH Louvain 0-1 FC Bruges FC Bruges
Union SG Union SG 3-1 Charleroi Charleroi
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-2 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KV Malines KV Malines
STVV STVV 2-2 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 4-1 La Gantoise La Gantoise
