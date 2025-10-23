"C'est simplement une question de bon sens" : Thibaut Courtois ne mâche pas ses mots envers La Liga

Thibaut Courtois a de nouveau vivement critiqué La Liga et son président Javier Tebas. Le gardien du Real Madrid estime qu'il est "logique" que le match Villarreal - Barcelone ne soit pas joué à Miami, tout en dénonçant les problèmes financiers qui minent le football espagnol.

Thibaut Courtois a récemment exprimé de vives critiques à l’encontre de La Liga et de sa décision d’organiser le match Villarreal – Barcelone à Miami. Finalement, la rencontre se disputera bien en Espagne.

"C’est une décision logique, car cette idée n’avait aucun sens", a déclaré Thibaut Courtois après le match, cité par Het Laatste Nieuws. "Un match à domicile doit se jouer dans le stade de l’équipe concernée. C’est simplement une question de bon sens."

Thibaut Courtois tacle à nouveau Javier Tebas et Barcelone

"Si à l’avenir ils veulent de nouveau organiser ce genre d’événement, il faut que tous les clubs soient d’accord. Mais si vous êtes convaincus que le championnat espagnol est le meilleur du monde, alors vous n’avez pas besoin d’aller jouer ailleurs", a poursuivi le gardien du Real Madrid.

"Remplissez plutôt les stades en Espagne et traitez d’autres problèmes." Il fait ici référence aux difficultés financières rencontrées par plusieurs clubs espagnols. "Le fair-play financier est un bon système, mais beaucoup de clubs doivent vendre leurs meilleurs joueurs pour s’y conformer."





"Il n’est pas normal non plus que certains clubs, en septembre encore, doivent tout faire pour pouvoir enregistrer leurs joueurs. Ces problèmes financiers sont les premiers à devoir être réglés, car leur résolution contribuerait à améliorer l’image du football espagnol", a conclu Thibaut Courtois.