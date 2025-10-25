🎥 Plus qu'une question de temps : avant même sa signature, Felice Mazzu attire déjà les regards en tribune

Louvain joue en ce moment à Malines. Felice Mazzu est présent à l'Afas Stadion, signe de sa signature imminente.

Tout s'est accéléré à Louvain ces derniers jours. Alors que l'équipe dispute vraisemblablement son dernier match sous les ordres d'Hans Somers (le directeur de l'académie passé T1 par intérim), un nom est sur toutes les lèvres à Den Dreef.

Et ce nom n'est autre que Felice Mazzu, qui s'apprête à prendre en main le groupe. Au coude-à-coude avec Timmy Simons, également très apprécié de la direction, l'entraîneur carolo est désormais le seul candidat possible pour succéder à David Hubert.

Les Universitaires n'agissent plus dans le secret : Mazzu est présent à Malines pour assister à la rencontre face au KV. Il a été aperçu en tribune aux côtés de Frederic Van Den Steen, le CEO louvaniste.

👀 | Komt Felice Mazzù al eens kijken naar zijn (potentieel) nieuwe ploeg? ✍️💭 #KVMOHL



Bekijk de #JPL exclusief bij DAZN! 📲 pic.twitter.com/Tm1R6IAneI — DAZN België (@DAZN_BENL) October 25, 2025

Une équipe à redresser

Son intronisation n'est donc plus qu'une question de temps. L'intention de la direction est d'officialiser tout cela dans la foulée de la rencontre de ce soir, cela ne devrait donc pas traîner.

À Louvain, Felice Mazzu aura du boulot : l'équipe est avant-dernière et n'a gagné que deux matchs cette saison, elle reste sur un bilan récent d'un point sur quinze. Comme l'année dernière à Saint-Trond, Mazzu arrive donc en pleine mission redressement.