Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
| Commentaire
Encore une défense inédite : le Standard va aligner une... huitième ligne arrière différente en onze matchs
Photo: © photonews

Au Standard, en raison des absences, la défense change chaque semaine. Ce sera la huitième différente en onze matchs contre l'Antwerp, ce vendredi soir.

La onzième journée de la Jupiler Pro League débutera par une rencontre entre deux équipes ayant des ambitions de top 6, mais ayant vécu dix premiers matchs compliqués sur le plan comptable. 

Le Standard de Liège recevra le Royal Antwerp, ce vendredi soir à Sclessin (20h45). Une rencontre pour laquelle Vincent Euvrard et Stef Wils sont privés de plusieurs joueurs. L'entrejeu est particulièrement touché côté anversois, tandis que chez les Rouches, c'est la défense qui est une nouvelle fois sujette à discussion. 

Une huitième défense en onze matchs au Standard

En effet, Euvrard est privé de Boli Bolingoli, David Bates et Daan Dierckx, blessés, mais aussi d'Ibrahim Karamoko, suspendu. Ce sont donc Tobias Mohr, Ibe Hautekiet, Josué Homawoo et Marlon Fossey qui devraient composer le "quatre arrière."

Une ligne défensive inédite, qui va changer pour la huitième fois en onze matchs. La stabilité était pourtant de mise lors des trois premières journées, avec une défense composée de Calut, Dierckx, Homawoo et Fossey. 

Ibe Hautekiet avait intégré le onze de base à l'Union, aux côtés de Homawoo et Dierckx, avec Calut et Fossey sur les côtés. Boli Bolingoli était titulaire contre le Cercle, Henry Lawrence à Louvain, puis Ibrahim Karamoko avait intégré la défense suite à la blessure de Josué Homawoo contre Malines. Tobias Mohr, ensuite, a pris place sur la gauche. Au Lotto Park, Henry Lawrence était titulaire à droite, pour remplacer un Fossey suspendu.

Un entraîneur aime généralement avoir de la stabilité. Et comme le mentionnait Vincent Euvrard il y a quelques semaines, c'est surtout défensivement qu'un coach aime pouvoir reconduire les mêmes hommes. Ce ne sera à nouveau pas le cas pour cette réception de l'Antwerp, et la défense des Rouches va compter une association presque inédite, puisque Homawoo et Mohr n'ont joué côte à côte que pendant moins d'une minute contre Malines.

Les défenses du Standard : 

Calut - Homawoo - Dierckx - Fossey (3) 

Mohr - Karamoko - Dierckx - Fossey (2 + Malines, où Karamoko avait remplacé Homawoo après quelques minutes) 

Calut - Homawoo - Hautekiet - Dierckx - Fossey (1)

Bolingoli - Homawoo - Hautekiet - Fossey (1) 

Lawrence - Homawoo - Dierckx - Fossey (1) 

Mohr - Homawoo - Dierckx - Fossey (contre Malines pendant quelques minutes) 

Mohr - Karamoko - Hautekiet - Lawrence (1)

Mohr - Homawoo - Hautekiet - Fossey (contre l'Antwerp ce vendredi).

Suis Standard - Antwerp en live sur Walfoot.be à partir de 20:45.

Jupiler Pro League
Antwerp
Standard

