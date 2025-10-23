Besnik Hasi choisit de continuer à écarter ce joueur : "Je ne l'ai pas trouvé bon"

Photo: © photonews

L'entraîneur d'Anderlecht, Besnik Hasi, s'est exprimé ce jeudi avant le duel de vendredi contre Charleroi. Le coach devra une nouvelle fois composer sans certains joueurs et a également livré des explications franches sur ceux dont la forme est un peu en baisse ces dernières semaines.

Anderlecht compte deux champions du monde U21 dans ses rangs, mais ils ne seront pas encore de la partie à Charleroi. "Maamar et Tajaouart ne sont pas encore rentrés", a commencé Besnik Hasi. "Ils ont encore fêté jusqu’à hier soir. Ils rejoindront le groupe demain. Je connais très bien leur entraîneur, Mo Ouahdi, qui a longtemps travaillé ici. La saison dernière, nous étions déjà en contact quand Maamar devait jouer, pour voir s’il pouvait revenir un peu plus tôt."

Enric Llansana un peu en retrait, mais déterminé à regagner sa place

Au milieu de terrain, Besnik Hasi doit encore jongler avec plusieurs absences. "Llansana a reçu un coup à l’entraînement et ne sera pas prêt pour demain. C’était trop douloureux pour s’entraîner aujourd’hui", a expliqué le coach au sujet du Néerlandais, actuellement en baisse de forme. "Il avait été une révélation en début de saison, récupérait beaucoup de ballons, très haut. Avec la multiplication des matchs, on pensait que c’était une question de fraîcheur, mais non. Ces dernières semaines, c’est un peu plus compliqué."

Besnik Hasi a aussi précisé pourquoi Llansana avait récemment disparu du onze de base : "Contre l’Antwerp, on a décidé d’aligner De Cat et Saliba. Llansana travaille dur pour regagner sa place. Je me reconnais en lui : j’étais moi aussi un joueur qui devait rester dans le rythme. Il sait ce qu’il doit faire."

Cédric Hatenboer écarté : "Il n’a pas été bon"

En l’absence de Llansana, on pouvait penser que Cédric Hatenboer figurerait dans la sélection, mais Besnik Hasi a rapidement mis fin aux espoirs : "Il ne sera pas dans le groupe. Je ne l’ai pas trouvé bon avec les Futures", a-t-il tranché.

Concernant Tristan De Greef, absent le week-end dernier contre Saint-Trond parce qu’il ne s’était pas assez bien entraîné, Besnik Hasi s’est montré plus nuancé : "On a un noyau large. Tristan revenait de la sélection nationale, mais il n’y avait pas joué. Sa charge de travail n’était donc pas idéale, alors que d’autres avaient beaucoup travaillé. Il l’a bien pris et s’entraîne très bien. Il a livré d’excellents matchs, mais aussi d’autres moins bons. Ces petits creux, on les accepte."

Nilson Angulo doit faire évoluer son jeu offensif

Enfin, l’entraîneur anderlechtois est revenu sur le cas de Nilson Angulo, moins décisif ces dernières semaines. "J’ai parlé avec lui cette semaine", a confié Besnik Hasi. "En début de saison, personne ne le connaissait, il avait plus de liberté et de fraîcheur mentale. Maintenant, les équipes s’adaptent mieux à lui et c’est un peu plus difficile. Mais il reste important. Contre Saint-Trond, il a bien défendu et a beaucoup travaillé."

"Il a eu quelques douleurs au dos et les longs voyages avec sa sélection ne l’aident pas. Pour un jeune joueur, ça peut arriver. Il doit maintenant apprendre à faire évoluer son jeu, à attaquer différemment, avec d’autres repères. Nous croyons vraiment qu’il va vite retrouver son meilleur niveau."

Charleroi - Anderlecht en live sur Walfoot.be à partir de 20:45 (24/10).

Voici pourquoi le week-end à venir sera crucial pour l'Antwerp

17:20
Anderlecht n'est pas content de la participation de Nathan De Cat au Mondial... mais ne peut rien y faire

15:30
Un record historique : le KRC Genk détruit un club étranger en Youth League sur un score... très lourd

16:30
Matte Smets et Jorne Spileers, confrontés au même problème délicat ?

16:00
Les cas Nielsen et Saïd, Bates partiellement à l'entraînement : les nouvelles de l'infirmerie du Standard Interview

14:40
"C'est inconcevable à mes yeux" : Ali Lukunku critique le travail d'un ex-homme fort du Standard

15:00
"Donne-moi un métier où dire qu'on n'est pas d'accord coûte 5000 €" : Felice Mazzù pousse un coup de gueule

14:20
"Il est une raison majeure pour laquelle j'aime autant être ici" : Harry Kane encense Vincent Kompany

14:00
Le bout du tunnel bientôt franchi pour Jamal Musiala ? Bonne nouvelle pour Vincent Kompany

13:30
Denis Odoi met les choses au clair sur une éventuelle signature dans un club de D1B

13:00
Pas la honte pour le Club de Bruges : Vincent Kompany veut un Bayern qui fait peur à tout le monde

12:40
🎥 Scène assez lunaire : Charles De Ketelaere se fait arracher son maillot en Ligue des champions

12:20
"Nous aurions pu marquer plus" : Vincent Kompany réagit à la victoire du Bayern face à Bruges

12:00
Les médias allemands sans pitié avec le Club de Bruges

11:30
"Il aurait pu jouer dans un club du top 4 en Bundesliga" : Kompany impressionné par un joueur de Bruges

11:00
Le football perturbé par la tempête Benjamin : Feyenoord et l'AZ forcés de s'adapter

10:30
"C'était une balade" : un ancien Diable Rouge démonte le Club de Bruges après la défaite face au Bayern

10:00
Sébastien Pocognoli ne va pas l'oublier : les supporters monégasques n'en reviennent pas

09:30
Thibaut Courtois plus fort qu'une légende du Real Madrid : le Diable Rouge écrit sa propre légende

09:00
Des regrets mais de la fierté : la réaction de Sébastien Pocognoli après le nul de Monaco

08:30
Classe en toutes circonstances : Vincent Kompany encense Nicky Hayen après la victoire du Bayern

08:00
Le coup de gueule d'Ivan Leko calculé avant de recevoir le Standard ? "Il a traîné tout le monde dans la boue"

07:00
"On a joué avec trop de peur" : Nicky Hayen recadre ses joueurs après la claque à Munich

07:43
"J'en ai marre qu'on commence à improviser avant les tournois" : l'avertissement clair à Rudi Garcia

07:20
2
Ça se complique pour Will Still : le chant impitoyable lancé par ses propres supporters

06:30
De mauvais souvenirs pour Charleroi, les supporters du Standard s'interrogent : voici les arbitres du weekend

19:00
Marc Wilmots prêt à remettre le Standard sur pied ? La réponse énigmatique de Daniel Van Buyten

22:20
1
Theate constate les dégâts contre Liverpool, Pocognoli séduit contre Tottenham : les résumés de la soirée

23:10
La poisse continue : un club de Pro League perd l'un de ses leaders pour deux mois

22:00
Même Zlatan sera là : La Gantoise se prépare à une soirée mémorable contre le Standard

21:00
Il n'y a pas que De Cat et Mokio : les pépites belges qui disputeront la Coupe du Monde U17

20:40
Le joueur le plus surpayé qu'ait connu Hein Vanhaezebrouck ? "Il est arrivé pour beaucoup trop d'argent"

21:20
Trop sous-estimé chez les Diables ? "Je n'ai pas été assez reconnu"

21:40
"J'en ai sous-estimé la portée" : Bruno Venanzi revient sur la phrase marquante de son passage au Standard

20:20
1
Ça chauffe dans les bureaux de Pro League : Felice Mazzu prêt à reprendre du service dans les jours à venir ?

20:02
Anderlecht se frotte les mains : les champions du monde made in Neerpede peuvent rapporter gros

22/10
1

