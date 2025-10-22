Le mercato hivernal déjà dans toutes les têtes : la Roma veut Zirkzee...mais se tourne aussi vers l'Union

Le manque de temps de jeu à Manchester United pousse Joshua Zirkzee à envisager un départ. Avec la Coupe du Monde 2026 en perspective, l'ancien attaquant d'Anderlecht cherche un club où il pourra jouer.

Conscient de la nécessité de trouver du temps de jeu pour relancer sa carrière, le Néerlandais envisage un départ. En Angleterre, un départ à Sunderland est évoqué.

Cependant, il y a des concurrents sur le marché. L'ancien Anderlechtois garde la cote en Italie, où il a explosé avec Bologne, pour finalement rejoindre United contre pas moins de 42 millions.

Selon la Gazzetta dello Sport, la Roma fait partie des clubs intéressés par faire revenir Zirkzee en Serie A. Mais, conscients de la concurrence sur le dossier, les Giallorossi ont d'autres cibles en tête. L'une d'entre elles semble mener en Pro League.

Les Romains à l'affût

Le nom de Promise David est ainsi évoqué parmi les alternatives. Il n'est pas encore question d'offre officielle ou de contact avancé mais bien d'observer l'attaquant de l'Union Saint-Gilloise.

Le dossier est toutefois compliqué : cet été, David a prolongé au Parc Duden jusqu'en juin 2029 et ne s'en ira donc que contre un très gros montant. Avant de le voir s'offrir un duel au sommet de la Serie A face à son homonyme et compatriote Jonathan David, il y a encore du chemin à faire.

