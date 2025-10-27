"J'ai refusé l'un ou l'autre projet" : les confidences de Felice Mazzu sur son arrivée à Louvain

"J'ai refusé l'un ou l'autre projet" : les confidences de Felice Mazzu sur son arrivée à Louvain
Deviens fan de OH Louvain! 502

Felice Mazzu est le nouvel entraîneur de Louvain. Le Carolo est impatient d'aider sa nouvelle équipe à se relever.

Après sa présence remarquée au match de samedi à Malines et les bruits de couloir de plus en plus insistants des jours précédents, l'officialisation de l'arrivée de Felice Mazzu à Louvain n'était plus qu'une question d'heures. Elle est survenue hier, en début d'après-midi. Au-delà de l'enthousiasme du CEO Frédéric Van den Steen, Mazzu est également ravi de la collaboration.

"Je me sens très bien. J’attendais ce défi depuis quelques semaines. J’ai refusé l’un ou l’autre projet que je ne voyais pas aboutir. Et OHL me donne cette chance de me relancer, car j’ai traversé quelques mois difficiles. Je suis très heureux avec ça. Je n’ai pas l’esprit revanchard sur quelqu’un. Je l’ai par rapport à moi-même", explique-t-il à la RTBF.

Tout s'est accéléré en milieu de semaine dernière : "Je suis parti en Espagne mercredi et en même temps, je recevais un coup de téléphone d’OHL qui se montrait intéressé. Après trois appels, je suis rentré samedi matin pour avoir des discussions plus sérieuses et on a officialisé ça".

Avant-dernier au classement, Louvain doit redresser le tir avec Mazzu

Le nouvel entraîneur d'OHL sera déjà sur le banc jeudi pour le match de Coupe contre Seraing. Il a hâte d'entamer sa mission à Den Dreef : "C’est un beau défi et un grand défi. Un peu comme quand je suis arrivé à Saint-Trond. Après, de l’intérieur, j’ai découvert le club et le groupe et honnêtement, il y a de la qualité. On va essayer de mettre ça en cohésion et il y a moyen de faire du bon boulot. Et puis au niveau des infrastructures, les terrains sont extraordinaires, le stade et le complexe également. Il y a tout ce qu’il faut pour bien travailler. Maintenant, il faut des résultats".

Felice Mazzu n'arrive pas en terre inconnue : Jerôme Patris (qui l'avait déjà rejoint à Saint-Trond il y a un an) a quitté son poste de T1 du Crossing Schaerbeek après six jours. Il retrouve également Rudy Cossey (arrivé cet été) avec qui il a déjà collaboré à Charleroi.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
OH Louvain
Felice Mazzu

Plus de news

De Monaco jusqu'à Schaerbeek : les enjeux du retour aux affaires de Felice Mazzu

De Monaco jusqu'à Schaerbeek : les enjeux du retour aux affaires de Felice Mazzu

11:40
Le petit nouveau de Pro League se dévoile : "Je rêve de coacher un jour un club du top"

Le petit nouveau de Pro League se dévoile : "Je rêve de coacher un jour un club du top"

15:30
Officiel : un Diable change d'entraîneur...et cela ne pourra qu'aller mieux

Officiel : un Diable change d'entraîneur...et cela ne pourra qu'aller mieux

15:00
Une première forcée pour Garcia ? À quoi ressemblera le groupe des Diables avec les nombreux forfaits en vue ?

Une première forcée pour Garcia ? À quoi ressemblera le groupe des Diables avec les nombreux forfaits en vue ?

14:40
"Lille a refusé" : la petite bombe de Thomas Meunier sur l'offre reçue cet été

"Lille a refusé" : la petite bombe de Thomas Meunier sur l'offre reçue cet été

14:00
La classe après la roublardise : quand Frédéric Taquin présente ses excuses à Thorsten Fink

La classe après la roublardise : quand Frédéric Taquin présente ses excuses à Thorsten Fink

13:00
Les craintes se confirment : le communiqué officiel de Naples pour Kevin De Bruyne

Les craintes se confirment : le communiqué officiel de Naples pour Kevin De Bruyne

13:36
Un ancien Diable Rouge démonte Besnik Hasi : "Aucune clarté, aucune progression et une attitude très négative"

Un ancien Diable Rouge démonte Besnik Hasi : "Aucune clarté, aucune progression et une attitude très négative"

12:40
Rien ne va plus en ce moment à Anderlecht, le coach des RSCA Futures furieux : "Je n'y ai jamais cru"

Rien ne va plus en ce moment à Anderlecht, le coach des RSCA Futures furieux : "Je n'y ai jamais cru"

12:20
"Il a réinventé le Bayern" : une légende du club encense Vincent Kompany

"Il a réinventé le Bayern" : une légende du club encense Vincent Kompany

12:00
Toujours pas de but pour Loïs Openda, dans une situation compliquée à la Juventus...

Toujours pas de but pour Loïs Openda, dans une situation compliquée à la Juventus...

11:20
"Il faudra être à 100 % pour passer" : Philippe Albert met en garde le Standard avant le match contre Beveren

"Il faudra être à 100 % pour passer" : Philippe Albert met en garde le Standard avant le match contre Beveren

10:30
Mike Penders récompensé comme il se doit, malgré la défaite de Strasbourg face à l'OL

Mike Penders récompensé comme il se doit, malgré la défaite de Strasbourg face à l'OL

11:00
De l'Inter Milan à Tubize-Braine en une semaine pour l'Union : David Hubert déplore un blessé Réaction

De l'Inter Milan à Tubize-Braine en une semaine pour l'Union : David Hubert déplore un blessé

09:20
Le légendaire José Manuel Ochotorena, ancien gardien du Real Madrid et de Valence, est décédé

Le légendaire José Manuel Ochotorena, ancien gardien du Real Madrid et de Valence, est décédé

10:00
Le Standard de Liège face à un défi loin d'être évident ce mardi en Coupe de Belgique

Le Standard de Liège face à un défi loin d'être évident ce mardi en Coupe de Belgique

09:30
Enfin les grands débuts avec l'équipe première d'Anderlecht pour Cedric Hatenboer ?

Enfin les grands débuts avec l'équipe première d'Anderlecht pour Cedric Hatenboer ?

08:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/10: Cvetkovic

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/10: Cvetkovic

07:30
"C'est très important de rester calme" : Vincent Kompany avertit sa jeune pépite, Lennart Karl

"C'est très important de rester calme" : Vincent Kompany avertit sa jeune pépite, Lennart Karl

09:00
Voici comment regarder les 1/16e de finale de la Coupe de Belgique cette semaine

Voici comment regarder les 1/16e de finale de la Coupe de Belgique cette semaine

08:20
Les premières nouvelles sont tombées concernant la blessure de Malick Fofana

Les premières nouvelles sont tombées concernant la blessure de Malick Fofana

08:00
Le transfert qui pourrait rapporter au moins 20 millions d'euros à Anderlecht

Le transfert qui pourrait rapporter au moins 20 millions d'euros à Anderlecht

07:30
Le successeur de Nicky Hayen à Bruges est-il déjà connu ? Il répond clairement

Le successeur de Nicky Hayen à Bruges est-il déjà connu ? Il répond clairement

07:00
L'Union encore en rodage : "On cherchait à jouer au football, mais c'était parfois un peu du ping-pong"

L'Union encore en rodage : "On cherchait à jouer au football, mais c'était parfois un peu du ping-pong"

22:45
Retrouvailles reportées pour Marco Ilaimaharitra ? Le verdict tombe

Retrouvailles reportées pour Marco Ilaimaharitra ? Le verdict tombe

22:30
Ligue 1 : Penders aurait pu être le héros de Strasbourg, catastrophe pour Malick Fofana !

Ligue 1 : Penders aurait pu être le héros de Strasbourg, catastrophe pour Malick Fofana !

23:00
Mac Allister infranchissable, Kevin Rodriguez supersub : les notes de l'Union contre Saint-Trond

Mac Allister infranchissable, Kevin Rodriguez supersub : les notes de l'Union contre Saint-Trond

21:52
La Rola rugit à nouveau, l'Union sourit à nouveau : le leader a pris son temps

La Rola rugit à nouveau, l'Union sourit à nouveau : le leader a pris son temps

21:14
C'était déjà... le Mazzù-time à OHL

C'était déjà... le Mazzù-time à OHL

19:30
Jesper Fredberg attire une vieille connaissance d'Anderlecht à la Sampdoria

Jesper Fredberg attire une vieille connaissance d'Anderlecht à la Sampdoria

21:20
Officiel : Felice Mazzu reprend du service en Jupiler Pro League

Officiel : Felice Mazzu reprend du service en Jupiler Pro League

26/10
🎥 Lamine Yamal ciblé, Thibaut Courtois aussi impliqué : échauffourées après le Clasico

🎥 Lamine Yamal ciblé, Thibaut Courtois aussi impliqué : échauffourées après le Clasico

21:40
La RAAL surprend le Racing Genk, puis tient bon et repart avec un bon point !

La RAAL surprend le Racing Genk, puis tient bon et repart avec un bon point !

20:32
De l'espoir pour De Bruyne ? Un kiné qui le connaît très bien donne son avis sur la blessure du Diable Rouge

De l'espoir pour De Bruyne ? Un kiné qui le connaît très bien donne son avis sur la blessure du Diable Rouge

21:00
Un ex-Anderlechtois salue un élément précis qui a fait la grande force de Bruges

Un ex-Anderlechtois salue un élément précis qui a fait la grande force de Bruges

20:00
"Tant que nous gagnons" : l'Union Saint-Gilloise à nouveau sous pression

"Tant que nous gagnons" : l'Union Saint-Gilloise à nouveau sous pression

18:40

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 12
Charleroi Charleroi 1-0 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Malines KV Malines 1-1 OH Louvain OH Louvain
La Gantoise La Gantoise 4-0 Standard Standard
Antwerp Antwerp 0-1 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 1-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Union SG Union SG 2-0 STVV STVV
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved