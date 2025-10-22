🎥 Quel message envoyé à l'équipe première ! Les espoirs brugeois surclassent le Bayern Munich
Photo: © photonews
Ce soir, le Club de Bruges affronte le Bayern Munich à l'Allianz Arena. Les U19 ont déjà montré l'exemple avec une magnifique victoire en Youth League.
Après avoir gagné 1-0 contre Monaco et 0-2 à l'Atalanta, les jeunes Brugeois (qui affrontent, comme le veut le règlement, les mêmes clubs que l'équipe A) se présentaient avec un joli sur 6 sur 6 au coup d'envoi de cette rencontre face au Bayern Munich.
Les 22 meilleures équipes se qualifient pour le tour suivant, mais le Bayern, tout comme l'Union Saint-Gilloise (rattrapée puis battue dans le temps additionnel par l'Inter Milan) n'en faisait pas partie au coup d'envoi.
Bruges se fait respecter
Les Blauw en Zwart ont réalisé une très belle performance en s'imposant 0-3. Laurens Goemaere a ouvert le score sur penalty, puis Yanis Musuayi a porté le score à 0-2 en contre avant la mi-temps.
De jongeren van Club Brugge geven het goede voorbeeld❗🔵⚫October 22, 2025
👉 Einduitslag: Bayern München 0️⃣-3️⃣ Club Brugge#UCL #YouthLeague #UEFAYouthLeague #ClubBrugge #Brugge pic.twitter.com/rZKCIpVaeE
En deuxième mi-temps, Bruges a fait preuve de maturité et, dans les dernières minutes, Wout Verlinden a même porté le score à 0-3. Un résultat phare qui permet au Club de compter le maximum de points, comme le Real Madrid, le FC Barcelone, Tottenham, l'Athletic Bilbao et Chelsea.
Les jeunes Brugeois devront terminer le travail dans les prochaines semaines, il reste trois rencontres à disputer face au FC Barcelone, au Sporting Portugal et Arsenal.
