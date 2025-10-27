Le transfert qui pourrait rapporter au moins 20 millions d'euros à Anderlecht

Mihajlo Cvetković est considéré comme l'un des plus grands talents du RSC Anderlecht. Selon Transferfeed, son futur transfert pourrait rapporter au moins 20 millions d'euros, un montant d'une importance stratégique pour la stabilité financière du club.

Cvetković, un joueur à fort potentiel économique

À seulement 18 ans, l’attaquant impressionne déjà depuis un bon moment avec les jeunes d’Anderlecht. Il marque régulièrement et est considéré en interne comme un joueur doté d’un potentiel exceptionnel. Dans le championnat belge, il n’est pas rare que de jeunes attaquants au profil similaire soient transférés à l’étranger pour des montants dépassant les 20 millions d’euros, selon Transferfeed. Mihajlo Cvetković s’inscrit dans ce même segment de marché, grâce à ses performances et à son profil.

L’international serbe U21 compte déjà deux sélections avec l’équipe nationale espoirs de Serbie. Cette expérience internationale renforce sa valeur marchande, tout comme la durée de son contrat et ses statistiques en club. Anderlecht le voit comme un atout capital.

L'impact financier pour le club

Le club bruxellois fait face depuis plusieurs saisons à une certaine pression financière et cherche à générer des revenus structurels. Un transfert lucratif de Mihajlo Cvetković représenterait donc une contribution majeure à l’assainissement du budget. D’après Transferfeed, sa valeur potentielle est estimée à au moins 20 millions d’euros, voire davantage selon sa progression et ses futures performances.

La valeur de transfert des jeunes joueurs dépend généralement de plusieurs facteurs : le nombre de matchs disputés, les buts, les passes décisives et les caractéristiques physiques. Mihajlo Cvetković coche plusieurs de ces critères et attire déjà l’attention de clubs étrangers. Son profil correspond à la demande des grands championnats pour des attaquants jeunes, efficaces et dotés d’une expérience internationale.

Un enjeu stratégique pour Anderlecht

Pour Anderlecht, il est essentiel d’accompagner sportivement des talents comme Mihajlo Cvetković tout en les valorisant sur le plan commercial. Le club investit massivement dans la formation et le scouting dans l’optique de futures reventes. Dans le contexte économique actuel, le transfert réussi d’un produit du centre de formation n’est pas seulement souhaitable, mais indispensable à la stabilité du projet sportif et financier.

Un intérêt international grandissant

Plusieurs clubs étrangers ont déjà manifesté leur intérêt pour Mihajlo Cvetković. L’association entre sa jeunesse, son efficacité et son potentiel en fait une cible de choix pour des équipes de Bundesliga, Serie A ou Premier League. Le moment choisi pour une éventuelle vente dépendra de considérations sportives et financières du club.

Une future vente majeure

Mihajlo Cvetković est perçu comme l’un des actifs les plus précieux. Sa progression est suivie de près, tant en interne qu’à l’étranger. Un futur transfert supérieur à 20 millions d’euros constituerait non seulement une reconnaissance sportive, mais aussi un coup de pouce financier majeur pour le club bruxellois.