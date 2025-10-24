Première frustration de David Hubert : voilà ce que l'Union doit absolument corriger en Ligue des Champions

Première frustration de David Hubert : voilà ce que l'Union doit absolument corriger en Ligue des Champions
L'Union découvre, semaine après semaine, l'énorme écart entre Europa League et Ligue des Champions. La saison dernière, les Bruxellois n'avaient encaissé qu'onze buts en dix matchs européens. Cette saison, ils ont déjà concédé neuf buts en seulement trois rencontres de Ligue des Champions.

Trois semaines après la lourde défaite 0-4 contre Newcastle, l’Union a de nouveau été corrigée, cette fois par l’Inter Milan. Les Italiens ont frappé dix-sept fois, sept fois cadré, et inscrit quatre buts. Un réalisme glaçant, comparable à celui des Anglais : douze frappes, six cadrées et quatre buts.

Pour l’entraîneur David Hubert, c’est surtout la manière dont les buts ont été encaissés qui a été frustrante. Tout a commencé vers la 40e minute sur une phase arrêtée. "C’est une situation dans laquelle nous sommes normalement forts. C’est un corner, il y a un duel et nous devons être physiquement supérieurs à l’adversaire", a-t-il expliqué en conférence de presse.

Le deuxième but, juste avant la pause, a fait encore plus mal. L’Union avait le ballon dans le camp adverse quand une perte de balle a conduit à une transition éclair de l’Inter. "À ce moment-là, il faut tuer la transition, en gagnant un duel ou en commettant une faute intelligente. C’est frustrant, surtout que nous savions qu’ils avaient deux attaquants qui attendaient uniquement dans la profondeur", a ajouté Hubert.

Trouver la stabilité en Europe

Hubert a tenté de contrer la menace de l’Inter avec un trio inhabituel au milieu de terrain : Van De Perre, Zorgane et Rasmussen. "Van De Perre a apporté intensité et discipline, Zorgane a offert le contrôle du ballon et a été intelligent, et Rasmussen a énormément travaillé en récupération", a-t-il détaillé. L’idée était d’exploiter les espaces laissés par l’Inter, mais l’exécution a laissé à désirer.

Pourtant, l’Union reste une forteresse en Belgique. Avec seulement six buts encaissés en onze rencontres de championnat, les Bruxellois possèdent la meilleure défense du pays. Le défi consiste maintenant à retrouver cette stabilité au niveau européen pour continuer à rêver d’un printemps continental après la phase de ligue.

