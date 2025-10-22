La poisse continue : un club de Pro League perd l'un de ses leaders pour deux mois

Photo: © photonews

Siebe Schrijvers s'est blessé à la cheville lors du dernier match de Louvain. Il sera sur la touche pendant un petit temps.

Les temps sont durs pour Louvain. Le club comptait se défaire de sa réputation de 'souris grise' en attirant David Hubert sur son banc. Quatre mois après son arrivée, Louvain doit se trouver un nouvel entraîneur et est avant-dernier au classement.

Timmy Simons et Felice Mazzu font partie des deux favoris pour prendre l'équipe en main. Quoi qu'il arrive, le successeur d'Hubert devra faire sans Siebe Schrijvers, retenu à l'infirmerie.

Une lésion qui tombe mal

Le maître à jouer des Universitaires s'est blessé à la cheville lors du dernier match contre le Club de Bruges. Sorti après un peu plus d'un quart d'heure face à son ancienne équipe, il connaît désormais la durée de son indisponibilité.

Het Laatste Nieuws rapporte que Schrijvers sera absent pendant deux mois. Les examens ont révélé une lésion du cartilage et nécessiteront donc une période de rééducation.

Un énorme coup dur pour Louvain : jusqu'au retour de Mathie Maertens ce weekend, Siebe Schrijvers était le capitaine de l'équipe. Mais il semble bien compliqué de garder les deux joueurs côté à côte sur le terrain cette saison.

Jupiler Pro League

 Journée 11
Standard Standard 1-0 Antwerp Antwerp
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Westerlo Westerlo
OH Louvain OH Louvain 0-1 FC Bruges FC Bruges
Union SG Union SG 3-1 Charleroi Charleroi
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-2 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KV Malines KV Malines
STVV STVV 2-2 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 4-1 La Gantoise La Gantoise
