"Anti-Standard" : les supporters carolos provoquent déjà le Standard avant le choc wallon

Le 31 octobre 2025, jour de la fête d'Halloween, sera aussi marqué par un choc wallon entre le Standard et Charleroi. Les supporters carolos y pensent déjà.

Suite à son succès face à Anderlecht (1-0) ce vendredi, les Zèbres vont désormais enchaîner deux rencontres face à des équipes liégeoises. Il y aura d’abord, mardi, un match à Rocourt face au RFC Liège, puis vendredi un choc face au Standard à Sclessin.

Dans les travées du Stade du Pays de Charleroi, des supporters carolos sont déjà visiblement impatients d’affronter les Rouches. Plusieurs fans ont crié en chœur "Anti-Standard". De quoi rappeler que le choc approche.

🤬 l Les supporters de Charleroi sont déjà prêts pour le choc wallon contre le Standard pic.twitter.com/T0lBBw1VPM — Ma Pro League (@MaProLeague) October 24, 2025

C’est en tout cas avec confiance que les Carolos aborderont leur prochain match face au RFC Liège. Après quatre défaites de rang, ils viennent de mettre fin à cette série.





Seront-ils en confiance pour affronter les Rouches vendredi ? Rien n’est moins sûr. Il faudra aller gagner à Rocourt, l’une des équipes en plutôt bonne forme en ce début de saison de Challenger Pro League.

Les prochaines échéances du Standard

Ce samedi, les Rouches affronteront quant à eux La Gantoise à l’extérieur avant de se déplacer à Beveren mardi en 1/16e de finale de la Coupe de Belgique. Des affiches piégeuses pour les hommes de Vincent Euvrard, qui espèrent bien s’imposer à deux reprises.