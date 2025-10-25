"La Belgique ne m'intéressait pas" : Louis Patris revient sur son transfert à l'Union Saint-Gilloise

"La Belgique ne m'intéressait pas" : Louis Patris revient sur son transfert à l'Union Saint-Gilloise
Photo: © photonews

Louis Patris s'est exprimé sur son arrivée à l'Union Saint-Gilloise. Comment s'est déroulé son transfert ? Avait-il vraiment envie de quitter le STVV ? Et qu'est-ce qui l'a séduit dans le projet unioniste ? Autant de questions auxquelles il a répondu.

Le joueur a quitté cet été le STVV pour l’Union Saint-Gilloise pour un peu moins de quatre millions d’euros. Mais alors, comment s’est déroulée son arrivée ? "Cela s’est fait assez rapidement, en deux ou trois jours. Début septembre, l’Union est venue, car Alessio Castro-Montes partait. Le dimanche, elle montrait son intérêt et le mardi je signais, car il y avait la liste pour la Ligue des champions à rendre."

Il voulait de toute façon partir : "J’avais dit au coach que je voulais partir, mais pas à tout prix. Que si rien ne venait, je serais content de rester et que je passerais une bonne saison. Mais en fait, je ne pensais pas aller en Belgique, car il n’y avait pas beaucoup de clubs qui m’intéressaient. Je ne pensais pas que l’Union allait venir me chercher. Mais quand j’ai appris que Castro-Montes partait, je me suis dit : 'Ah, peut-être'."

"La Belgique ne m’intéressait pas parce que je voulais soit être dans un grand club belge, soit partir à l’étranger", pointe-t-il au micro de Sudinfo. "J’avais déjà fait Anderlecht. Et Bruges avait assez de joueurs à ma position. Je ne m’étais pas fait à l’idée qu’un autre club belge viendrait me chercher. Donc ça m’a surpris quand l’Union est arrivée. Mais c’était une très bonne chose."

Ils n’ont pas dû faire beaucoup pour me convaincre

Un projet qui l’a séduit directement : "Ils n’ont pas dû faire beaucoup pour me convaincre (sourire). Quand tu sais qu’ils jouent la Ligue des champions, qu’ils ont été champions l’an dernier et qu’ils ont gagné la Coupe de Belgique il y a deux ans. Et quand tu vois toutes les personnes parties de là depuis 3-4 ans. Ils n’avaient pas grand-chose à me dire pour que ça m’intéresse."

Sassuolo, Hoffenheim et Southampton avaient notamment été cités cet été concernant un potentiel transfert. Des rumeurs fondées ? "Oui, il y a eu de l’intérêt, mais jamais vraiment de concret. Au final, ils penchaient à chaque fois sur d’autres pistes. L’Union a été une des seules équipes à vraiment me proposer quelque chose."

