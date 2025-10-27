"J'ai refusé l'un ou l'autre projet" : les confidences de Felice Mazzu sur son arrivée à Louvain

Felice Mazzu est le nouvel entraîneur de Louvain. Le Carolo est impatient d'aider sa nouvelle équipe à se relever.

Après sa présence remarquée au match de samedi à Malines et les bruits de couloir de plus en plus insistants des jours précédents, l'officialisation de l'arrivée de Felice Mazzu à Louvain n'était plus qu'une question d'heures. Elle est survenue hier, en début d'après-midi. Au-delà de l'enthousiasme du CEO Frédéric Van den Steen, Mazzu est également ravi de la collaboration.

"Je me sens très bien. J’attendais ce défi depuis quelques semaines. J’ai refusé l’un ou l’autre projet que je ne voyais pas aboutir. Et OHL me donne cette chance de me relancer, car j’ai traversé quelques mois difficiles. Je suis très heureux avec ça. Je n’ai pas l’esprit revanchard sur quelqu’un. Je l’ai par rapport à moi-même", explique-t-il à la RTBF.

Tout s'est accéléré en milieu de semaine dernière : "Je suis parti en Espagne mercredi et en même temps, je recevais un coup de téléphone d’OHL qui se montrait intéressé. Après trois appels, je suis rentré samedi matin pour avoir des discussions plus sérieuses et on a officialisé ça".

Avant-dernier au classement, Louvain doit redresser le tir avec Mazzu

Le nouvel entraîneur d'OHL sera déjà sur le banc jeudi pour le match de Coupe contre Seraing. Il a hâte d'entamer sa mission à Den Dreef : "C’est un beau défi et un grand défi. Un peu comme quand je suis arrivé à Saint-Trond. Après, de l’intérieur, j’ai découvert le club et le groupe et honnêtement, il y a de la qualité. On va essayer de mettre ça en cohésion et il y a moyen de faire du bon boulot. Et puis au niveau des infrastructures, les terrains sont extraordinaires, le stade et le complexe également. Il y a tout ce qu’il faut pour bien travailler. Maintenant, il faut des résultats".





Felice Mazzu n'arrive pas en terre inconnue : Jerôme Patris (qui l'avait déjà rejoint à Saint-Trond il y a un an) a quitté son poste de T1 du Crossing Schaerbeek après six jours. Il retrouve également Rudy Cossey (arrivé cet été) avec qui il a déjà collaboré à Charleroi.