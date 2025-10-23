"Donne-moi un métier où dire qu'on n'est pas d'accord coûte 5000 €" : Felice Mazzù pousse un coup de gueule

"Donne-moi un métier où dire qu'on n'est pas d'accord coûte 5000 €" : Felice Mazzù pousse un coup de gueule
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Felice Mazzù s'est exprimé à propos de l'arbitrage en Belgique. L'entraîneur, actuellement sans club, met en avant le manque de cohérence, mais aussi les propos de certains membres de clubs pouvant mener à des amendes financières.

Il souligne dans un premier temps l’appréciation des arbitres : "Pour moi, il y a deux problèmes. Le premier problème, c’est qu’il y a un règlement, mais que dans le règlement, il y a une appréciation. Donc ça veut dire que s’il y a un règlement, il doit être respecté à la lettre par tous les arbitres et tous les membres d’un VAR. Mais dans ce règlement, il y a encore l’appréciation. L’appréciation de chaque arbitre peut être différente en fonction du match."

"Si on prend le même arbitre et qu’il arbitre tous les matchs et que son appréciation est différente par rapport au règlement, on peut se poser des questions. Aujourd’hui, le problème est qu’un arbitre différent arbitre des matchs différents et qu’il a donc sa propre appréciation du règlement. Le problème est là aujourd’hui", poursuit-il au micro de l’émission Clubhouse FBT d’Unibet Belgium.

"Une semelle sur une cheville peut être appréciée d’une manière différente par un arbitre et par un VAR d’une semaine à l’autre. C’est le premier problème. C’est très difficile pour moi aujourd’hui de me dire que ce règlement-là est comme ça, qu’il faut l’appliquer à la lettre, parce qu’il y a l’être humain, l’appréciation." 

Un manque de liberté pour les membres d’un club de donner leur avis ?

Il critique également, selon lui, un manque de liberté pour les membres d’un club de donner leur avis : "Le deuxième point, alors je n’ai pas envie de dire que Marc Wilmots a raison ou n’a pas raison. Ce n’est pas le troisième gobelet qui a fait que le match Standard-Antwerp a été arrêté, c’est un ensemble de trois situations différentes. Le règlement le dit. L’arbitre a respecté le règlement."

Pour Felice Mazzù, le respect est évidemment primordial : "Aujourd’hui, chaque entraîneur, chaque membre d’une direction a le droit de s’exprimer et de dire qu’il n’est pas d’accord. On a le droit de dire qu’on n’est pas d’accord, à partir du moment où on est respectueux. Dans le football belge, aujourd’hui, dès que tu dis que tu n’es pas d’accord, tu as une amende financière et tu es suspendu. Quand tu payes 5000 euros d’amende en tant qu’entraîneur parce que tu as été un peu excité, tu n’es pas d’accord avec l’arbitre pendant le match."

"Donne-moi un métier dans le monde entier où, quand tu n’es pas d’accord et que tu l’exprimes calmement, sans être vulgaire, on te met une amende et on te retire ton boulot pendant deux ou trois semaines."

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Felice Mazzu

Plus de news

"C'est inconcevable à mes yeux" : Ali Lukunku critique le travail d'un ex-homme fort du Standard

"C'est inconcevable à mes yeux" : Ali Lukunku critique le travail d'un ex-homme fort du Standard

15:00
Les cas Nielsen et Saïd, Bates partiellement à l'entraînement : les nouvelles de l'infirmerie du Standard Interview

Les cas Nielsen et Saïd, Bates partiellement à l'entraînement : les nouvelles de l'infirmerie du Standard

14:40
"Il est une raison majeure pour laquelle j'aime autant être ici" : Harry Kane encense Vincent Kompany

"Il est une raison majeure pour laquelle j'aime autant être ici" : Harry Kane encense Vincent Kompany

14:00
Le bout du tunnel bientôt franchi pour Jamal Musiala ? Bonne nouvelle pour Vincent Kompany

Le bout du tunnel bientôt franchi pour Jamal Musiala ? Bonne nouvelle pour Vincent Kompany

13:30
Denis Odoi met les choses au clair sur une éventuelle signature dans un club de D1B

Denis Odoi met les choses au clair sur une éventuelle signature dans un club de D1B

13:00
Pas la honte pour le Club de Bruges : Vincent Kompany veut un Bayern qui fait peur à tout le monde

Pas la honte pour le Club de Bruges : Vincent Kompany veut un Bayern qui fait peur à tout le monde

12:40
🎥 Scène assez lunaire : Charles De Ketelaere se fait arracher son maillot en Ligue des champions

🎥 Scène assez lunaire : Charles De Ketelaere se fait arracher son maillot en Ligue des champions

12:20
"Nous aurions pu marquer plus" : Vincent Kompany réagit à la victoire du Bayern face à Bruges

"Nous aurions pu marquer plus" : Vincent Kompany réagit à la victoire du Bayern face à Bruges

12:00
Les médias allemands sans pitié avec le Club de Bruges

Les médias allemands sans pitié avec le Club de Bruges

11:30
"Il aurait pu jouer dans un club du top 4 en Bundesliga" : Kompany impressionné par un joueur de Bruges

"Il aurait pu jouer dans un club du top 4 en Bundesliga" : Kompany impressionné par un joueur de Bruges

11:00
Le football perturbé par la tempête Benjamin : Feyenoord et l'AZ forcés de s'adapter

Le football perturbé par la tempête Benjamin : Feyenoord et l'AZ forcés de s'adapter

10:30
"C'était une balade" : un ancien Diable Rouge démonte le Club de Bruges après la défaite face au Bayern

"C'était une balade" : un ancien Diable Rouge démonte le Club de Bruges après la défaite face au Bayern

10:00
Sébastien Pocognoli ne va pas l'oublier : les supporters monégasques n'en reviennent pas

Sébastien Pocognoli ne va pas l'oublier : les supporters monégasques n'en reviennent pas

09:30
Thibaut Courtois plus fort qu'une légende du Real Madrid : le Diable Rouge écrit sa propre légende

Thibaut Courtois plus fort qu'une légende du Real Madrid : le Diable Rouge écrit sa propre légende

09:00
Des regrets mais de la fierté : la réaction de Sébastien Pocognoli après le nul de Monaco

Des regrets mais de la fierté : la réaction de Sébastien Pocognoli après le nul de Monaco

08:30
Classe en toutes circonstances : Vincent Kompany encense Nicky Hayen après la victoire du Bayern

Classe en toutes circonstances : Vincent Kompany encense Nicky Hayen après la victoire du Bayern

08:00
"On a joué avec trop de peur" : Nicky Hayen recadre ses joueurs après la claque à Munich

"On a joué avec trop de peur" : Nicky Hayen recadre ses joueurs après la claque à Munich

07:43
"J'en ai marre qu'on commence à improviser avant les tournois" : l'avertissement clair à Rudi Garcia

"J'en ai marre qu'on commence à improviser avant les tournois" : l'avertissement clair à Rudi Garcia

07:20
1
Le coup de gueule d'Ivan Leko calculé avant de recevoir le Standard ? "Il a traîné tout le monde dans la boue"

Le coup de gueule d'Ivan Leko calculé avant de recevoir le Standard ? "Il a traîné tout le monde dans la boue"

07:00
Ça se complique pour Will Still : le chant impitoyable lancé par ses propres supporters

Ça se complique pour Will Still : le chant impitoyable lancé par ses propres supporters

06:30
Theate constate les dégâts contre Liverpool, Pocognoli séduit contre Tottenham : les résumés de la soirée

Theate constate les dégâts contre Liverpool, Pocognoli séduit contre Tottenham : les résumés de la soirée

23:10
Marc Wilmots prêt à remettre le Standard sur pied ? La réponse énigmatique de Daniel Van Buyten

Marc Wilmots prêt à remettre le Standard sur pied ? La réponse énigmatique de Daniel Van Buyten

22:20
1
La poisse continue : un club de Pro League perd l'un de ses leaders pour deux mois

La poisse continue : un club de Pro League perd l'un de ses leaders pour deux mois

22:00
Trop sous-estimé chez les Diables ? "Je n'ai pas été assez reconnu"

Trop sous-estimé chez les Diables ? "Je n'ai pas été assez reconnu"

21:40
Même Zlatan sera là : La Gantoise se prépare à une soirée mémorable contre le Standard

Même Zlatan sera là : La Gantoise se prépare à une soirée mémorable contre le Standard

21:00
Le joueur le plus surpayé qu'ait connu Hein Vanhaezebrouck ? "Il est arrivé pour beaucoup trop d'argent"

Le joueur le plus surpayé qu'ait connu Hein Vanhaezebrouck ? "Il est arrivé pour beaucoup trop d'argent"

21:20
Il n'y a pas que De Cat et Mokio : les pépites belges qui disputeront la Coupe du Monde U17

Il n'y a pas que De Cat et Mokio : les pépites belges qui disputeront la Coupe du Monde U17

20:40
"J'en ai sous-estimé la portée" : Bruno Venanzi revient sur la phrase marquante de son passage au Standard

"J'en ai sous-estimé la portée" : Bruno Venanzi revient sur la phrase marquante de son passage au Standard

20:20
1
Ça chauffe dans les bureaux de Pro League : Felice Mazzu prêt à reprendre du service dans les jours à venir ?

Ça chauffe dans les bureaux de Pro League : Felice Mazzu prêt à reprendre du service dans les jours à venir ?

20:02
Thomas Meunier dans un rôle inédit au Lotto Park : "Une corde de plus à mon arc"

Thomas Meunier dans un rôle inédit au Lotto Park : "Une corde de plus à mon arc"

19:30
De mauvais souvenirs pour Charleroi, les supporters du Standard s'interrogent : voici les arbitres du weekend

De mauvais souvenirs pour Charleroi, les supporters du Standard s'interrogent : voici les arbitres du weekend

19:00
L'arme fatale (et le coup de génie) de Vincent Kompany

L'arme fatale (et le coup de génie) de Vincent Kompany

18:40
🎥 Quel message envoyé à l'équipe première ! Les espoirs brugeois surclassent le Bayern Munich

🎥 Quel message envoyé à l'équipe première ! Les espoirs brugeois surclassent le Bayern Munich

18:20
Les supporters du Bayern ne sont pas passés à côté : la photo d'Hans Vanaken qui fait parler en Allemagne

Les supporters du Bayern ne sont pas passés à côté : la photo d'Hans Vanaken qui fait parler en Allemagne

18:00
"Quatre ans après, je suis toujours sans voix" : même au Bayern, Vincent Kompany n'oubliera jamais

"Quatre ans après, je suis toujours sans voix" : même au Bayern, Vincent Kompany n'oubliera jamais

17:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/10: Zirkzee

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/10: Zirkzee

16:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 12
Charleroi Charleroi 24/10 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 25/10 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Malines KV Malines 25/10 OH Louvain OH Louvain
La Gantoise La Gantoise 25/10 Standard Standard
Antwerp Antwerp 26/10 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 26/10 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 26/10 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Union SG Union SG 26/10 STVV STVV
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved