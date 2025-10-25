"Anti-Standard" : les supporters carolos provoquent déjà le Standard avant le choc wallon

"Anti-Standard" : les supporters carolos provoquent déjà le Standard avant le choc wallon

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Le 31 octobre 2025, jour de la fête d'Halloween, sera aussi marqué par un choc wallon entre le Standard et Charleroi. Les supporters carolos y pensent déjà.

Suite à son succès face à Anderlecht (1-0) ce vendredi, les Zèbres vont désormais enchaîner deux rencontres face à des équipes liégeoises. Il y aura d’abord, mardi, un match à Rocourt face au RFC Liège, puis vendredi un choc face au Standard à Sclessin.

Dans les travées du Stade du Pays de Charleroi, des supporters carolos sont déjà visiblement impatients d’affronter les Rouches. Plusieurs fans ont crié en chœur "Anti-Standard". De quoi rappeler que le choc approche.

C’est en tout cas avec confiance que les Carolos aborderont leur prochain match face au RFC Liège. Après quatre défaites de rang, ils viennent de mettre fin à cette série.

Seront-ils en confiance pour affronter les Rouches vendredi ? Rien n’est moins sûr. Il faudra aller gagner à Rocourt, l’une des équipes en plutôt bonne forme en ce début de saison de Challenger Pro League. 

Les prochaines échéances du Standard

Ce samedi, les Rouches affronteront quant à eux La Gantoise à l’extérieur avant de se déplacer à Beveren mardi en 1/16e de finale de la Coupe de Belgique. Des affiches piégeuses pour les hommes de Vincent Euvrard, qui espèrent bien s’imposer à deux reprises.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Charleroi
La Gantoise

Plus de news

Faut-il changer l'équipe qui a gagné contre l'Antwerp ? La composition probable du Standard à La Gantoise

Faut-il changer l'équipe qui a gagné contre l'Antwerp ? La composition probable du Standard à La Gantoise

08:00
"Être mis dehors du Standard, c'est peut-être la meilleure chose qui me soit arrivée" : Louis Patris se confie

"Être mis dehors du Standard, c'est peut-être la meilleure chose qui me soit arrivée" : Louis Patris se confie

08:20
🎥 Alexis Saelemaekers tout proche d'inscrire un magnifique but en toute fin de match

🎥 Alexis Saelemaekers tout proche d'inscrire un magnifique but en toute fin de match

09:00
Pas assez décisif ? Thomas Henry répond aux critiques et se livre à cœur ouvert sur son rôle au Standard Interview

Pas assez décisif ? Thomas Henry répond aux critiques et se livre à cœur ouvert sur son rôle au Standard

06:00
Besnik Hasi ne mâche pas ses mots après la défaite : "La pire mi-temps que j'ai jamais vue"

Besnik Hasi ne mâche pas ses mots après la défaite : "La pire mi-temps que j'ai jamais vue"

07:00
"L'émotion est toujours là" : les mots touchants d'Ivan Leko avant de retrouver 'son' Standard

"L'émotion est toujours là" : les mots touchants d'Ivan Leko avant de retrouver 'son' Standard

18:30
"Je n'étais pas marqué au second poteau" : le bourreau d'Anderlecht appuie là où ça fait mal

"Je n'étais pas marqué au second poteau" : le bourreau d'Anderlecht appuie là où ça fait mal

06:30
Les Zèbres courageux, les Mauves en échec : les notes de Charleroi - Anderlecht Analyse

Les Zèbres courageux, les Mauves en échec : les notes de Charleroi - Anderlecht

23:45
3
Coosemans se met au niveau de ses coéquipiers : Anderlecht logiquement battu à Charleroi

Coosemans se met au niveau de ses coéquipiers : Anderlecht logiquement battu à Charleroi

22:44
Vincent Kompany tout près d'un record fou, mais comment réagira Manuel Neuer à son choix surprenant ?

Vincent Kompany tout près d'un record fou, mais comment réagira Manuel Neuer à son choix surprenant ?

07:30
"Personne n'aime venir ici" : avant d'affronter le Standard en Coupe, Beveren est en pleine bourre

"Personne n'aime venir ici" : avant d'affronter le Standard en Coupe, Beveren est en pleine bourre

12:20
Le facteur X du Standard ? "C'est un joueur très spécial, mais on ne doit pas dépendre de lui"

Le facteur X du Standard ? "C'est un joueur très spécial, mais on ne doit pas dépendre de lui"

14:30
"Je me suis ennuyé à mourir" : le constat cinglant d'un ancien coach d'Anderlecht

"Je me suis ennuyé à mourir" : le constat cinglant d'un ancien coach d'Anderlecht

23:00
"Je ne peux pas mettre le ballon au fond des filets à la place de mes joueurs"

"Je ne peux pas mettre le ballon au fond des filets à la place de mes joueurs"

22:40
"J'avais un accord" : comment l'invasion russe en Ukraine a fait basculer le destin du Standard

"J'avais un accord" : comment l'invasion russe en Ukraine a fait basculer le destin du Standard

17:30
"Il y a bien une faute grossière du joueur" : dernière passe d'armes dans le dossier Adnane Abid

"Il y a bien une faute grossière du joueur" : dernière passe d'armes dans le dossier Adnane Abid

16:00
Les Francs Borains retrouvent enfin des couleurs, Seraing limite la casse et reste invaincu

Les Francs Borains retrouvent enfin des couleurs, Seraing limite la casse et reste invaincu

22:21
"Ils volent, ils trichent" : Lamine Yamal se paie le Real et met le feu aux poudres pour lancer El Clásico

"Ils volent, ils trichent" : Lamine Yamal se paie le Real et met le feu aux poudres pour lancer El Clásico

22:00
Le Club Bruges s'impatiente : des nouvelles dans le dossier de son nouveau stade

Le Club Bruges s'impatiente : des nouvelles dans le dossier de son nouveau stade

21:40
La polémique enfle autour d'Arthur Vermeeren : l'entraîneur de Marseille sous le feu des critiques

La polémique enfle autour d'Arthur Vermeeren : l'entraîneur de Marseille sous le feu des critiques

21:00
Une page se tourne en Angleterre : un des plus vieux clubs au monde près de disparaitre

Une page se tourne en Angleterre : un des plus vieux clubs au monde près de disparaitre

21:20
"Nous nous sommes déjà illustrés contre Anderlecht, Bruges et Genk"

"Nous nous sommes déjà illustrés contre Anderlecht, Bruges et Genk"

20:20
"J'ai déjà connu ça à Anderlecht" : Période de déjà-vu pour David Hubert avec l'Union

"J'ai déjà connu ça à Anderlecht" : Période de déjà-vu pour David Hubert avec l'Union

20:40
Très mauvaise nouvelle pour Zeno Debast : des inquiétudes également pour les Diables Rouges

Très mauvaise nouvelle pour Zeno Debast : des inquiétudes également pour les Diables Rouges

19:40
Déjà le match couperet pour un coach de JPL sous pression ? "Je réserve mon énergie à mon équipe"

Déjà le match couperet pour un coach de JPL sous pression ? "Je réserve mon énergie à mon équipe"

20:00
Officiel : Anderlecht renforce sa structure avec le retour d'un ancien de la maison

Officiel : Anderlecht renforce sa structure avec le retour d'un ancien de la maison

17:00
Chaos et froid glacial finalement évités ? Bruges et ses supporters retiennent leur souffle !

Chaos et froid glacial finalement évités ? Bruges et ses supporters retiennent leur souffle !

19:22
Un entraîneur de Pro League spectateur attentif de Bayern - Club de Bruges : "Je ne suis pas surpris"

Un entraîneur de Pro League spectateur attentif de Bayern - Club de Bruges : "Je ne suis pas surpris"

18:00
"Chaque minute compte" : la demande assez inhabituelle de Michy Batshuayi

"Chaque minute compte" : la demande assez inhabituelle de Michy Batshuayi

16:30
Retrouvailles au menu ce weekend : comment Roland Duchâtelet a fait grandir l'homme de l'ombre de l'Union

Retrouvailles au menu ce weekend : comment Roland Duchâtelet a fait grandir l'homme de l'ombre de l'Union

15:00
Officiel : un match de Pro League reporté à cause de la Coupe du Monde U17

Officiel : un match de Pro League reporté à cause de la Coupe du Monde U17

15:30
Foket, Rits, Flips et Ashimeru : pourquoi ils ne porteront pas plainte contre Anderlecht

Foket, Rits, Flips et Ashimeru : pourquoi ils ne porteront pas plainte contre Anderlecht

12:00
Officiel : l'Union renforce le staff de David Hubert...en allant se servir au Club de Bruges

Officiel : l'Union renforce le staff de David Hubert...en allant se servir au Club de Bruges

14:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/10: Bandé - Verschaeren

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/10: Bandé - Verschaeren

13:00
Un dilemme pour Rik De Mil, la continuité pour Besnik Hasi ? Les compos probables de Charleroi - Anderlecht

Un dilemme pour Rik De Mil, la continuité pour Besnik Hasi ? Les compos probables de Charleroi - Anderlecht

11:15
"Pour mon bien-être, c'était mieux" : l'ancien directeur sportif de La Gantoise règle ses comptes

"Pour mon bien-être, c'était mieux" : l'ancien directeur sportif de La Gantoise règle ses comptes

09:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 12
Charleroi Charleroi 1-0 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 16:00 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Malines KV Malines 18:15 OH Louvain OH Louvain
La Gantoise La Gantoise 20:45 Standard Standard
Antwerp Antwerp 26/10 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 26/10 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 26/10 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Union SG Union SG 26/10 STVV STVV
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved