L'effet Arnaud Mercier...presque jusqu'au bout : l'Olympic passe à côté de la montre en or

L'Olympic Charleroi est allé partager (1-1) chez les U23 du Club de Bruges. Les Dogues menaient jusqu'à la toute fin du temps réglementaire.

Après deux courtes défaites contre Lokeren et Eupen, l'Olympic Charleroi rendait visite au Club NXT. Un match crucial puisque les jeunes Blauw en Zwart occupaient l'avant-dernière place, deux points devant les dogues. Ils ont d'ailleurs eux aussi récemment accueilli un nouvel entraîneur en la personne de Jonas De Roeck.

En première mi-temps, le Club NXT a pris l'initiative, mais ce sont les visiteurs qui ont hérité des meilleures occasions, forçant Axl De Corte à sortir trois arrêts.

Les Dogues ont fini par ouvrir le score à l'heure de jeu grâce à Toshio Lake, qui a faussé compagnie à la défense brugeoise, avant de conclure en puissance au premier poteau (66e, 0-1).

Une erreur qui coûte cher en fin de match

Le Club NXT n'a poussé qu'en fin de rencontre pour revenir au score...et cela a suffi. Iago Herrerin, le gardien des Dogues, s'en voudra pendant longtemps : la frappe de Yanis Musuayi était loin d'être inarrêtable mais l'a tout de même surpris (89e, 1-1).

Une bourde qui vaut à l'Olympic de passer à côter de sa première victoire de la saison et de céder sa dernière place à son adversaire du jour. Avec leur deuxième point de la saison, les hommes d'Arnaud Mercier sont toujours bel et bien derniers.

