C'était déjà... le Mazzù-time à OHL

C'était déjà... le Mazzù-time à OHL
Photo: © photonews

Felice Mazzù a assisté depuis les tribunes à l'égalisation tardive d'Ewoud Pletinckx face au KV Malines. De quoi le rassurer sur la mentalité de sa nouvelle équipe.

Hans Somers a passé la main à Felice Mazzù de la meilleure manière possible : en ayant pris un très bon point en fin de match sur la pelouse de Malines. Le coach intérimaire louvaniste a commenté l'arrivée de Mazzù au club en conférence de presse.

"C'est une très bonne chose si Felice Mazzù devient entraîneur d'OHL", déclare-t-il (l'officialisation est depuis tombée). "C'est un homme avec de l'expérience, qui apportera de l'énergie à l'équipe. C'est tout à fait nécessaire".

Felice Mazzù a généralement un mot d'ordre : la mentalité, et OHL a d'ores et déjà prouvé ses qualités dans ce département en prenant ce point à l'arraché Derrière les Casernes. Ewoud Pletinckx a ainsi égalité sur phase arrêtée en fin de rencontre. "Je voulais marquer au moins trois buts cette saison, je peux désormais revoir ce chiffre à la hausse", se réjouissait le défenseur central en après-match.

Youssef Maziz était également très content de cette égalisation tardive, lui qui a délivré l'assist pour Pletinckx. "C'est bien pour Ewoud aussi, nous avons besoin de défenseurs solides sur phases arrêtées. OHL a prouvé ne pas être encore mort", pointait l'ancien de Seraing. 

"Le Mazzù-time ? Ca veut dire prendre des points en fin de match ? Nous essaierons de faire ça avec lui aussi, alors", souriait Maziz. "Je connais Felice Mazzù pour l'avoir affronté lorsqu'il était coach de l'Union et de Saint-Trond. Mais c'est aussi grâce à Hans Somers que nous avons pu afficher une telle mentalité contre Bruges et Malines", conclut le milieu créatif, soucieux de rendre hommage à son coach intérimaire. 

De l'espoir pour De Bruyne ? Un kiné qui le connaît très bien donne son avis sur la blessure du Diable Rouge

21:00
20:34
20:32
20:00
18:40
18:20
19:00
18:00
17:30
17:00
16:00
16:30
15:38
15:00
14:20
14:00
14:40
13:38
12:30
13:00
12:00
11:40
08:20
10:30
25/10
10:00
09:26
08:00
09:07
23:00
08:45
07:30
23:34
23:15
22:40
22:20

