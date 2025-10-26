🎥 Clairement pas en bons termes : insultes et gestes obscènes entre Antonio Conte et Lautaro Martinez

Le champion d'Italie en titre a remporté samedi le match au sommet de la Serie A contre l'Inter Milan sur le score de 3-1. Un beau sursaut après la claque historique reçue en Ligue des Champions face au PSV (6-2).

Le Napoli recevait l'Inter Milan hier soir, un match sommet qui faisait suite à l'humiliation du champion en titre à Eindhoven, tandis que les Nerazzuri revenaient de Bruxelles avec une belle victoire face à l'Union en Champions League.

La pression et la tension étaient donc dans le camp napolitain, comme l'a montré la vive altercation entre l'entraîneur de Naples, Antonio Conte, et l'attaquant de l'Inter, Lautaro Martinez. Le duo, qui a pourtant déjà travaillé ensemble à Milan dans le passé, ne s'est clairement pas quitté en bons termes.

Tension passée entre les deux hommes

Antonio Conte et Lautaro Martinez se sont constamment disputés lors du match de Serie A au Stadio Diego Armando Maradona. Juste après l'heure de jeu, les esprits se sont échauffés. Après une bousculade près du banc napolitain, Conte et Martinez en sont presque arrivés aux mains. Les gestes obscènes et les insultes verbales fusaient de toutes parts.

Il faut dire que lors de son passage à l'Inter, la relation entre les deux hommes était déjà très tendue, et ils se sont également affrontés régulièrement à l'époque.

La presse italienne a tenté de retranscrire ce qu'il s'est dit entre les deux hmmes sur l'aaction la plus houleuse. Lautaro Martinez aurait dit à Antonio Conte qu'il avait eu peur et que la peur l'avait fait "uriner" dans son pantalon. L'entraîneur de Naples lui aurait répondu qu'il ferait mieux d'essayer de mettre un but. S'en sont suivis des jurons et des insultes plus "classiques".