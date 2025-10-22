La délivrance après la polémique et les doutes : Fabio Silva revit à Dortmund

La délivrance après la polémique et les doutes : Fabio Silva revit à Dortmund
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Fabio Silva a inscrit son premier but pour Dortmund. Ses premiers mois dans la Ruhr n'ont pourtant pas été faciles.

Cet été, Fabio Silva a fini par quitter définitivement Wolverhampton. Après avoir été loué à Anderlecht, au PSV et aux Glasgow Rangers, c'est sa bonne saison à Las Palmas qui a convaincu le Borussia Dortmund de mettre plus de 22 millions sur la table.

Mais le Portugais est arrivé blessé. Dans la Ruhr, certains s'en sont étonnés, déclarant qu'ils n'étaient pas au courant de ce pépin physique, allant même jusqu'à insinuer que Silva l'aurait caché pour ne pas compromettre son transfert.

Sa saison commence seulement

À peine arrivé, l'ancien Anderlechtois a déjà été obligé de se justifier, expliquant que l'opération subie datait de sa période chez les Wolves et que rien n'a été dissimulé aux médecins de Dortmund. Revenu dans le parcours à la fin du mois de septembre, Fabio Silva doit encore travailler pour s'imposer comme titulaire. Hier, face au FC Copenhague, ce n'était que la première fois qu'il montait pour plus de dix minutes.

Face aux Danois, privés de Thomas Delaney au milieu de terrain, Fabio Silva a profité de la demi-heure reçue pour marquer son premier but pour le BVB. L'attaquant portugais a fait mouche en première intention dans un angle fermé pour sceller la victoire 2-4 des siens.

"Je tiens à remercier mes coéquipiers et tous ceux qui ont travaillé avec moi au gymnase depuis mon retour de blessure. J'étais un peu triste au début, car je voulais jouer, mais je dois attendre d'être à 100 %", a-t-il expliqué après le coup de sifflet final.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Borussia Dortmund

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/10: Zirkzee

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/10: Zirkzee

16:30
Le mercato hivernal déjà dans toutes les têtes : la Roma veut Zirkzee...mais se tourne aussi vers l'Union

Le mercato hivernal déjà dans toutes les têtes : la Roma veut Zirkzee...mais se tourne aussi vers l'Union

16:30
Anderlecht se frotte les mains : les champions du monde made in Neerpede peuvent rapporter gros

Anderlecht se frotte les mains : les champions du monde made in Neerpede peuvent rapporter gros

14:40
1
"D'autres entraîneurs ont plus de qualités mais..." : les mots forts de Daniel Van Buyten sur Vincent Kompany

"D'autres entraîneurs ont plus de qualités mais..." : les mots forts de Daniel Van Buyten sur Vincent Kompany

16:00
"Un vrai Bruxellois" : Mauve depuis ses huit ans, il prolonge l'aventure à Anderlecht

"Un vrai Bruxellois" : Mauve depuis ses huit ans, il prolonge l'aventure à Anderlecht

14:00
L'Union peut être fière : le comportement de ses supporters au Lotto Park fait parler

L'Union peut être fière : le comportement de ses supporters au Lotto Park fait parler

15:40
Retrouvailles insoupçonnées pour Kompany : "J'ai joué contre lui quand j'étais très jeune, à Anderlecht"

Retrouvailles insoupçonnées pour Kompany : "J'ai joué contre lui quand j'étais très jeune, à Anderlecht"

13:40
Le Standard déchante : le parquet contre-attaque dans le dossier Adnane Abid

Le Standard déchante : le parquet contre-attaque dans le dossier Adnane Abid

15:00
Le Lotto Park s'en souvient : trois ans après, le frère d'un ancien d'Anderlecht a fait très mal à l'Union Réaction

Le Lotto Park s'en souvient : trois ans après, le frère d'un ancien d'Anderlecht a fait très mal à l'Union

13:20
Qui pour succéder à David Hubert sur le banc de Louvain ? Le dénouement est proche

Qui pour succéder à David Hubert sur le banc de Louvain ? Le dénouement est proche

14:20
D'un C4 à Anderlecht à un contrat jusqu'en 2029 au Bayern : Kompany peut "remercier" Vandenhaute

D'un C4 à Anderlecht à un contrat jusqu'en 2029 au Bayern : Kompany peut "remercier" Vandenhaute

11:40
Noa Lang dans une situation compliquée à Naples : "Je ne parle pas beaucoup avec l'entraîneur"

Noa Lang dans une situation compliquée à Naples : "Je ne parle pas beaucoup avec l'entraîneur"

12:20
Le moment idéal pour le Standard d'affronter La Gantoise d'Ivan Leko ? "Nous avons été ramenés à la réalité"

Le moment idéal pour le Standard d'affronter La Gantoise d'Ivan Leko ? "Nous avons été ramenés à la réalité"

13:00
Voici le onze probable du Club de Bruges face au Bayern Munich

Voici le onze probable du Club de Bruges face au Bayern Munich

12:00
OFFICIEL : La Gantoise surprend avec l'arrivée d'un jeune joueur

OFFICIEL : La Gantoise surprend avec l'arrivée d'un jeune joueur

12:40
"Il y a de réelles blessures" : Pierre François très clair sur la dangerosité des lancers de gobelets Interview

"Il y a de réelles blessures" : Pierre François très clair sur la dangerosité des lancers de gobelets

11:20
Que risque vraiment le fameux lanceur de gobelets ayant entraîné l'arrêt de Standard-Antwerp ?

Que risque vraiment le fameux lanceur de gobelets ayant entraîné l'arrêt de Standard-Antwerp ?

11:00
La presse italienne détruit Kevin De Bruyne et Naples : "Il a été quasiment invisible"

La presse italienne détruit Kevin De Bruyne et Naples : "Il a été quasiment invisible"

10:00
Le verdict est tombé concernant la suspension d'Adnane Abid : l'ailier déjà disponible ce samedi ?

Le verdict est tombé concernant la suspension d'Adnane Abid : l'ailier déjà disponible ce samedi ?

10:20
Voici pourquoi Carlos Forbs aurait aimé que Samuel Edozie signe à Bruges cet été

Voici pourquoi Carlos Forbs aurait aimé que Samuel Edozie signe à Bruges cet été

09:30
"Il n'est pas le seul" : le Standard veut sanctionner également d'autres supporters que celui isolé Interview

"Il n'est pas le seul" : le Standard veut sanctionner également d'autres supporters que celui isolé

09:00
David Hubert attend plus de certains joueurs : "Il est en colère contre lui-même"

David Hubert attend plus de certains joueurs : "Il est en colère contre lui-même"

08:20
1
"Ils doivent se regarder dans le miroir" : Vincent Euvrard donne son avis sur l'arbitrage belge Interview

"Ils doivent se regarder dans le miroir" : Vincent Euvrard donne son avis sur l'arbitrage belge

08:40
7
"Je respecte sa décision" : Kevin Mac Allister, la classe même dans la défaite Interview

"Je respecte sa décision" : Kevin Mac Allister, la classe même dans la défaite

07:40
"Cela vous a probablement plus surpris" : Vincent Kompany réagit à sa prolongation au Bayern

"Cela vous a probablement plus surpris" : Vincent Kompany réagit à sa prolongation au Bayern

08:00
Voici une décision qui plaira à Thibaut Courtois, qui pointait du doigt une manipulation

Voici une décision qui plaira à Thibaut Courtois, qui pointait du doigt une manipulation

07:20
Retour en Serie A pour Joshua Zirkzee ? Un club du top serait en pôle pour relancer l'ex-Anderlechtois

Retour en Serie A pour Joshua Zirkzee ? Un club du top serait en pôle pour relancer l'ex-Anderlechtois

22:20
Promise David a tout tenté, la défense en souffrance : les notes de l'Union contre l'Inter

Promise David a tout tenté, la défense en souffrance : les notes de l'Union contre l'Inter

23:23
10
Course improbable au titre de meilleur buteur : trois candidats tirent leur épingle du jeu

Course improbable au titre de meilleur buteur : trois candidats tirent leur épingle du jeu

23:00
Soirée dingue en C1, pluie de buts et grosses surprises : le Napoli de KDB humilié

Soirée dingue en C1, pluie de buts et grosses surprises : le Napoli de KDB humilié

23:10
La touche Hubert...avant la touche Inter : l'Union à nouveau punie au Lotto Park

La touche Hubert...avant la touche Inter : l'Union à nouveau punie au Lotto Park

22:52
1
"La confiance de notre côté" : Christos Tzolis se projette vers son match de rêve à Munich

"La confiance de notre côté" : Christos Tzolis se projette vers son match de rêve à Munich

22:40
"Kevin De Bruyne a des qualités exceptionnelles, l'un des plus grands footballeurs de tous les temps"

"Kevin De Bruyne a des qualités exceptionnelles, l'un des plus grands footballeurs de tous les temps"

22:00
"Peu d'équipes ont tenté cela contre eux" : Nicky Hayen espère semer le doute dans l'esprit du Bayern

"Peu d'équipes ont tenté cela contre eux" : Nicky Hayen espère semer le doute dans l'esprit du Bayern

21:20
"Il sait bien chanter et danser, mais..." : Antonio Conte évoque la situation de l'ancien Brugeois Noa Lang

"Il sait bien chanter et danser, mais..." : Antonio Conte évoque la situation de l'ancien Brugeois Noa Lang

21:00
"Je reste supporter d'Anderlecht" : Vincent Kompany a hâte de retrouver Bruges mais reste Mauve dans son coeur

"Je reste supporter d'Anderlecht" : Vincent Kompany a hâte de retrouver Bruges mais reste Mauve dans son coeur

20:00

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 Journée 3
Kairat Almaty Kairat Almaty 0-0 Pafos FC Pafos FC
FC Barcelone FC Barcelone 6-1 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Union SG Union SG 0-4 Inter Inter
Newcastle Utd Newcastle Utd 3-0 SL Benfica SL Benfica
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 2-7 PSG PSG
Arsenal Arsenal 4-0 Atlético Madrid Atlético Madrid
PSV PSV 6-2 Napoli Napoli
Villarreal Villarreal 0-2 Manchester City Manchester City
FC Copenhague FC Copenhague 2-4 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 18:45 FK Qarabag FK Qarabag
Galatasaray Galatasaray 18:45 Bodo Glimt Bodo Glimt
Real Madrid Real Madrid 21:00 Juventus Juventus
Bayern Munich Bayern Munich 21:00 FC Bruges FC Bruges
Eintracht Francfort Eintracht Francfort 21:00 Liverpool Liverpool
Monaco Monaco 21:00 Tottenham Tottenham
Sporting Portugal Sporting Portugal 21:00 Marseille Marseille
Atalanta Atalanta 21:00 Slavia Prague Slavia Prague
Chelsea Chelsea 21:00 Ajax Ajax
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved