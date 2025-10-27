"Il faudra être à 100 % pour passer" : Philippe Albert met en garde le Standard avant le match contre Beveren

"Il faudra être à 100 % pour passer" : Philippe Albert met en garde le Standard avant le match contre Beveren
Le Standard de Liège s'est lourdement incliné face à La Gantoise sur le score de 4-0 samedi. Philippe Albert a analysé la prestation des hommes de Vincent Euvrard et a également préfacé le match face au SK Beveren.

Philippe Albert entame son commentaire avec une petite touche d’humour au micro de Sudinfo : "En quelque sorte, le Standard n’a pas voulu gâcher la célébration des 125 ans de La Gantoise. Plus sérieusement, le bilan actuel du Standard dans sa partie de calendrier difficile n’est pas bon."

"Gand était un match difficile, mais comment peux-tu espérer prendre des points quand tu oublies de jouer pendant 45 minutes ? Avec son 4-2-3-1, Vincent Euvrard n’a pas trouvé la solution, alors que son entrejeu avec Sahabo et Ilaimaharitra s’est toujours retrouvé en infériorité numérique face à Ito, Delorge et Gandelman", poursuit le consultant.

Philippe Albert pointe un problème : "Il y a aussi eu trop d’approximations défensives qui ont amené à des buts largement évitables. Les Buffalos ont tout simplement marché sur les Rouches."

"Le Standard fait partie de ces équipes dont l’objectif normal est une place entre la 6e et la 12e place, alors que parvenir dans le Top 6 est un bonus." 

Un match piégeux ce mardi

Ce mardi, le Standard de Liège se déplacera à Beveren en 1/16e de finale de la Coupe de Belgique. Un match qui s’annonce loin d’être évident pour les Rouches, juste avant le choc wallon : "Maintenant, le choc wallon se profile à Sclessin, mais il y a d’abord ce match de Croky Cup à Beveren qui sera tout sauf simple. Une élimination serait une catastrophe, mais face à un adversaire qui sera hyper motivé, il ne sera pas possible de procéder à une rotation. Il faudra être à 100 % pour passer."

Standard

