La délivrance après la polémique et les doutes : Fabio Silva revit à Dortmund

Fabio Silva a inscrit son premier but pour Dortmund. Ses premiers mois dans la Ruhr n'ont pourtant pas été faciles.

Cet été, Fabio Silva a fini par quitter définitivement Wolverhampton. Après avoir été loué à Anderlecht, au PSV et aux Glasgow Rangers, c'est sa bonne saison à Las Palmas qui a convaincu le Borussia Dortmund de mettre plus de 22 millions sur la table.

Mais le Portugais est arrivé blessé. Dans la Ruhr, certains s'en sont étonnés, déclarant qu'ils n'étaient pas au courant de ce pépin physique, allant même jusqu'à insinuer que Silva l'aurait caché pour ne pas compromettre son transfert.

Sa saison commence seulement

À peine arrivé, l'ancien Anderlechtois a déjà été obligé de se justifier, expliquant que l'opération subie datait de sa période chez les Wolves et que rien n'a été dissimulé aux médecins de Dortmund. Revenu dans le parcours à la fin du mois de septembre, Fabio Silva doit encore travailler pour s'imposer comme titulaire. Hier, face au FC Copenhague, ce n'était que la première fois qu'il montait pour plus de dix minutes.

Face aux Danois, privés de Thomas Delaney au milieu de terrain, Fabio Silva a profité de la demi-heure reçue pour marquer son premier but pour le BVB. L'attaquant portugais a fait mouche en première intention dans un angle fermé pour sceller la victoire 2-4 des siens.

"Je tiens à remercier mes coéquipiers et tous ceux qui ont travaillé avec moi au gymnase depuis mon retour de blessure. J'étais un peu triste au début, car je voulais jouer, mais je dois attendre d'être à 100 %", a-t-il expliqué après le coup de sifflet final.