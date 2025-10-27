Enfin les grands débuts avec l'équipe première d'Anderlecht pour Cedric Hatenboer ?

Anderlecht affrontera le KVK Ninove ce mardi en Croky Cup. Besnik Hasi devrait faire tourner son effectif : les Mauves ne peuvent pas se permettre de faux pas, mais plusieurs jeunes pourraient avoir leur chance.

L’un des noms évoqués est celui de Cedric Hatenboer. Le Néerlandais de 20 ans, arrivé cet été en provenance du Sparta Rotterdam pour 2,1 millions d’euros, pourrait figurer pour la première fois dans la sélection de match. Jusqu’à présent, il n’a joué qu’avec les RSCA Futures, où il a encore disputé 71 minutes dimanche dernier face à Lokeren.

Bien que les Espoirs se soient inclinés 1-2, Hatenboer s’est distingué par la précision de ses passes et sa bonne lecture du jeu. Sa prestation a été saluée en interne, ce qui pourrait lui valoir une place dans le groupe ce mardi.

Les premières minutes de Cedric Hatenboer avec l’équipe A d’Anderlecht ?

Ces dernières semaines, Besnik Hasi n’a pas toujours été élogieux envers son jeune milieu de terrain. Il l’avait d’abord jugé "encore un peu léger" pour le plus haut niveau, avant de saluer ses progrès, puis plus récemment de dire que le Néerlandais "avait un peu régressé" avec les Futures. Malgré cela, l’entraîneur semble désormais prêt à le rapprocher à nouveau du noyau A.

D’autres joueurs, comme les prêtés Yasin Özcan et Mihajlo Ilic, pourraient également obtenir du temps de jeu face à Ninove. Besnik Hasi souhaite trouver un équilibre entre repos pour ses titulaires et opportunités pour les jeunes désireux de se montrer.

Pour Hatenboer, ce serait un moment important : cette rencontre de Coupe apparaît comme l’occasion idéale pour le jeune Néerlandais de se dévoiler pour la première fois sous le maillot mauve et blanc de l’équipe première.