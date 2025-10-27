Le Standard de Liège face à un défi loin d'être évident ce mardi en Coupe de Belgique

Ce mardi, le Standard de Liège se déplacera à Beveren pour y affronter l'équipe leader de la Challenger Pro League. Un match qui s'annonce loin d'être évident pour les Rouches.

Le SK Beveren est dans une très bonne dynamique. Le matricule 4068 a encore enregistré une nouvelle victoire samedi face au Patro (2-1).

En championnat, les hommes de Marink Reedijk pointent actuellement à la toute première place. Après onze journées de championnat, leur bilan est tout simplement impressionnant : dix victoires pour un match nul.

Ajoutez à cela une victoire en Coupe de Belgique face à Hoogstraten VV, et vous comprendrez que le SK Beveren est toujours invaincu cette saison. Le buteur de la formation flamande, Lennart Mertens, fait sensation. En Challenger Pro League, il a déjà inscrit un total de sept buts.

Une équipe en confiance

Samedi, il a d'ailleurs planté un doublé ! Autant vous dire que c'est donc avec confiance que le buteur, mais aussi l'équipe dans son entièreté, vont recevoir le Standard. Lennart Mertens est dans le top du classement des meilleurs buteurs de la Challenger Pro League. Il est premier (7 buts) à égalité avec Thierry Ambrose (Courtrai), Gaëtan Robail (RWDM) et Oumar Diouf (RFC Liège). Les Liégeois devront donc se méfier de l'avant-centre bevernois.





Du côté des Rouches, la confiance est actuellement moins au beau fixe. Les hommes de Vincent Euvrard se sont inclinés sur le score de 4-0 face à La Gantoise samedi.



Le Standard de Liège parviendra-t-il à mettre fin à cette série du club de D1B ? Réponse ce mardi soir. Cette rencontre sera diffusée sur l’application DAZN, comme toutes les autres rencontres des 1/16e de finale de la Coupe de Belgique.