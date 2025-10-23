Interview Les cas Nielsen et Saïd, Bates partiellement à l'entraînement : les nouvelles de l'infirmerie du Standard

Les cas Nielsen et Saïd, Bates partiellement à l'entraînement : les nouvelles de l'infirmerie du Standard
Vincent Euvrard devrait pouvoir compter sur Casper Nielsen et Rafiki Saïd, au moins pour une partie de la rencontre, lors du déplacement du Standard à La Gantoise. Ibrahim Karamoko est de retour de suspension, et trois défenseurs restent à l'infirmerie.

Après sa victoire acquise en quatre jours contre l'Antwerp, le Standard se déplacera à La Gantoise, ce samedi soir, dans le cadre de la douzième journée de Pro League. Trois points séparent ces deux candidats aux Champions Play-Offs, et la rencontre sera plus que déterminante sur le plan comptable. Ce jeudi, Vincent Euvrard a donné des nouvelles de son noyau en conférence de presse.

"Casper (Nielsen) s'est entraîné partiellement hier et totalement avec le groupe aujourd'hui. S'il n'y a pas de mauvaise réaction demain, il sera dans le groupe et prêt à jouer au moins une partie du match. Rafiki (Saïd) est exactement dans la même situation. Ce n'est pas encore à 100 % sûr, mais ça devrait aller pour samedi."

Karamoko de retour, le Standard en attente concernant Abid

Pour la première fois ou presque, l'entraîneur du Standard va pouvoir reconduire sa défense. Il aura même l'embarras du choix, puisqu'Ibrahim Karamoko est de retour de suspension. "J'aime bien devoir faire des choix, tout le monde doit prester", nous a-t-il glissé, avant de donner des nouvelles des joueurs indisponibles.

"Daan Dierckx revient dans le groupe, mais il n'est pas encore prêt. David Bates a aussi participé à quelques parties de séances, mais il a encore un long chemin devant lui avant d'être prêt. Boli Bolingoli est toujours out, Calut aussi après son opération."

Vincent Euvrard ne peut pas encore compléter la liste des absents, puisqu'il attend des nouvelles d'Adnane Abid, pour qui le parquet a fait appel de la décision du Comité disciplinaire. Le Standard apprendra ce vendredi en fin de journée s'il peut aligner son ailier droit.

"On a préparé le match avec et sans lui. Il a déjà beaucoup joué, il n'y a plus vraiment besoin de lui apprendre ou de le mettre en relation avec Marlon, les automatismes se sont développés. On a travaillé sur un plan B et on verra la décision vendredi", a déclaré Vincent Euvrard.

