Besnik Hasi choisit de continuer à écarter ce joueur : "Je ne l'ai pas trouvé bon"

L'entraîneur d'Anderlecht, Besnik Hasi, s'est exprimé ce jeudi avant le duel de vendredi contre Charleroi. Le coach devra une nouvelle fois composer sans certains joueurs et a également livré des explications franches sur ceux dont la forme est un peu en baisse ces dernières semaines.

Anderlecht compte deux champions du monde U21 dans ses rangs, mais ils ne seront pas encore de la partie à Charleroi. "Maamar et Tajaouart ne sont pas encore rentrés", a commencé Besnik Hasi. "Ils ont encore fêté jusqu’à hier soir. Ils rejoindront le groupe demain. Je connais très bien leur entraîneur, Mo Ouahdi, qui a longtemps travaillé ici. La saison dernière, nous étions déjà en contact quand Maamar devait jouer, pour voir s’il pouvait revenir un peu plus tôt."

Enric Llansana un peu en retrait, mais déterminé à regagner sa place

Au milieu de terrain, Besnik Hasi doit encore jongler avec plusieurs absences. "Llansana a reçu un coup à l’entraînement et ne sera pas prêt pour demain. C’était trop douloureux pour s’entraîner aujourd’hui", a expliqué le coach au sujet du Néerlandais, actuellement en baisse de forme. "Il avait été une révélation en début de saison, récupérait beaucoup de ballons, très haut. Avec la multiplication des matchs, on pensait que c’était une question de fraîcheur, mais non. Ces dernières semaines, c’est un peu plus compliqué."

Besnik Hasi a aussi précisé pourquoi Llansana avait récemment disparu du onze de base : "Contre l’Antwerp, on a décidé d’aligner De Cat et Saliba. Llansana travaille dur pour regagner sa place. Je me reconnais en lui : j’étais moi aussi un joueur qui devait rester dans le rythme. Il sait ce qu’il doit faire."

Cédric Hatenboer écarté : "Il n’a pas été bon"

En l’absence de Llansana, on pouvait penser que Cédric Hatenboer figurerait dans la sélection, mais Besnik Hasi a rapidement mis fin aux espoirs : "Il ne sera pas dans le groupe. Je ne l’ai pas trouvé bon avec les Futures", a-t-il tranché.





Concernant Tristan De Greef, absent le week-end dernier contre Saint-Trond parce qu’il ne s’était pas assez bien entraîné, Besnik Hasi s’est montré plus nuancé : "On a un noyau large. Tristan revenait de la sélection nationale, mais il n’y avait pas joué. Sa charge de travail n’était donc pas idéale, alors que d’autres avaient beaucoup travaillé. Il l’a bien pris et s’entraîne très bien. Il a livré d’excellents matchs, mais aussi d’autres moins bons. Ces petits creux, on les accepte."

Nilson Angulo doit faire évoluer son jeu offensif

Enfin, l’entraîneur anderlechtois est revenu sur le cas de Nilson Angulo, moins décisif ces dernières semaines. "J’ai parlé avec lui cette semaine", a confié Besnik Hasi. "En début de saison, personne ne le connaissait, il avait plus de liberté et de fraîcheur mentale. Maintenant, les équipes s’adaptent mieux à lui et c’est un peu plus difficile. Mais il reste important. Contre Saint-Trond, il a bien défendu et a beaucoup travaillé."

"Il a eu quelques douleurs au dos et les longs voyages avec sa sélection ne l’aident pas. Pour un jeune joueur, ça peut arriver. Il doit maintenant apprendre à faire évoluer son jeu, à attaquer différemment, avec d’autres repères. Nous croyons vraiment qu’il va vite retrouver son meilleur niveau."