OFFICIEL : La Gantoise surprend avec l'arrivée d'un jeune joueur

Photo: © photonews
La Gantoise traverse une période difficile après la lourde défaite face à Zulte Waregem, mais l'ambiance est bien meilleure du côté du Jong Gent. Le club s'est d'ailleurs renforcé avec l'arrivée du talent sénégalais Ibrahima Cissé.

La Gantoise traverse une période particulièrement difficile. Le club s’est incliné 4-1 face à Zulte Waregem le week-end dernier, une défaite qui a fait très mal. Mais tout n’est pas négatif du côté des Buffalos.

L’équipe réserve, Jong Gent, réalise quant à elle une très bonne saison. Actuellement neuvième en Challenger Pro League, elle est considérée cette année comme la meilleure équipe U23 du pays.

Ibrahima Cissé est un Buffalo

La Gantoise continue de préparer l’avenir : ce mardi, un nouveau talent a rejoint le club. Il s’agit d’Ibrahima Cissé, un Sénégalais de 18 ans, qui évoluera d’abord avec le Jong Gent.

"Cissé arrive en provenance du Club Olympique Thiessois, au Sénégal. C’est un attaquant doté de grandes qualités physiques : 1m96, athlétique, mais également rapide et agile", peut-on lire sur le site officiel du club.

"La Gantoise croit en son potentiel et a hâte de le voir progresser sous la direction de Thomas Matton. Cissé a signé un contrat jusqu’en 2028", conclut le club dans son communiqué.

La Gantoise

