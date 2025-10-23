"Donne-moi un métier où dire qu'on n'est pas d'accord coûte 5000 €" : Felice Mazzù pousse un coup de gueule

Felice Mazzù s'est exprimé à propos de l'arbitrage en Belgique. L'entraîneur, actuellement sans club, met en avant le manque de cohérence, mais aussi les propos de certains membres de clubs pouvant mener à des amendes financières.

Il souligne dans un premier temps l’appréciation des arbitres : "Pour moi, il y a deux problèmes. Le premier problème, c’est qu’il y a un règlement, mais que dans le règlement, il y a une appréciation. Donc ça veut dire que s’il y a un règlement, il doit être respecté à la lettre par tous les arbitres et tous les membres d’un VAR. Mais dans ce règlement, il y a encore l’appréciation. L’appréciation de chaque arbitre peut être différente en fonction du match."

"Si on prend le même arbitre et qu’il arbitre tous les matchs et que son appréciation est différente par rapport au règlement, on peut se poser des questions. Aujourd’hui, le problème est qu’un arbitre différent arbitre des matchs différents et qu’il a donc sa propre appréciation du règlement. Le problème est là aujourd’hui", poursuit-il au micro de l’émission Clubhouse FBT d’Unibet Belgium.

"Une semelle sur une cheville peut être appréciée d’une manière différente par un arbitre et par un VAR d’une semaine à l’autre. C’est le premier problème. C’est très difficile pour moi aujourd’hui de me dire que ce règlement-là est comme ça, qu’il faut l’appliquer à la lettre, parce qu’il y a l’être humain, l’appréciation."

Un manque de liberté pour les membres d’un club de donner leur avis ?

Il critique également, selon lui, un manque de liberté pour les membres d’un club de donner leur avis : "Le deuxième point, alors je n’ai pas envie de dire que Marc Wilmots a raison ou n’a pas raison. Ce n’est pas le troisième gobelet qui a fait que le match Standard-Antwerp a été arrêté, c’est un ensemble de trois situations différentes. Le règlement le dit. L’arbitre a respecté le règlement."

Pour Felice Mazzù, le respect est évidemment primordial : "Aujourd’hui, chaque entraîneur, chaque membre d’une direction a le droit de s’exprimer et de dire qu’il n’est pas d’accord. On a le droit de dire qu’on n’est pas d’accord, à partir du moment où on est respectueux. Dans le football belge, aujourd’hui, dès que tu dis que tu n’es pas d’accord, tu as une amende financière et tu es suspendu. Quand tu payes 5000 euros d’amende en tant qu’entraîneur parce que tu as été un peu excité, tu n’es pas d’accord avec l’arbitre pendant le match."

"Donne-moi un métier dans le monde entier où, quand tu n’es pas d’accord et que tu l’exprimes calmement, sans être vulgaire, on te met une amende et on te retire ton boulot pendant deux ou trois semaines."