Pour réunir un duo mythique : Sofiane Boufal pourrait quitter l'Union dès le mois de janvier

Le club marocain du Wydad Casablanca manifeste un intérêt concret pour Sofiane Boufal, actuellement sous contrat avec l'Union Saint-Gilloise. Le club souhaiterait reconstituer le duo demi-finaliste de la Coupe du monde 2022, aux côtés d'Hakim Ziyech.

Recruté librement en septembre 2024 en provenance d’Al-Rayyan, Sofiane Boufal n’a jamais vraiment su convaincre à l’Union Saint-Gilloise, malgré des débuts pourtant encourageants.

Le Marocain a participé à 33 rencontres officielles depuis son arrivée au Parc Duden, mais il n’a jamais trouvé le chemin des filets. Celui qui compte cinq passes décisives avec les Unionistes a également été blessé, notamment en ce début de saison. Il n’a disputé que 173 minutes en match officiel depuis la mi-août, réparties sur huit matchs.

Sofiane Boufal et Hakim Ziyech réunis au Wydad Casablanca ?

Sous contrat jusqu’en juin 2026, Sofiane Boufal pourrait quitter l’Union dès le mercato hivernal. Selon le journaliste franco-algérien Nabil Djellit, le Wydad Casablanca serait désireux de le recruter pour reformer un duo mythique de l’histoire récente du pays.

"Après l’arrivée de Hakim Ziyech, le Wydad Casablanca rêve de recruter Sofiane Boufal. L’objectif est de réunir le duo qui avait atteint la demi-finale de la Coupe du monde 2022", écrit Nabil Djellit sur son compte X (anciennement Twitter).

La situation contractuelle de Boufal représente un élément important du dossier. Une indemnité de transfert élevée ne devrait pas être nécessaire pour le faire partir.

Le site Transfermarkt estime actuellement la valeur marchande de Boufal à 3 millions d’euros. Il faudra encore patienter jusqu’à la prochaine période de transferts, mais le Wydad Casablanca semble déjà se positionner. "Encore un gros coup ?", conclut Djellit.