Un ancien joueur du Standard de Liège suspendu huit matchs dans son nouveau club belge
Photo: © photonews
Anthony Knockaert écope finalement de huit matchs de suspension. Une décision avec laquelle le Stade Mouscronois n'est pas d'accord.

L’ancien joueur du Standard de Liège aurait proféré des menaces à l’encontre de l’arbitre Kevin Desimpele, selon les informations de L’Avenir. Cela se serait passé le 11 octobre dernier lors d’un match entre le Stade Mouscronois et le RCS Condruzien.

Suite à des analyses vidéos réalisées, la formation mouscronnoise dit pouvoir démentir plusieurs points mentionnés dans le rapport arbitral. Mais cela ne suffit visiblement pas.

Alors que le joueur devait dans un premier temps prendre six matchs de suspension, il va finalement en manquer huit. Une sanction très lourde avec laquelle n’est évidemment pas d’accord son club.

Le Stade Mouscronois pense à faire appel

Le Stade Mouscronois étudie la possibilité d’introduire un appel afin d’alléger la sanction. Difficile à dire si cela a une réelle chance d’aboutir, mais une chose est certaine : Mouscron semble visiblement ne pas vouloir se laisser faire.

Si vous ne connaissez pas bien Anthony Knockaert, c’est un joueur français qui a été formé à l’EA Guingamp avant de connaître de nombreux clubs. Il est passé par Leicester City (2012-2015), le Standard de Liège (2015-2016), Brighton (2016-2020) où il a connu un prêt à Fulham (2019-2020) avant d’y signer définitivement (2020-2023).

À Fulham, il a également été prêté, d’abord à Nottingham Forest (2020-2021), ensuite en Grèce au Volos FC (2022-2023) et pour finir à Huddersfield Town (2023). Lors de l’exercice 2023-2024, il a rejoint Valenciennes avant de revenir en Belgique, cette fois au Stade Mouscronois.

Standard
Anthony Knockaert

