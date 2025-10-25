Le RFC Liège renverse le RWDM au cours d'un match fou, Eupen enchaîne : les résumés de la soirée en D1B

La onzième journée de Pro League se poursuivait ce soir avec trois rencontres au programme. L'affiche entre le RFC Liège et le RWDM Brussels s'est révélée assez prolifique.

RFC Liège - RWDM, un match placé sous le signe des retrouvailles pour Alexis De Sart, arrivé en Principauté cet été. Mais ses anciens coéquipiers molenbeekois n'ont pas fait dans les sentiments en début de match. Pjotr Kestens a profité d'un contre pour ouvrir le score après sept minutes, Gaëtan Robail a ensuite fait le break dans un angle fermé cinq minutes plus tard (12e, 0-2).

Le match aurait pu être plié, mais Rocourt a continué à chanter. Le RFC Liège a poussé et est revenu en l'espace de deux minutes. De Sart a d'abord réduit le score après une belle remise d'Oumar Diouf dans le rectangle, avant qu'Alexis Lefebvre n'égalise sur un centre vicieux de Kylian Hazard (19e, 2-2).

Le RFC Liège a le vent en poupe

Dans la liesse générale, Lefebvre a ensuite profité des errements de la défense visiteuse pour faire 3-2 avant la demi-heure. Mené d'un but au repos, le RWDM a poussé dès la reprise mais a été coupé dans son élan par l'exclusion d'Huginho et la sortie sur blessure de Robail à l'heure de jeu. Les Sang et Marine en ont profité pour faire 4-2 via Diouf, servi par Jonathan D'Ostillo. Malgré la réduction du score des visiteurs dans le temps additionnel sur penalty (4-3), le RFC Liège signe ainsi un quatrième succès de rang et se hisse provisoirement sur le podium. De son côté, le RWDM reste huitième.

À l'autre bout de la Province de Liège, c'est un ancien de Rocourt qui a ouvert les hostilités pour Eupen. Zakaria Atteri a en effet lancé les Pandas contre les U23 de Genk en ouvrant le score peu avant la mi-temps. Le Kehrweg a exulté une deuxième fois après la pause, sur le but du break de Logan Delaurier-Chaubet. Malgré la réduction du score d'un Luca Oyen en regain de forme, Eupen signe une deuxième victoire de rang et grimpe à la cinquième place.

Tout en haut du classement, Beveren recevait le Patro Eisden. Les Waeslandiens l'ont emporté 2-1, grâce à un doublé de l'inévitable Lennart Mertens. Les troupes de Marink Reedijk ont provisoirement six points d'avance sur Courtrai en tête de la D1B.