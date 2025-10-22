"Ils doivent se regarder dans le miroir" : Vincent Euvrard donne son avis sur l'arbitrage belge

Vincent Euvrard est revenu en conférence de presse sur l'arbitrage belge. L'entraîneur du Standard met en avant le manque de cohérence.

"C’est aussi normal qu’on parle de l’arbitrage. Je pense qu’à un moment donné, ça va se calmer, parce que je ne peux pas imaginer que ça continue comme ça éternellement", espère-t-il à propos de l’arbitrage en Belgique.

Il souligne un point important qui pose problème selon lui : "Le vrai problème, selon moi, c’est l’incohérence d’une semaine à l’autre. Je pense que si Angulo prend le carton rouge à Anderlecht à la 26e et nous ici après 30 ou 35 avec Adnane Abid, il n’y aurait pas autant de polémiques. Mais quand plusieurs semaines d’affilée, sur des phases 50-50, on prend une rouge, et que, quand c’est clair pour l’adversaire, il n’y a rien."

Je pense que tous les acteurs doivent prendre leurs responsabilités et se regarder dans le miroir

"En deuxième mi-temps, il y a aussi cette phase avec Rafiki (Saïd)… C’est vrai que ça fait beaucoup. Mais je pense que tous les acteurs doivent prendre leurs responsabilités et se regarder dans le miroir. Et c’est ce que nous, on va faire."

Il reconnaît les erreurs de son équipe : "Comme je l’ai déjà dit les semaines précédentes, nous aussi, on fait des erreurs sur ce plan-là. Donc, nous, on doit jouer le jeu, moi coacher, et les arbitres doivent faire leur travail correctement, pour qu’on ait un football de qualité. C’est ça, le but final pour tout le monde au Standard de Liège : les supporters, les joueurs, le coach… Tout le monde doit faire les efforts nécessaires pour faire grandir ce club magnifique."

Il y a eu des choses, des actes, qui n’aident pas le club

"Mais ces dernières semaines, que ce soit du côté des joueurs ou des supporters, il y a eu des choses, des actes, qui n’aident pas le club", pointe-t-il.

Son équipe doit en tirer des leçons, pense l’entraîneur du Standard. "Le match contre le Club de Bruges a été, je pense, une soirée de référence sur tous les plans : sur le plan footballistique, avec la qualité du jeu proposé sur le terrain, mais aussi sur le plan de l’ambiance et du soutien des supporters. Malheureusement, quelques-uns ont gâché la fête pour tous les autres."

"Mais on a des supporters magnifiques, qui nous portent vers l’avant et qui nous font vivre des moments inoubliables. Je pense qu’on doit aller dans cette direction : que le football en sorte grandi et que le Standard continue d’avancer", conclut-il.