Le joueur le plus surpayé qu'ait connu Hein Vanhaezebrouck ? "Il est arrivé pour beaucoup trop d'argent"

Le mercato est toujours une période à part pour les entraîneurs. Hein Vanhaezebrouck en a vu des vertes et des pas mûres à La Gantoise.

L'un des transferts les plus marquants dont Hein Vanhaezebrouck a été témoin a été l'arrivée de Momodou Sonko en janvier 2024, six mois avant la fin de la collaboration entre HVH et les Buffalos.

La direction a dépensé pas moins de 7,25 millions d'euros pour l'ailier suédois. Il jouait alors du côté d'Häcken et n'était estimé qu'à quatre millions par Transfermarkt. La Gantoise en a fait le transfert le plus cher de son histoire.

Une étiquette qui pèse lourd

La statistique vaut toujours aujourd'hui, mais Sonko n'a toujours pas décollé. Pire, sa valeur a chuté à 2,50 millions. Les Gantois l'auraient-ils surpayé ? Vanhaezebrouck s'est exprimé sur la question.

"Si vous recevez beaucoup d'argent, vous allez aussi en dépenser beaucoup. Momodou Sonko est en fait venu à Gand pour beaucoup trop d'argent", admet-il très honnêtement dans Sporza Daily.

"Mais parce qu'ils avaient reçu beaucoup d'argent, cela devait coûter cher. Les supporters n'auraient pas été satisfaits d'un transfert à un million et demi d'euros ou quelque chose comme ça", conclut Hein Vanhaezebrouck. Comme quoi, les meilleurs transferts ne sont pas toujours les plus spectaculaires.