Un ex-Anderlechtois salue un élément précis qui a fait la grande force de Bruges

Chafik Ouassal
| Commentaire
Un ex-Anderlechtois salue un élément précis qui a fait la grande force de Bruges
Photo: © photonews

Le médian n'est plus footballeur professionnel depuis la saison dernière. L'ancien joueur passé par La Gantoise a connu une belle carrière et remporté un titre de champion avec les Buffalos.

Tout jeune retraité, Sven Kums a récemment raccroché les crampons. Celui qui a également porté les couleurs d'Anderlecht reste toutefois un spectateur très attentif de notre compétition. 

"Ce que le Club de Bruges a toujours bien fait, c'est d'avoir pu conserver son axe central composé de Mignolet, Mechele, Vanaken, Vormer, et de construire une équipe autour de celui-ci. À côté de Mechele, on retrouve toujours le même profil", a-t-il expliqué dans Het Nieuwsblad.

Champion de Belgique avec La Gantoise au cours de la saison 2014/2015, son équpe a ensuite presque complètement changé : "Lorsque nous avons été champions, nous n'avions pas une telle équipe. De plus, le monde s'est ouvert à nous. Nous voulions tous partir pour tenter autre chose dans un autre club."

Finalement, le club aura été champions une fois sur ses 125 ans d'existence : "J'espère que La Gantoise sera plus souvent champion au cours des 125 prochaines années qu'au cours des 125 dernières. Ce sera nécessaire pour combler l'écart avec les autres équipes."

Pour l'occasion, La Gantoise a offert à ses supporters une victoire éclatante face au Standard hier, et s'est hissé sur le podium à la troisième place.

