Ça chauffe dans les bureaux de Pro League : Felice Mazzu prêt à reprendre du service dans les jours à venir ?

Felice Mazzu fait partie des entraîneurs restés sans club cet été. Mais il pourrait reprendre du service.

Sans surprise, c'est à Louvain, seul club de Pro League actuellement à la recherche d'un entraîneur, que son nom est cité. Un peu plus tôt dans la journée, nous vous rapportions que Timmy Simons était en haut de la liste de la direction mais restait en compétition avec un autre entraîneur.

Het Laatste Nieuws rapporte que cet autre entraîneur n'est autre que Felice Mazzu. Les chances sont grandes de voir l'ancien entraîneur de Saint-Trond ou Simons reprendre le flambeau.

Contre le Club de Bruges, c'est Hans Somers, le directeur de l'académie, qui a assuré l'intérim. Il sera vraisemblablement encore sur le banc ce weekend contre Malines. Mais en coulisses, OHL s'active pour opérer le choix fatidique et l'annoncer officiellement dans la foulée de la rencontre.

Qui pour redresser Louvain ?

Felice Mazzu pourrait donc reprendre du service, six mois après son départ de Saint-Trond en pleine lutte pour le maintien. Depuis, l'entraîneur carolo s'est ressourcé et prend son pied comme consultant de la RTBF. Mais l'appel du terrain n'est jamais bien loin.

De son côté, Timmy Simons est aussi sans club depuis cet été et la fin de son aventure à Westerlo. Son agence immobilière lui vaut beaucoup de déplacements à l'étranger, mais il ne serait pas contraire à se dédier à nouveau entièrement à sa carrière d'entraîneur.