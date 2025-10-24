Ce n'est pas fréquent : le détail marquant dans le nouveau contrat de Vincent Kompany au Bayern

Cette semaine, Vincent Kompany a prolongé son contrat jusqu'en 2029 au Bayern Munich. Aucune clause libératoire n'a été intégrée, ce qui devient rare dans les contrats à long terme dans le monde du football.

Initialement lié au club bavarois jusqu’en 2027, Vincent Kompany a prolongé son contrat avec le Bayern Munich jusqu’en 2029. Une nouvelle qui aurait pu surprendre, compte tenu de son timing, juste avant une rencontre de Ligue des Champions parfaitement maîtrisée contre le Club de Bruges.

Cette prolongation a cependant réjoui tous les amoureux du club bavarois, tant Kompany semble être l’entraîneur idéal pour ramener le Bayern sur le toit de l’Europe. Harry Kane s’est montré particulièrement heureux de cette prolongation, tout comme le CEO Jan-Christian Dreesen.

Ce qui le réjouit encore davantage, c’est que l’information n’a pas fuité avant son annonce officielle. Seuls quelques détails ont filtré auprès de la presse allemande, la majorité des éléments du nouveau contrat restant confidentiels.

Aucune clause libératoire dans le nouveau contrat de Vincent Kompany au Bayern

Selon Florian Plettenberg, spécialiste du football allemand et du Bayern pour Sky Germany, un point du nouveau contrat de Kompany est particulièrement marquant : il ne comporte aucune clause libératoire.





Dans le football moderne, c’est pourtant une pratique courante. Mais Kompany est là pour du long terme à l’Allianz Arena et n’a pas demandé l’insertion d’une clause permettant à un club de le recruter contre le versement d’une somme définie, sans l’accord du Bayern.

"Nous ne discutons jamais des détails du contrat, mais nous l’avons prolongé pour qu’il reste longtemps. C’est notre intention, et une clause libératoire n’a pas sa place dans un tel contrat", a expliqué le directeur sportif Christoph Freund à Sky. Une éventuelle clause dont aurait pu profiter, par exemple, Manchester City pour recruter Kompany à la fin de l’ère Pep Guardiola.