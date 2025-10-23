"C'est simplement une question de bon sens" : Thibaut Courtois ne mâche pas ses mots envers La Liga

"C'est simplement une question de bon sens" : Thibaut Courtois ne mâche pas ses mots envers La Liga

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Thibaut Courtois a de nouveau vivement critiqué La Liga et son président Javier Tebas. Le gardien du Real Madrid estime qu'il est "logique" que le match Villarreal - Barcelone ne soit pas joué à Miami, tout en dénonçant les problèmes financiers qui minent le football espagnol.

Thibaut Courtois a récemment exprimé de vives critiques à l’encontre de La Liga et de sa décision d’organiser le match Villarreal – Barcelone à Miami. Finalement, la rencontre se disputera bien en Espagne.

"C’est une décision logique, car cette idée n’avait aucun sens", a déclaré Thibaut Courtois après le match, cité par Het Laatste Nieuws. "Un match à domicile doit se jouer dans le stade de l’équipe concernée. C’est simplement une question de bon sens."

Thibaut Courtois tacle à nouveau Javier Tebas et Barcelone

"Si à l’avenir ils veulent de nouveau organiser ce genre d’événement, il faut que tous les clubs soient d’accord. Mais si vous êtes convaincus que le championnat espagnol est le meilleur du monde, alors vous n’avez pas besoin d’aller jouer ailleurs", a poursuivi le gardien du Real Madrid.

"Remplissez plutôt les stades en Espagne et traitez d’autres problèmes." Il fait ici référence aux difficultés financières rencontrées par plusieurs clubs espagnols. "Le fair-play financier est un bon système, mais beaucoup de clubs doivent vendre leurs meilleurs joueurs pour s’y conformer."

"Il n’est pas normal non plus que certains clubs, en septembre encore, doivent tout faire pour pouvoir enregistrer leurs joueurs. Ces problèmes financiers sont les premiers à devoir être réglés, car leur résolution contribuerait à améliorer l’image du football espagnol", a conclu Thibaut Courtois.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Juventus
Real Madrid
Thibaut Courtois

Plus de news

Thibaut Courtois plus fort qu'une légende du Real Madrid : le Diable Rouge écrit sa propre légende

Thibaut Courtois plus fort qu'une légende du Real Madrid : le Diable Rouge écrit sa propre légende

09:00
🎥 "Ça va me faire plaisir de les revoir" : Martin Wasinski préface le match face à son ancien club, Charleroi

🎥 "Ça va me faire plaisir de les revoir" : Martin Wasinski préface le match face à son ancien club, Charleroi

22:40
🎥 Le meilleur entre Eden Hazard et Leandro Trossard ? Un ancien Diable Rouge hésite avant de choisir

🎥 Le meilleur entre Eden Hazard et Leandro Trossard ? Un ancien Diable Rouge hésite avant de choisir

22:20
Kevin De Bruyne critiqué par la presse italienne : est-ce vraiment mérité ? Analyse

Kevin De Bruyne critiqué par la presse italienne : est-ce vraiment mérité ?

22:00
"Rien n'a filtré" : le CEO du Bayern revient sur la prolongation de Vincent Kompany qui était gardée secrète

"Rien n'a filtré" : le CEO du Bayern revient sur la prolongation de Vincent Kompany qui était gardée secrète

21:05
Une clause étrange pourrait forcer la Juventus à acheter définitivement Loïs Openda

Une clause étrange pourrait forcer la Juventus à acheter définitivement Loïs Openda

19:00
"Les coachs font beaucoup la différence" : Paul-José M'Poku déçu du traitement de son frère par Mikel Arteta

"Les coachs font beaucoup la différence" : Paul-José M'Poku déçu du traitement de son frère par Mikel Arteta

21:20
Des regrets à avoir pour le KRC Genk ? Les Limbourgeois ne prennent qu'un point face au Real Betis

Des regrets à avoir pour le KRC Genk ? Les Limbourgeois ne prennent qu'un point face au Real Betis

20:49
Le champion de NBA, Ajay Mitchell, revient sur son accueil à Sclessin : "Je ne m'y attendais pas"

Le champion de NBA, Ajay Mitchell, revient sur son accueil à Sclessin : "Je ne m'y attendais pas"

20:30
🎥 "Qui a un mec aussi fou que le mien ?" : la compagne d'Alexis Flips le surprend... avec une drôle d'idée

🎥 "Qui a un mec aussi fou que le mien ?" : la compagne d'Alexis Flips le surprend... avec une drôle d'idée

20:00
OFFICIEL : un ancien coéquipier de Kevin De Bruyne entre 2021 et 2025 met un terme à sa carrière

OFFICIEL : un ancien coéquipier de Kevin De Bruyne entre 2021 et 2025 met un terme à sa carrière

19:40
"Je ne suis pas dans une situation de panique" : Rik De Mil optimiste malgré la mauvaise passe de Charleroi

"Je ne suis pas dans une situation de panique" : Rik De Mil optimiste malgré la mauvaise passe de Charleroi

19:20
Bjorn Meijer explique pourquoi il n'a pas voulu échanger son maillot après le match contre le Bayern Munich

Bjorn Meijer explique pourquoi il n'a pas voulu échanger son maillot après le match contre le Bayern Munich

18:20
📷 Le Club de Bruges donne des nouvelles de la blessure de Ludovit Reis

📷 Le Club de Bruges donne des nouvelles de la blessure de Ludovit Reis

18:00
OFFICIEL : Lionel Messi prend une grande décision pour son avenir

OFFICIEL : Lionel Messi prend une grande décision pour son avenir

18:40
Sur ce point, le Standard devra imiter La Gantoise, samedi : "On peut être en surrégime deux, trois matchs" Interview

Sur ce point, le Standard devra imiter La Gantoise, samedi : "On peut être en surrégime deux, trois matchs"

17:40
Voici pourquoi le week-end à venir sera crucial pour l'Antwerp

Voici pourquoi le week-end à venir sera crucial pour l'Antwerp

17:20
Besnik Hasi choisit de continuer à écarter ce joueur : "Je ne l'ai pas trouvé bon"

Besnik Hasi choisit de continuer à écarter ce joueur : "Je ne l'ai pas trouvé bon"

17:00
Un record historique : le KRC Genk détruit un club étranger en Youth League sur un score... très lourd

Un record historique : le KRC Genk détruit un club étranger en Youth League sur un score... très lourd

16:30
Matte Smets et Jorne Spileers, confrontés au même problème délicat ?

Matte Smets et Jorne Spileers, confrontés au même problème délicat ?

16:00
1
Anderlecht n'est pas content de la participation de Nathan De Cat au Mondial... mais ne peut rien y faire

Anderlecht n'est pas content de la participation de Nathan De Cat au Mondial... mais ne peut rien y faire

15:30
Les cas Nielsen et Saïd, Bates partiellement à l'entraînement : les nouvelles de l'infirmerie du Standard Interview

Les cas Nielsen et Saïd, Bates partiellement à l'entraînement : les nouvelles de l'infirmerie du Standard

14:40
"C'est inconcevable à mes yeux" : Ali Lukunku critique le travail d'un ex-homme fort du Standard

"C'est inconcevable à mes yeux" : Ali Lukunku critique le travail d'un ex-homme fort du Standard

15:00
"Il est une raison majeure pour laquelle j'aime autant être ici" : Harry Kane encense Vincent Kompany

"Il est une raison majeure pour laquelle j'aime autant être ici" : Harry Kane encense Vincent Kompany

14:00
"Donne-moi un métier où dire qu'on n'est pas d'accord coûte 5000 €" : Felice Mazzù pousse un coup de gueule

"Donne-moi un métier où dire qu'on n'est pas d'accord coûte 5000 €" : Felice Mazzù pousse un coup de gueule

14:20
Le bout du tunnel bientôt franchi pour Jamal Musiala ? Bonne nouvelle pour Vincent Kompany

Le bout du tunnel bientôt franchi pour Jamal Musiala ? Bonne nouvelle pour Vincent Kompany

13:30
Pas la honte pour le Club de Bruges : Vincent Kompany veut un Bayern qui fait peur à tout le monde

Pas la honte pour le Club de Bruges : Vincent Kompany veut un Bayern qui fait peur à tout le monde

12:40
🎥 Scène assez lunaire : Charles De Ketelaere se fait arracher son maillot en Ligue des champions

🎥 Scène assez lunaire : Charles De Ketelaere se fait arracher son maillot en Ligue des champions

12:20
Denis Odoi met les choses au clair sur une éventuelle signature dans un club de D1B

Denis Odoi met les choses au clair sur une éventuelle signature dans un club de D1B

13:00
"Nous aurions pu marquer plus" : Vincent Kompany réagit à la victoire du Bayern face à Bruges

"Nous aurions pu marquer plus" : Vincent Kompany réagit à la victoire du Bayern face à Bruges

12:00
Les médias allemands sans pitié avec le Club de Bruges

Les médias allemands sans pitié avec le Club de Bruges

11:30
"Il aurait pu jouer dans un club du top 4 en Bundesliga" : Kompany impressionné par un joueur de Bruges

"Il aurait pu jouer dans un club du top 4 en Bundesliga" : Kompany impressionné par un joueur de Bruges

11:00
"C'était une balade" : un ancien Diable Rouge démonte le Club de Bruges après la défaite face au Bayern

"C'était une balade" : un ancien Diable Rouge démonte le Club de Bruges après la défaite face au Bayern

10:00
Le football perturbé par la tempête Benjamin : Feyenoord et l'AZ forcés de s'adapter

Le football perturbé par la tempête Benjamin : Feyenoord et l'AZ forcés de s'adapter

10:30
Sébastien Pocognoli ne va pas l'oublier : les supporters monégasques n'en reviennent pas

Sébastien Pocognoli ne va pas l'oublier : les supporters monégasques n'en reviennent pas

09:30
Des regrets mais de la fierté : la réaction de Sébastien Pocognoli après le nul de Monaco

Des regrets mais de la fierté : la réaction de Sébastien Pocognoli après le nul de Monaco

08:30

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 Journée 3
Kairat Almaty Kairat Almaty 0-0 Pafos FC Pafos FC
FC Barcelone FC Barcelone 6-1 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Union SG Union SG 0-4 Inter Inter
Newcastle Utd Newcastle Utd 3-0 SL Benfica SL Benfica
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 2-7 PSG PSG
Arsenal Arsenal 4-0 Atlético Madrid Atlético Madrid
PSV PSV 6-2 Napoli Napoli
Villarreal Villarreal 0-2 Manchester City Manchester City
FC Copenhague FC Copenhague 2-4 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 3-1 FK Qarabag FK Qarabag
Galatasaray Galatasaray 3-1 Bodo Glimt Bodo Glimt
Real Madrid Real Madrid 1-0 Juventus Juventus
Bayern Munich Bayern Munich 4-0 FC Bruges FC Bruges
Eintracht Francfort Eintracht Francfort 1-5 Liverpool Liverpool
Monaco Monaco 0-0 Tottenham Tottenham
Sporting Portugal Sporting Portugal 2-1 Marseille Marseille
Atalanta Atalanta 0-0 Slavia Prague Slavia Prague
Chelsea Chelsea 5-1 Ajax Ajax
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved