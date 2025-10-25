Damien Mouchamps explique ce qui a changé au RFC Liège comparé aux saisons précédentes

Damien Mouchamps explique ce qui a changé au RFC Liège comparé aux saisons précédentes
Photo: © Walfoot.be

Ce samedi soir à 20h00, le RFC Liège reçoit le RWDM. Un match loin d'être évident pour le club liégeois, mais les Sang et Marine l'aborderont avec confiance. Damien Mouchamps s'est exprimé avant cette rencontre.

Damien Mouchamps fait d'abord le point sur la bonne ambiance au sein de l'effectif liégeois : "Le groupe vit bien, il y a beaucoup de confiance. Je pense qu'on arrive le lundi à l'entraînement et tout le monde a le sourire. Si on a une défaite, on a plutôt les têtes baissées, on essaie de se remettre en question, ce n'est pas toujours la joie. Là, on est sur un 9 sur 9, ça fait trois semaines que tout le monde rigole, tout le monde est content de venir au foot. Je pense que ça se ressent sur le terrain et aux entraînements."

Ce qui fait la différence à Liège, comparé aux saisons précédentes lors de cet exercice, c'est le réalisme : "Je pense qu'on est vraiment réalistes. On arrive surtout à bien défendre derrière, ce qui n'était peut-être pas notre force l'année dernière et les saisons précédentes. Je pense que tout le monde arrive à se tirer vers le haut."

Il y a une grosse rivalité entre nos deux clubs

Il préface ensuite le match face au RWDM : "Ça a toujours été de belles équipes, le RWDM. Il y a une grosse rivalité entre nos deux clubs, aussi bien entre les supporters qu'entre les joueurs. Tout le monde se connaît, tout le monde a envie de gagner."

"Il va falloir essayer de prendre les trois points à la maison, ce qui n'est pas encore le cas pour le moment. On n'a pas vraiment un bilan positif. Et je pense que c'est ça qu'on devrait un peu changer", poursuit-il au micro de Qu4tre.

"Ce sont des joueurs techniques qui sont aussi réalistes. Je pense qu'on doit rester concentrés de la première à la dernière minute. Et essayer de jouer les contres à 100 %. Dès qu'on a une action, essayer de la finir, et on verra bien la physionomie du match. Mais c'est à nous de tout donner pour garder les trois points ici", conclut celui qui était titulaire face au Lierse la semaine dernière.

Damien Mouchamps

Jupiler Pro League

 Journée 12
Charleroi Charleroi 1-0 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 16:00 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Malines KV Malines 18:15 OH Louvain OH Louvain
La Gantoise La Gantoise 20:45 Standard Standard
Antwerp Antwerp 26/10 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 26/10 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 26/10 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Union SG Union SG 26/10 STVV STVV
