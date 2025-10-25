🎥 Plus qu'une question de temps : avant même sa signature, Felice Mazzu attire déjà les regards en tribune

🎥 Plus qu'une question de temps : avant même sa signature, Felice Mazzu attire déjà les regards en tribune
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Louvain joue en ce moment à Malines. Felice Mazzu est présent à l'Afas Stadion, signe de sa signature imminente.

Tout s'est accéléré à Louvain ces derniers jours. Alors que l'équipe dispute vraisemblablement son dernier match sous les ordres d'Hans Somers (le directeur de l'académie passé T1 par intérim), un nom est sur toutes les lèvres à Den Dreef.

Et ce nom n'est autre que Felice Mazzu, qui s'apprête à prendre en main le groupe. Au coude-à-coude avec Timmy Simons, également très apprécié de la direction, l'entraîneur carolo est désormais le seul candidat possible pour succéder à David Hubert.

Les Universitaires n'agissent plus dans le secret : Mazzu est présent à Malines pour assister à la rencontre face au KV. Il a été aperçu en tribune aux côtés de Frederic Van Den Steen, le CEO louvaniste.

Une équipe à redresser

Son intronisation n'est donc plus qu'une question de temps. L'intention de la direction est d'officialiser tout cela dans la foulée de la rencontre de ce soir, cela ne devrait donc pas traîner.

À Louvain, Felice Mazzu aura du boulot : l'équipe est avant-dernière et n'a gagné que deux matchs cette saison, elle reste sur un bilan récent d'un point sur quinze. Comme l'année dernière à Saint-Trond, Mazzu arrive donc en pleine mission redressement.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts

Plus de news

LIVE : Une surprise chez les Rouches, voici les compositions de La Gantoise - Standard Live

LIVE : Une surprise chez les Rouches, voici les compositions de La Gantoise - Standard

19:50
🎥 La catastrophe : Kevin De Bruyne sort du terrain en larmes après s'être blessé...en marquant sur penalty

🎥 La catastrophe : Kevin De Bruyne sort du terrain en larmes après s'être blessé...en marquant sur penalty

19:16
Antonio Conte semble avoir pris sa décision : Kevin De Bruyne va devoir se réinventer

Antonio Conte semble avoir pris sa décision : Kevin De Bruyne va devoir se réinventer

19:00
Frustration des deux côtés : Dender encore loin de sa première victoire de la saison

Frustration des deux côtés : Dender encore loin de sa première victoire de la saison

18:06
L'effet Arnaud Mercier...presque jusqu'au bout : l'Olympic passe à côté de la montre en or

L'effet Arnaud Mercier...presque jusqu'au bout : l'Olympic passe à côté de la montre en or

18:30
Felice Mazzu va devenir le nouvel entraîneur d'un club de Pro League

Felice Mazzu va devenir le nouvel entraîneur d'un club de Pro League

17:00
Mais où la série s'arrêtera-t-elle ? Le Bayern de Vincent Kompany dépoussière un vieux record de l'AC Milan

Mais où la série s'arrêtera-t-elle ? Le Bayern de Vincent Kompany dépoussière un vieux record de l'AC Milan

17:48
Après Loïs Openda, un autre Diable Rouge pourrait rejoindre la Juventus

Après Loïs Openda, un autre Diable Rouge pourrait rejoindre la Juventus

17:30
"Aucune attache particulière avec ce club" : un ex-Anderlechtois qui a rejoint l'Union SG sans langue de bois

"Aucune attache particulière avec ce club" : un ex-Anderlechtois qui a rejoint l'Union SG sans langue de bois

16:00
"C'est un mur" : un coéquipier de Senne Lammens vante les qualités du Diable Rouge

"C'est un mur" : un coéquipier de Senne Lammens vante les qualités du Diable Rouge

16:40
Après un match complètement fou, le Girona d'Axel Witsel reste dernier de Liga

Après un match complètement fou, le Girona d'Axel Witsel reste dernier de Liga

16:20
Que se passe-t-il avec Thorgan Hazard ? Même lui peine à l'expliquer

Que se passe-t-il avec Thorgan Hazard ? Même lui peine à l'expliquer

15:40
"Une partie de mon cœur sera toujours au Standard" : Ivan Leko impatient d'affronter les Rouches

"Une partie de mon cœur sera toujours au Standard" : Ivan Leko impatient d'affronter les Rouches

14:20
Énorme bourde : un commentateur de DAZN critique sa collègue... sans savoir qu'il était à l'antenne

Énorme bourde : un commentateur de DAZN critique sa collègue... sans savoir qu'il était à l'antenne

15:00
Le coach de Manchester United, Ruben Amorim, "un peu surpris" par Senne Lammens

Le coach de Manchester United, Ruben Amorim, "un peu surpris" par Senne Lammens

15:20
Le parquet fédéral réclame de nouvelles sanctions contre le Standard

Le parquet fédéral réclame de nouvelles sanctions contre le Standard

13:52
"Je n'ai aucune idée de ce qui ne va pas" : Colin Coosemans impuissant après son erreur contre Charleroi Réaction

"Je n'ai aucune idée de ce qui ne va pas" : Colin Coosemans impuissant après son erreur contre Charleroi

13:20
3
"Je ne l'aurais pas fait" : Paul Van Himst critique subtilement Besnik Hasi

"Je ne l'aurais pas fait" : Paul Van Himst critique subtilement Besnik Hasi

13:40
Hein Vanhaezebrouck critique Rik De Mil : "Il ne fait que ça"

Hein Vanhaezebrouck critique Rik De Mil : "Il ne fait que ça"

13:00
Un jeune talent d'Anderlecht veut s'imposer en numéro neuf : "Je me prends pour modèle Lukaku"

Un jeune talent d'Anderlecht veut s'imposer en numéro neuf : "Je me prends pour modèle Lukaku"

12:40
Un monument du football régional lié au Standard de Liège va fermer ses portes

Un monument du football régional lié au Standard de Liège va fermer ses portes

11:30
Damien Mouchamps explique ce qui a changé au RFC Liège comparé aux saisons précédentes

Damien Mouchamps explique ce qui a changé au RFC Liège comparé aux saisons précédentes

12:20
🎥 Quand un joueur du RFC Seraing remonte sur la pelouse avec... le mauvais maillot

🎥 Quand un joueur du RFC Seraing remonte sur la pelouse avec... le mauvais maillot

12:00
Le Standard rend visite à Ivan Leko... pour une place aux portes du top 6 (direct 20h45)

Le Standard rend visite à Ivan Leko... pour une place aux portes du top 6 (direct 20h45)

10:00
Paul Pogba renaîtra-t-il sous Sébastien Pocognoli ? Le tacticien belge donne de ses nouvelles

Paul Pogba renaîtra-t-il sous Sébastien Pocognoli ? Le tacticien belge donne de ses nouvelles

11:00
"Anti-Standard" : les supporters carolos provoquent déjà le Standard avant le choc wallon

"Anti-Standard" : les supporters carolos provoquent déjà le Standard avant le choc wallon

08:40
2
Une légende du Bayern salue le travail de Vincent Kompany : "Il fait cela très, très bien"

Une légende du Bayern salue le travail de Vincent Kompany : "Il fait cela très, très bien"

10:30
"La Belgique ne m'intéressait pas" : Louis Patris revient sur son transfert à l'Union Saint-Gilloise

"La Belgique ne m'intéressait pas" : Louis Patris revient sur son transfert à l'Union Saint-Gilloise

09:30
Faut-il changer l'équipe qui a gagné contre l'Antwerp ? La composition probable du Standard à La Gantoise

Faut-il changer l'équipe qui a gagné contre l'Antwerp ? La composition probable du Standard à La Gantoise

08:00
"Être mis dehors du Standard, c'est peut-être la meilleure chose qui me soit arrivée" : Louis Patris se confie

"Être mis dehors du Standard, c'est peut-être la meilleure chose qui me soit arrivée" : Louis Patris se confie

08:20
🎥 Alexis Saelemaekers tout proche d'inscrire un magnifique but en toute fin de match

🎥 Alexis Saelemaekers tout proche d'inscrire un magnifique but en toute fin de match

09:00
Besnik Hasi ne mâche pas ses mots après la défaite : "La pire mi-temps que j'ai jamais vue" Interview

Besnik Hasi ne mâche pas ses mots après la défaite : "La pire mi-temps que j'ai jamais vue"

07:00
2
Pas assez décisif ? Thomas Henry répond aux critiques et se livre à cœur ouvert sur son rôle au Standard Interview

Pas assez décisif ? Thomas Henry répond aux critiques et se livre à cœur ouvert sur son rôle au Standard

06:00
1
"Je n'étais pas marqué au second poteau" : le bourreau d'Anderlecht appuie là où ça fait mal Réaction

"Je n'étais pas marqué au second poteau" : le bourreau d'Anderlecht appuie là où ça fait mal

06:30
1
Vincent Kompany tout près d'un record fou, mais comment réagira Manuel Neuer à son choix surprenant ?

Vincent Kompany tout près d'un record fou, mais comment réagira Manuel Neuer à son choix surprenant ?

07:30
Les Zèbres courageux, les Mauves en échec : les notes de Charleroi - Anderlecht Analyse

Les Zèbres courageux, les Mauves en échec : les notes de Charleroi - Anderlecht

23:45
5

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 12
Charleroi Charleroi 1-0 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Malines KV Malines 1-0 OH Louvain OH Louvain
La Gantoise La Gantoise 20:45 Standard Standard
Antwerp Antwerp 26/10 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 26/10 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 26/10 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Union SG Union SG 26/10 STVV STVV
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved