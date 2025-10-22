Le verdict est tombé concernant la suspension d'Adnane Abid : l'ailier déjà disponible ce samedi ?

Le parquet a rendu son verdict suite à l'appel du Standard concernant la suspension d'Adnane Abid pour trois matchs (dont deux avec sursis), ainsi qu'une amende effective de 2 000 euros.

Le joueur pourra finalement bel et bien être de la partie samedi face à La Gantoise, et ce malgré son carton rouge reçu vendredi, comme l’explique le Standard de Liège dans un communiqué : "Sous réserve de l’appel du parquet, l’exclusion d’Adnane Abid a été jugée suffisante. Il pourra donc participer à la rencontre à Gand ce samedi."

Pour rappel, le Liégeois avait été expulsé pour avoir marché sur la cheville d’Andreas Verstraeten contre l'Antwerp. Après vérification de la VAR, il s’était vu remettre un carton rouge.

Ce lundi, le club liégeois avait annoncé que le parquet voulait le suspendre pour trois matchs (dont deux avec sursis). Pierre François l’avait annoncé en conférence de presse à laquelle nous avons assisté : le matricule 16 avait fait appel de cette décision.

Une bonne nouvelle pour le Standard

Le Standard a donc finalement obtenu gain de cause. Ce samedi, les Rouches se déplaceront à la Planet Group Arena avec leur joueur exclu la semaine dernière.

Une victoire des Liégeois pourrait leur permettre de revenir à hauteur de La Gantoise. La tâche ne s’annonce cependant pas simple, même si la confiance est plutôt du côté du Standard, qui s’est imposé 1-0 face à l’Antwerp. Les Buffalos d’Ivan Leko restent, eux, sur une défaite 4-1 contre Zulte Waregem.