Chaos et froid glacial finalement évités ? Bruges et ses supporters retiennent leur souffle !

Photo: © photonews
Le Club et ses supporters ne savent pas encore avec certitude où aura lieu le déplacement de Ligue des Champions à Kairat Almaty début janvier. Le club kazakh envisage en effet de faire jouer le match dans un autre lieu en raison du froid glacial et l'infrastructure déficiente du stade d'Almaty.

Le président de Kaïrat a admis que le stade d'Almaty ne répondait pas aux exigences pour de la Ligue des Champions. Des journalistes espagnols avaient précédemment évoqué le "chaos" à l'intérieur et autour du stade lors du match à domicile contre le Real Madrid. Les installations pour les joueurs et les médias seraient également de qualité inférieure.

La météo extrême joue également un rôle. En janvier, il peut geler jusqu'à moins dix degrés à Almaty. Comme la saison kazakhe ne s'étend que de mars à novembre, il n'y a pratiquement pas de football en plein hiver. C'est pourquoi le club explore des options de repli, bien que la décision finale ne soit prise qu'après le match contre l'Inter début novembre, écrit Het Laatste Nieuws.

L'UEFA doit donner son accord pour le déplacement du lieu du match

Une alternative est la moderne Astana Arena dans la capitale, où les Diables Rouges joueront également. En termes d'hébergement, ce serait une solution, même s'il y fait souvent plus froid en janvier qu'à Almaty. Un emplacement encore plus à l'ouest serait donc préférable, mais cela nécessite l'approbation de l'UEFA.

Pour le Club Bruges et ses supporters, un déménagement à Astana ou dans une autre ville poserait moins de problèmes logistiques. Le voyage à Almaty est une entreprise de 6 500 kilomètres avec un vol de sept à dix heures. Les Blauw & Zwart prévoient de partir le 18 janvier et de revenir immédiatement après le match du 20 janvier.

Cette potentielle délocalisation tombe de plus en plein milieu d'un calendrier chargé, avec des matchs de championnat, de coupe nationale et d'Europe rapprochés. Si Kairat déménageait finalement, cela ne serait donc pas défavorable au Club.

FC Bruges

