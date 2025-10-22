Le Standard déchante : le parquet contre-attaque dans le dossier Adnane Abid

Le Standard déchante : le parquet contre-attaque dans le dossier Adnane Abid
Photo: © photonews
L'exclusion d'Adnane Abid contre l'Antwerp n'en finit plus de faire parler. Le dernier rebondissement en date nous vient du parquet fédéral.

En allant terminer sa course sur la cheville d'Andreas Verstraeten, Adnane Abid n'imaginait sans doute pas tout ce qui allait suivre. Vu la charge dont il a été victime dans le dos, il n'imaginait déjà pas être exclu. Et pourtant, c'est cette carte rouge, brandie après l'appel du VAR, qui a mis le feu aux poudres et indirectement conduit à l'arrêt de la rencontre.

Le Standard avait ensuite été très étonné de voir le parquet fédéral demander trois matchs de suspension pour Abid. Les Rouches avaient plaidé la cause de leur joueur en s'appuyant sur le fait qu'un Anversois l'avait préalablement déséquilibré.

Le Comité disciplinaire pour le football professionnel s'est montré de leur avis, estimant que l'exclusion était suffisante et qu'il ne fallait pas infliger de suspension supplémentaire à l'ailier de 22 ans.

Abid pas encore tiré d'affaire

Mais le parquet fédéral n'en reste pas là. Belga rapporte que l'instance est revenue à la charge et a fait appel de la décision du Comité disciplinaire, voulant voir le joueur suspendu pour son geste.

Le dossier n'est donc pas clos : il sera à nouveau examiné vendredi par le Conseil disciplinaire pour le football professionnel. Vincent Euvrard devra ainsi encore patienter avant de savoir s'il pourra oui ou non faire appel à lui pour les prochaines rencontres.

Standard

