Sébastien Pocognoli ne va pas l'oublier : les supporters monégasques n'en reviennent pas

L'AS Monaco a été tenu en échec par Tottenham 0-0 en Ligue des champions. Dominateurs, les hommes de Sébastien Pocognoli sont tombés sur un Vicario exceptionnel.

Sébastien Pocognoli avait profité de la trêve internationale pour tourner la page de l’Union Saint-Gilloise et relever un nouveau défi à l’AS Monaco. Pour l’instant, le coach belge attend toujours son premier succès. Ses débuts en Ligue 1 se sont soldés par un partage face à Angers 1-1.

Mercredi soir, en Ligue des champions, Pocognoli espérait une réponse face à Tottenham, dans un Stade Louis-II rempli. Monaco a bien joué, mais n’a pas su concrétiser sa domination.

Un gardien hors norme en face

Les Monégasques ont dominé les débats, avec 23 tirs contre 11 pour les Anglais. Mais en face, le gardien italien Guglielmo Vicario a sorti le match de sa vie. Infranchissable, il a multiplié les parades décisives.

Huit arrêts dans la surface et des réflexes incroyables, rien ni personne n’a réussi à tromper le gardien de Tottenham. Même les supporters monégasques ont salué la prestation du portier italien.

Avec un expected goals de 2,45, Monaco pouvait espérer mieux, mais a manqué de justesse dans la finition.

