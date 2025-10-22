"Cela vous a probablement plus surpris" : Vincent Kompany réagit à sa prolongation au Bayern

"Cela vous a probablement plus surpris" : Vincent Kompany réagit à sa prolongation au Bayern
Photo: © photonews

Vincent Kompany a prolongé ce mardi son contrat avec le Bayern jusqu'en 2029. Une prolongation, intervenue tôt dans la saison, qui ne le surprend pas forcément.

En conférence de presse ce mardi, le coach du club bavarois est revenu sur cette prolongation. Une extension de contrat synonyme de confiance envers l’entraîneur belge, qui entame parfaitement la saison avec les Bavarois avec 11 victoires en 11 matchs.

Il a été interrogé sur le timing de la prolongation, survenue tôt dans la saison : "Je n’ai pas vraiment réfléchi au moment où cela arrivait ; j’étais trop occupé à préparer les matchs. Puis la proposition est venue, et ma seule demande était que cela ne devienne pas un grand sujet, afin que nous puissions rapidement nous reconcentrer sur le prochain match."

Cela vous a probablement plus surpris

"Cela vous a probablement plus surpris, vous (les journalistes), que moi. Il était important pour moi qu’il n’y ait pas de grandes discussions, pas de spéculations, juste une réponse rapide et claire", précise le tacticien belge.

Vincent Kompany est pour le moment pleinement concentré sur son prochain match, qui se tiendra ce mercredi soir. Les hommes de l’ancien Diable Rouge recevront l’équipe belge du Club de Bruges en Ligue des champions.

Le Bayern a déjà deux succès à son actif dans la plus prestigieuse des compétitions. L’équipe allemande s’était imposée face à Chelsea (3-1) et contre Paphos (1-5).

