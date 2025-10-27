Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/10: Cvetkovic

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Cvetkovic

Le transfert qui pourrait rapporter au moins 20 millions d'euros à Anderlecht

Mihajlo Cvetković est considéré comme l'un des plus grands talents du RSC Anderlecht. Selon Transferfeed, son futur transfert pourrait rapporter au moins 20 millions d'euros, un montant d'une importance stratégique pour la stabilité financière du club. (Lire la suite)