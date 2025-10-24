Ce n'est pas fréquent : le détail marquant dans le nouveau contrat de Vincent Kompany au Bayern

Ce n'est pas fréquent : le détail marquant dans le nouveau contrat de Vincent Kompany au Bayern
Deviens fan de Bayern Munich! 602

Cette semaine, Vincent Kompany a prolongé son contrat jusqu'en 2029 au Bayern Munich. Aucune clause libératoire n'a été intégrée, ce qui devient rare dans les contrats à long terme dans le monde du football.

Initialement lié au club bavarois jusqu’en 2027, Vincent Kompany a prolongé son contrat avec le Bayern Munich jusqu’en 2029. Une nouvelle qui aurait pu surprendre, compte tenu de son timing, juste avant une rencontre de Ligue des Champions parfaitement maîtrisée contre le Club de Bruges.

Cette prolongation a cependant réjoui tous les amoureux du club bavarois, tant Kompany semble être l’entraîneur idéal pour ramener le Bayern sur le toit de l’Europe. Harry Kane s’est montré particulièrement heureux de cette prolongation, tout comme le CEO Jan-Christian Dreesen.

Ce qui le réjouit encore davantage, c’est que l’information n’a pas fuité avant son annonce officielle. Seuls quelques détails ont filtré auprès de la presse allemande, la majorité des éléments du nouveau contrat restant confidentiels.

Aucune clause libératoire dans le nouveau contrat de Vincent Kompany au Bayern

Selon Florian Plettenberg, spécialiste du football allemand et du Bayern pour Sky Germany, un point du nouveau contrat de Kompany est particulièrement marquant : il ne comporte aucune clause libératoire.

Dans le football moderne, c’est pourtant une pratique courante. Mais Kompany est là pour du long terme à l’Allianz Arena et n’a pas demandé l’insertion d’une clause permettant à un club de le recruter contre le versement d’une somme définie, sans l’accord du Bayern.

"Nous ne discutons jamais des détails du contrat, mais nous l’avons prolongé pour qu’il reste longtemps. C’est notre intention, et une clause libératoire n’a pas sa place dans un tel contrat", a expliqué le directeur sportif Christoph Freund à Sky. Une éventuelle clause dont aurait pu profiter, par exemple, Manchester City pour recruter Kompany à la fin de l’ère Pep Guardiola.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Bundesliga
Bundesliga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Bayern Munich
Vincent Kompany

Plus de news

Le facteur X du Standard ? "C'est un joueur très spécial, mais on ne doit pas dépendre de lui"

Le facteur X du Standard ? "C'est un joueur très spécial, mais on ne doit pas dépendre de lui"

14:30
Lennart Karl, la nouvelle révélation ? Vincent Kompany a visiblement de l'or entre les mains

Lennart Karl, la nouvelle révélation ? Vincent Kompany a visiblement de l'or entre les mains

23:00
Officiel : l'Union renforce le staff de David Hubert...en allant se servir au Club de Bruges

Officiel : l'Union renforce le staff de David Hubert...en allant se servir au Club de Bruges

14:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/10: Bandé - Verschaeren

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/10: Bandé - Verschaeren

13:00
"Rien n'a filtré" : le CEO du Bayern revient sur la prolongation de Vincent Kompany qui était gardée secrète

"Rien n'a filtré" : le CEO du Bayern revient sur la prolongation de Vincent Kompany qui était gardée secrète

21:05
Officiel : un club de Pro League reprend le transfert sortant le plus cher de son histoire...après un test

Officiel : un club de Pro League reprend le transfert sortant le plus cher de son histoire...après un test

13:00
Première frustration de David Hubert : voilà ce que l'Union doit absolument corriger en Ligue des Champions

Première frustration de David Hubert : voilà ce que l'Union doit absolument corriger en Ligue des Champions

12:40
"Personne n'aime venir ici" : avant d'affronter le Standard en Coupe, Beveren est en pleine bourre

"Personne n'aime venir ici" : avant d'affronter le Standard en Coupe, Beveren est en pleine bourre

12:20
Foket, Rits, Flips et Ashimeru : pourquoi ils ne porteront pas plainte contre Anderlecht

Foket, Rits, Flips et Ashimeru : pourquoi ils ne porteront pas plainte contre Anderlecht

12:00
Un dilemme pour Rik De Mil, la continuité pour Besnik Hasi ? Les compos probables de Charleroi - Anderlecht

Un dilemme pour Rik De Mil, la continuité pour Besnik Hasi ? Les compos probables de Charleroi - Anderlecht

11:15
Il est grand temps ! Anderlecht s'apprête à frapper un grand coup pour Nathan De Cat

Il est grand temps ! Anderlecht s'apprête à frapper un grand coup pour Nathan De Cat

11:30
Faire mieux que le Qatar : l'Arabie Saoudite frappe fort dans la préparation de sa Coupe du monde 2034

Faire mieux que le Qatar : l'Arabie Saoudite frappe fort dans la préparation de sa Coupe du monde 2034

11:00
Un geste qui vaut cher : sanction de neuf matchs réduite, mais encore lourde pour ce joueur des Francs Borains

Un geste qui vaut cher : sanction de neuf matchs réduite, mais encore lourde pour ce joueur des Francs Borains

10:30
Le grand retour de Felice Mazzu en Jupiler Pro League se rapproche

Le grand retour de Felice Mazzu en Jupiler Pro League se rapproche

10:00
"Pour mon bien-être, c'était mieux" : l'ancien directeur sportif de La Gantoise règle ses comptes

"Pour mon bien-être, c'était mieux" : l'ancien directeur sportif de La Gantoise règle ses comptes

09:30
"Nous boycottons ce déplacement" : message fort des supporters du Racing Genk

"Nous boycottons ce déplacement" : message fort des supporters du Racing Genk

09:00
"Le signe d'un excès de respect" : Hein Vanhaezebrouck se montre très clair sur l'attitude du Club de Bruges

"Le signe d'un excès de respect" : Hein Vanhaezebrouck se montre très clair sur l'attitude du Club de Bruges

06:30
Cible d'Ivan Leko et La Gantoise, il pourrait directement filer... en Premier League

Cible d'Ivan Leko et La Gantoise, il pourrait directement filer... en Premier League

08:30
Pour réunir un duo mythique : Sofiane Boufal pourrait quitter l'Union dès le mois de janvier

Pour réunir un duo mythique : Sofiane Boufal pourrait quitter l'Union dès le mois de janvier

08:00
Hors du top 10 cette saison, les rivaux se rapprochent : la Belgique en danger au coefficient UEFA

Hors du top 10 cette saison, les rivaux se rapprochent : la Belgique en danger au coefficient UEFA

07:40
📷 Un dernier hommage à Roger Lukaku, enterré ce jeudi à Kinshasa

📷 Un dernier hommage à Roger Lukaku, enterré ce jeudi à Kinshasa

07:20
Le calvaire n'est pas encore terminé : voici la seule issue possible pour Verschaeren... et à prix dérisoire

Le calvaire n'est pas encore terminé : voici la seule issue possible pour Verschaeren... et à prix dérisoire

07:00
🎥 "Ça va me faire plaisir de les revoir" : Martin Wasinski préface le match face à son ancien club, Charleroi

🎥 "Ça va me faire plaisir de les revoir" : Martin Wasinski préface le match face à son ancien club, Charleroi

22:40
"Nous aurions pu marquer plus" : Vincent Kompany réagit à la victoire du Bayern face à Bruges

"Nous aurions pu marquer plus" : Vincent Kompany réagit à la victoire du Bayern face à Bruges

23/10
🎥 Le meilleur entre Eden Hazard et Leandro Trossard ? Un ancien Diable Rouge hésite avant de choisir

🎥 Le meilleur entre Eden Hazard et Leandro Trossard ? Un ancien Diable Rouge hésite avant de choisir

22:20
"Les coachs font beaucoup la différence" : Paul-José M'Poku déçu du traitement de son frère par Mikel Arteta

"Les coachs font beaucoup la différence" : Paul-José M'Poku déçu du traitement de son frère par Mikel Arteta

21:20
Kevin De Bruyne critiqué par la presse italienne : est-ce vraiment mérité ? Analyse

Kevin De Bruyne critiqué par la presse italienne : est-ce vraiment mérité ?

22:00
"C'est simplement une question de bon sens" : Thibaut Courtois ne mâche pas ses mots envers La Liga

"C'est simplement une question de bon sens" : Thibaut Courtois ne mâche pas ses mots envers La Liga

21:40
Des regrets à avoir pour le KRC Genk ? Les Limbourgeois ne prennent qu'un point face au Real Betis

Des regrets à avoir pour le KRC Genk ? Les Limbourgeois ne prennent qu'un point face au Real Betis

20:49
Le champion de NBA, Ajay Mitchell, revient sur son accueil à Sclessin : "Je ne m'y attendais pas"

Le champion de NBA, Ajay Mitchell, revient sur son accueil à Sclessin : "Je ne m'y attendais pas"

20:30
Bjorn Meijer explique pourquoi il n'a pas voulu échanger son maillot après le match contre le Bayern Munich

Bjorn Meijer explique pourquoi il n'a pas voulu échanger son maillot après le match contre le Bayern Munich

18:20
📷 Le Club de Bruges donne des nouvelles de la blessure de Ludovit Reis

📷 Le Club de Bruges donne des nouvelles de la blessure de Ludovit Reis

18:00
🎥 "Qui a un mec aussi fou que le mien ?" : la compagne d'Alexis Flips le surprend... avec une drôle d'idée

🎥 "Qui a un mec aussi fou que le mien ?" : la compagne d'Alexis Flips le surprend... avec une drôle d'idée

20:00
OFFICIEL : un ancien coéquipier de Kevin De Bruyne entre 2021 et 2025 met un terme à sa carrière

OFFICIEL : un ancien coéquipier de Kevin De Bruyne entre 2021 et 2025 met un terme à sa carrière

19:40
Une clause étrange pourrait forcer la Juventus à acheter définitivement Loïs Openda

Une clause étrange pourrait forcer la Juventus à acheter définitivement Loïs Openda

19:00
"Je ne suis pas dans une situation de panique" : Rik De Mil optimiste malgré la mauvaise passe de Charleroi

"Je ne suis pas dans une situation de panique" : Rik De Mil optimiste malgré la mauvaise passe de Charleroi

19:20

Plus de news

Les plus populaires

Bundesliga

 Journée 8
Werder Brême Werder Brême 20:30 Union Berlin Union Berlin
Eintracht Francfort Eintracht Francfort 25/10 FC St. Pauli FC St. Pauli
B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 25/10 Bayern Munich Bayern Munich
Hambourg Hambourg 25/10 Wolfsburg Wolfsburg
Hoffenheim Hoffenheim 25/10 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim
FC Augsburg FC Augsburg 25/10 RB Leipzig RB Leipzig
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 25/10 1. FC Cologne 1. FC Cologne
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 26/10 Freiburg Freiburg
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 26/10 FSV Mainz 05 FSV Mainz 05
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved