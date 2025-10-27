Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/10: Cvetkovic

Photo: © Photonews

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Cvetkovic

Le transfert qui pourrait rapporter au moins 20 millions d'euros à Anderlecht

Mihajlo Cvetković est considéré comme l'un des plus grands talents du RSC Anderlecht. Selon Transferfeed, son futur transfert pourrait rapporter au moins 20 millions d'euros, un montant d'une importance stratégique pour la stabilité financière du club. (Lire la suite)


Le légendaire José Manuel Ochotorena, ancien gardien du Real Madrid et de Valence, est décédé

10:00
Le Standard de Liège face à un défi loin d'être évident ce mardi en Coupe de Belgique

09:30
De l'Inter Milan à Tubize-Braine en une semaine pour l'Union : David Hubert déplore un blessé Réaction

09:20
"C'est très important de rester calme" : Vincent Kompany avertit sa jeune pépite, Lennart Karl

09:00
Enfin les grands débuts avec l'équipe première d'Anderlecht pour Cedric Hatenboer ?

08:40
Voici comment regarder les 1/16e de finale de la Coupe de Belgique cette semaine

08:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/10: Cvetkovic

07:30
Les premières nouvelles sont tombées concernant la blessure de Malick Fofana

08:00
Le transfert qui pourrait rapporter au moins 20 millions d'euros à Anderlecht

07:30
Le successeur de Nicky Hayen à Bruges est-il déjà connu ? Il répond clairement

07:00
Ligue 1 : Penders aurait pu être le héros de Strasbourg, catastrophe pour Malick Fofana !

23:00
L'Union encore en rodage : "On cherchait à jouer au football, mais c'était parfois un peu du ping-pong"

22:45
Retrouvailles reportées pour Marco Ilaimaharitra ? Le verdict tombe

22:30
Mac Allister infranchissable, Kevin Rodriguez supersub : les notes de l'Union contre Saint-Trond

21:52
🎥 Lamine Yamal ciblé, Thibaut Courtois aussi impliqué : échauffourées après le Clasico

21:40
La Rola rugit à nouveau, l'Union sourit à nouveau : le leader a pris son temps

21:14
Jesper Fredberg attire une vieille connaissance d'Anderlecht à la Sampdoria

21:20
De l'espoir pour De Bruyne ? Un kiné qui le connaît très bien donne son avis sur la blessure du Diable Rouge

21:00
La RAAL surprend le Racing Genk, puis tient bon et repart avec un bon point !

20:32
Un ex-Anderlechtois salue un élément précis qui a fait la grande force de Bruges

20:00
C'était déjà... le Mazzù-time à OHL

19:30
🎥 Le Real remporte un Clasico fou contre Barcelone : trois buts annulés et de nombreuses phases discutables

19:00
"Tant que nous gagnons" : l'Union Saint-Gilloise à nouveau sous pression

18:40
"Nous pourrons jouer sans pression car le Standard doit gagner" : les Rouches sont prévenus

18:20
Défaite pour les jeunes d'Anderlecht, le Beerschot toujours invincible

18:00
Mons ne tremble pas, le SL16 fait une mauvaise opération : les résultats de D1 ACFF

17:30
🎥 Mika Godts a été incontournable : le Belge grand artisan de la résurrection de son équipe

17:00
🎥 Cristiano Ronaldo y est presque : le Portugais fonce vers un record légendaire et historique !

16:30
🎥 La tuile pour Bruges : un défenseur quitte le terrain en larmes

16:00
🎥 Bruges fait le nécessaire au Bosuil et maintient la pression sur l'Union

15:38
"DAZN laisse tomber les supporters de football" : enquête, amende et convocation ministérielle pour la chaîne

15:00
🎥 Clairement pas en bons termes : insultes et gestes obscènes entre Antonio Conte et Lautaro Martinez

14:40
Un coach de JPL fait son mea culpa après s'en être pris à ses joueurs

14:20
Le coach des Loups le confirme : une bien mauvaise nouvelle est tombée pour la RAAL

14:00
Officiel : Felice Mazzu reprend du service en Jupiler Pro League

13:38
Les joueurs du Real Madrid très en colère : Lamine Yamal met de l'huile sur le feu avant le Clásico

13:00

Jupiler Pro League

 Journée 12
Charleroi Charleroi 1-0 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Malines KV Malines 1-1 OH Louvain OH Louvain
La Gantoise La Gantoise 4-0 Standard Standard
Antwerp Antwerp 0-1 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 1-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Union SG Union SG 2-0 STVV STVV
